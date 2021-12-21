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МИД прокомментировал идею ФРГ и Франции о встрече в "нормандском формате"
МИД прокомментировал идею ФРГ и Франции о встрече в "нормандском формате" - РИА Новости, 21.12.2021
МИД прокомментировал идею ФРГ и Франции о встрече в "нормандском формате"
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что не слышал об инициативе Берлина и Парижа провести новые переговоры в "нормандском формате" по Донбассу. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T14:17
2021-12-21T19:56
в мире
франция
россия
украина
германия
сергей лавров
"нормандская четверка"
ситуация в днр и лнр
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СОЧИ, 21 дек — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что не слышал об инициативе Берлина и Парижа провести новые переговоры в "нормандском формате" по Донбассу."Но если они их сделали и упомянули, что цель этой инициативы — обсуждение ситуации на Украине, то мы бы хотели понять, о чем конкретно идет речь. Если речь идет о выполнении минских договоренностей, то нужно сначала составить проект документов, которые будут выноситься на очередной встрече "нормандского формата", — отметил он.Министр напомнил, что пару месяцев назад Москва представила свое видение итогов возможного общения, но Германия и Франция отказались это обсуждать."Создается впечатление, что цель этой инициативы заключается не в том, чтобы обеспечить выполнение Киевом своих обязательств, которые он продолжает саботировать, а в том, чтобы попытаться развить минские договоренности", — добавил Лавров.По его словам, в Киеве сейчас вообще заявляют, что нужен новый переговорный формат, так как минские договоренности устарели. Украинские политики публично подчеркивали, что не будут вести никакого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками."Никто ни в Париже, ни в Берлине ни разу подобных деятелей за такие высказывания не одернул. &lt;...&gt; Промолчали наши германские и французские коллеги, даже когда Зеленский, будучи президентом Украины, многоязычной страны, заявил в интервью, что если кто-то из граждан Украины хочет разговаривать по-русски и считает себя русским, то пусть проваливает в свою Россию. Мы привлекли внимание к подобным возмутительным заявлениям, никакой реакции не последовало", — подчеркнул он.Поэтому в Москве хотят понять, о чем коллеги по "нормандской четверке" собираются говорить, заключил Лавров.Ранее президент Владимир Путин в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что от конкретных шагов киевских властей по реализации Минских соглашений зависит и возможность проведения нового саммита в "нормандском формате".
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в мире, франция, россия, украина, германия, сергей лавров, "нормандская четверка", ситуация в днр и лнр
14:17 21.12.2021 (обновлено: 19:56 21.12.2021)
 
МИД прокомментировал идею ФРГ и Франции о встрече в "нормандском формате"

Глава МИД Лавров: не слышал предложения ФРГ и Франции встретиться в "нормандском формате"

© РИА Новости / Алексей Никольский Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
 Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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СОЧИ, 21 дек — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что не слышал об инициативе Берлина и Парижа провести новые переговоры в "нормандском формате" по Донбассу.
"Но если они их сделали и упомянули, что цель этой инициативы — обсуждение ситуации на Украине, то мы бы хотели понять, о чем конкретно идет речь. Если речь идет о выполнении минских договоренностей, то нужно сначала составить проект документов, которые будут выноситься на очередной встрече "нормандского формата", — отметил он.
Министр напомнил, что пару месяцев назад Москва представила свое видение итогов возможного общения, но Германия и Франция отказались это обсуждать.
"Создается впечатление, что цель этой инициативы заключается не в том, чтобы обеспечить выполнение Киевом своих обязательств, которые он продолжает саботировать, а в том, чтобы попытаться развить минские договоренности", — добавил Лавров.
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По его словам, в Киеве сейчас вообще заявляют, что нужен новый переговорный формат, так как минские договоренности устарели. Украинские политики публично подчеркивали, что не будут вести никакого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.
"Никто ни в Париже, ни в Берлине ни разу подобных деятелей за такие высказывания не одернул. <...> Промолчали наши германские и французские коллеги, даже когда Зеленский, будучи президентом Украины, многоязычной страны, заявил в интервью, что если кто-то из граждан Украины хочет разговаривать по-русски и считает себя русским, то пусть проваливает в свою Россию. Мы привлекли внимание к подобным возмутительным заявлениям, никакой реакции не последовало", — подчеркнул он.
Поэтому в Москве хотят понять, о чем коллеги по "нормандской четверке" собираются говорить, заключил Лавров.
Ранее президент Владимир Путин в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что от конкретных шагов киевских властей по реализации Минских соглашений зависит и возможность проведения нового саммита в "нормандском формате".
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В миреФранцияРоссияУкраинаГерманияСергей Лавров"Нормандская четверка"Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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