14:17 21.12.2021 (обновлено: 19:56 21.12.2021)
МИД прокомментировал идею ФРГ и Франции о встрече в "нормандском формате"
Глава МИД Лавров: не слышал предложения ФРГ и Франции встретиться в "нормандском формате"
© РИА Новости / Алексей Никольский Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
СОЧИ, 21 дек — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что не слышал об инициативе Берлина и Парижа провести новые переговоры в "нормандском формате" по Донбассу.
"Но если они их сделали и упомянули, что цель этой инициативы — обсуждение ситуации на Украине, то мы бы хотели понять, о чем конкретно идет речь. Если речь идет о выполнении минских договоренностей, то нужно сначала составить проект документов, которые будут выноситься на очередной встрече "нормандского формата", — отметил он.
"Создается впечатление, что цель этой инициативы заключается не в том, чтобы обеспечить выполнение Киевом своих обязательств, которые он продолжает саботировать, а в том, чтобы попытаться развить минские договоренности", — добавил Лавров.
По его словам, в Киеве сейчас вообще заявляют, что нужен новый переговорный формат, так как минские договоренности устарели. Украинские политики публично подчеркивали, что не будут вести никакого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.
"Никто ни в Париже, ни в Берлине ни разу подобных деятелей за такие высказывания не одернул. <...> Промолчали наши германские и французские коллеги, даже когда Зеленский, будучи президентом Украины, многоязычной страны, заявил в интервью, что если кто-то из граждан Украины хочет разговаривать по-русски и считает себя русским, то пусть проваливает в свою Россию. Мы привлекли внимание к подобным возмутительным заявлениям, никакой реакции не последовало", — подчеркнул он.
Поэтому в Москве хотят понять, о чем коллеги по "нормандской четверке" собираются говорить, заключил Лавров.
Ранее президент Владимир Путин в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что от конкретных шагов киевских властей по реализации Минских соглашений зависит и возможность проведения нового саммита в "нормандском формате".
10 декабря, 15:06Зеленский обсудил с Макроном разблокирование нормандского формата