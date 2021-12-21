https://ria.ru/20211221/flot-1764707764.html

Путин заявил о выполнении всех задач межфлотской группировкой ВС

Путин заявил о выполнении всех задач межфлотской группировкой ВС - РИА Новости, 21.12.2021

Путин заявил о выполнении всех задач межфлотской группировкой ВС

Межфлотская группировка Вооруженных сил России в этом году успешно выполнила все поставленные задачи, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T13:37

2021-12-21T13:37

2021-12-21T13:57

безопасность

владимир путин

вооруженные силы рф

тихий океан

северный ледовитый океан

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/05/1762291288_0:1438:2048:2590_1920x0_80_0_0_000f7689bc8f3cd652f841708de7f107.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Межфлотская группировка Вооруженных сил России в этом году успешно выполнила все поставленные задачи, заявил президент РФ Владимир Путин."Широкий круг задач решал военно-морской флот. На постоянной основе наши корабли и подводные лодки несли боевую вахту на всех значимых районах мирового океана. Межфлотская группировка вместе с дальней авиацией успешно выполнила учебно-боевые задачи в акваториях Балтийского и Северного морей, в удаленных районах Атлантического и Тихого океана, а группировка подводных лодок и боевых кораблей в Северном Ледовитом океане в условиях сложной ледовой обстановки", - сказал Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны.

https://ria.ru/20211221/ucheniya-1764708648.html

тихий океан

северный ледовитый океан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, владимир путин, вооруженные силы рф, тихий океан, северный ледовитый океан, россия