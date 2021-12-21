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Путин заявил о выполнении всех задач межфлотской группировкой ВС
Путин заявил о выполнении всех задач межфлотской группировкой ВС - РИА Новости, 21.12.2021
Путин заявил о выполнении всех задач межфлотской группировкой ВС
Межфлотская группировка Вооруженных сил России в этом году успешно выполнила все поставленные задачи, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T13:37
2021-12-21T13:37
2021-12-21T13:57
безопасность
владимир путин
вооруженные силы рф
тихий океан
северный ледовитый океан
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Межфлотская группировка Вооруженных сил России в этом году успешно выполнила все поставленные задачи, заявил президент РФ Владимир Путин."Широкий круг задач решал военно-морской флот. На постоянной основе наши корабли и подводные лодки несли боевую вахту на всех значимых районах мирового океана. Межфлотская группировка вместе с дальней авиацией успешно выполнила учебно-боевые задачи в акваториях Балтийского и Северного морей, в удаленных районах Атлантического и Тихого океана, а группировка подводных лодок и боевых кораблей в Северном Ледовитом океане в условиях сложной ледовой обстановки", - сказал Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны.
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безопасность, владимир путин, вооруженные силы рф, тихий океан, северный ледовитый океан, россия
13:37 21.12.2021 (обновлено: 13:57 21.12.2021)
Путин заявил о выполнении всех задач межфлотской группировкой ВС
Президент Путин заявил об успешном выполнении всех задач межфлотской группировкой ВС