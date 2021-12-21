https://ria.ru/20211221/feyki-1764681015.html

Москалькова призвала защитить россиян от негативного воздействия фейков

Москалькова призвала защитить россиян от негативного воздействия фейков - РИА Новости, 21.12.2021

Москалькова призвала защитить россиян от негативного воздействия фейков

Граждане России должны быть защищены от негативного воздействия IT-гигантов и распространения фейковой информации, считает уполномоченный по правам человека... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T12:15

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общество

татьяна москалькова

россия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Граждане России должны быть защищены от негативного воздействия IT-гигантов и распространения фейковой информации, считает уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова."Граждане России должны быть защищены от негативного воздействия IT-гигантов и распространения "фейковой" информации", - приводятся слова Москальковой на ее странице в Instagram.Омбудсмен отметила, что реклама на ТВ и в интернет-пространстве часто становится навязчивой и раздражающей. "Безусловно, реклама - важный фактор современности, но не менее важно достигнуть компромисса между интересами пользователей и бизнеса", - считает Москалькова.

https://ria.ru/20211019/klimov-1755280168.html

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общество, татьяна москалькова, россия