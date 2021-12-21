https://ria.ru/20211221/evropa-1764709922.html

Путин обвинил США в напряженности в Европе

Путин обвинил США в напряженности в Европе - РИА Новости, 21.12.2021

Путин обвинил США в напряженности в Европе

Сложившаяся сегодня напряженность в Европе - это вина США, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T13:43

2021-12-21T13:43

2021-12-21T15:02

сша

европа

россия

в мире

владимир путин

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Сложившаяся сегодня напряженность в Европе - это вина США, заявил президент России Владимир Путин."То, что сейчас происходит, та напряженность, которая складывается в Европе - это их вина. На каждом шаге Россия была вынуждена как-то отвечать, на каждом шаге ситуация постоянно как-то ухудшалась и ухудшалась, деградировала и деградировала. Вот сегодня мы в такой ситуации, когда вынуждены что-то решать", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

https://ria.ru/20211221/nato-1764710728.html

сша

европа

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Путин назвал виновного в напряженности в Европе Путин назвал виновного в напряженности в Европе. И несколько раз стукнул по трибуне 2021-12-21T13:43 true PT0M33S

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сша, европа, россия, в мире, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф)