https://ria.ru/20211221/evropa-1764709922.html
Путин обвинил США в напряженности в Европе
Путин обвинил США в напряженности в Европе - РИА Новости, 21.12.2021
Путин обвинил США в напряженности в Европе
Сложившаяся сегодня напряженность в Европе - это вина США, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T13:43
2021-12-21T13:43
2021-12-21T15:02
сша
европа
россия
в мире
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Сложившаяся сегодня напряженность в Европе - это вина США, заявил президент России Владимир Путин."То, что сейчас происходит, та напряженность, которая складывается в Европе - это их вина. На каждом шаге Россия была вынуждена как-то отвечать, на каждом шаге ситуация постоянно как-то ухудшалась и ухудшалась, деградировала и деградировала. Вот сегодня мы в такой ситуации, когда вынуждены что-то решать", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
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Путин назвал виновного в напряженности в Европе
Путин назвал виновного в напряженности в Европе. И несколько раз стукнул по трибуне
2021-12-21T13:43
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сша, европа, россия, в мире, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф)
13:43 21.12.2021 (обновлено: 15:02 21.12.2021)
Путин обвинил США в напряженности в Европе
Президент Путин: сложившаяся напряженность в Европе — вина США