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"Росатом" начал строительство энергоблока №6 АЭС "Куданкулам" в Индии
"Росатом" начал строительство энергоблока №6 АЭС "Куданкулам" в Индии - РИА Новости, 21.12.2021
"Росатом" начал строительство энергоблока №6 АЭС "Куданкулам" в Индии
Строительство с участием России энергоблока №6 АЭС "Куданкулам" началось в Индии, сообщила во вторник пресс-служба инжинирингового дивизиона госкорпорации... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T15:10
2021-12-21T15:10
в мире
индия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
куданкулам
ввэр-1000
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Строительство с участием России энергоблока №6 АЭС "Куданкулам" началось в Индии, сообщила во вторник пресс-служба инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом"."Двадцатого декабря 2021 года дан официальный старт основному периоду сооружения блока №6 АЭС "Куданкулам" (Республика Индия) - уложен первый бетон в фундаментную плиту здания реактора", - говорится в сообщении.Россия является одним из ключевых партнеров Индии в области мирного использования ядерной энергии. В соответствии с межправительственным соглашением от 1988 года и дополнением к нему от 1998 года Россия сооружает в Индии в штате Тамилнад АЭС "Куданкулам" с реакторами ВВЭР-1000. Блок №1 станции начал выработку электроэнергии в 2013 году, летом 2016 года он был окончательно передан заказчику. Блок №2 станции в августе 2016 года был впервые подключен к национальной энергосистеме Индии, а в конце марта 2017 года он был сдан в гарантийную эксплуатацию.В июне и октябре 2017 года стартовало строительство соответственно третьего и четвертого блоков этой атомной станции, а в июне нынешнего года - сооружение и пятого блока.Энергоблоки №3, 4 и №5, 6 являются второй и третьей очередями АЭС "Куданкулам", сооружаемыми по проекту АЭС-92 с реакторной установкой типа ВВЭР-1000 (В-412). Технические решения, реализованные в проекте АЭС "Куданкулам", характеризуют пути дальнейшего эволюционного развития энергоблоков АЭС с реактором ВВЭР большой мощности и перехода к созданию качественно нового, надежного, безопасного и экономичного энергоблока.Новые энергоблоки АЭС "Куданкулам" соответствуют самым современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности.
https://ria.ru/20211206/sistema-1762431401.html
https://ria.ru/20211206/rosatom-1762353132.html
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в мире, индия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, куданкулам, ввэр-1000, россия
15:10 21.12.2021
 
"Росатом" начал строительство энергоблока №6 АЭС "Куданкулам" в Индии

Компания "Росатом" приступил к строительству энергоблока №6 АЭС "Куданкулам" в Индии

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Строительство с участием России энергоблока №6 АЭС "Куданкулам" началось в Индии, сообщила во вторник пресс-служба инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом".
"Двадцатого декабря 2021 года дан официальный старт основному периоду сооружения блока №6 АЭС "Куданкулам" (Республика Индия) - уложен первый бетон в фундаментную плиту здания реактора", - говорится в сообщении.
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря, 17:47
"Росатом" завершил создание системы физической защиты Белорусской АЭС
Россия является одним из ключевых партнеров Индии в области мирного использования ядерной энергии. В соответствии с межправительственным соглашением от 1988 года и дополнением к нему от 1998 года Россия сооружает в Индии в штате Тамилнад АЭС "Куданкулам" с реакторами ВВЭР-1000. Блок №1 станции начал выработку электроэнергии в 2013 году, летом 2016 года он был окончательно передан заказчику. Блок №2 станции в августе 2016 года был впервые подключен к национальной энергосистеме Индии, а в конце марта 2017 года он был сдан в гарантийную эксплуатацию.
В июне и октябре 2017 года стартовало строительство соответственно третьего и четвертого блоков этой атомной станции, а в июне нынешнего года - сооружение и пятого блока.
Энергоблоки №3, 4 и №5, 6 являются второй и третьей очередями АЭС "Куданкулам", сооружаемыми по проекту АЭС-92 с реакторной установкой типа ВВЭР-1000 (В-412). Технические решения, реализованные в проекте АЭС "Куданкулам", характеризуют пути дальнейшего эволюционного развития энергоблоков АЭС с реактором ВВЭР большой мощности и перехода к созданию качественно нового, надежного, безопасного и экономичного энергоблока.
Новые энергоблоки АЭС "Куданкулам" соответствуют самым современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности.
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря, 12:26
"Росатом" помог демонтировать корпус ядерного реактора на АЭС в Швеции
 
В миреИндияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭКуданкуламВВЭР-1000Россия
 
 
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