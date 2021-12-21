https://ria.ru/20211221/energoblok-1764738775.html

"Росатом" начал строительство энергоблока №6 АЭС "Куданкулам" в Индии

"Росатом" начал строительство энергоблока №6 АЭС "Куданкулам" в Индии - РИА Новости, 21.12.2021

"Росатом" начал строительство энергоблока №6 АЭС "Куданкулам" в Индии

Строительство с участием России энергоблока №6 АЭС "Куданкулам" началось в Индии, сообщила во вторник пресс-служба инжинирингового дивизиона госкорпорации... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T15:10

2021-12-21T15:10

2021-12-21T15:10

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индия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Строительство с участием России энергоблока №6 АЭС "Куданкулам" началось в Индии, сообщила во вторник пресс-служба инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом"."Двадцатого декабря 2021 года дан официальный старт основному периоду сооружения блока №6 АЭС "Куданкулам" (Республика Индия) - уложен первый бетон в фундаментную плиту здания реактора", - говорится в сообщении.Россия является одним из ключевых партнеров Индии в области мирного использования ядерной энергии. В соответствии с межправительственным соглашением от 1988 года и дополнением к нему от 1998 года Россия сооружает в Индии в штате Тамилнад АЭС "Куданкулам" с реакторами ВВЭР-1000. Блок №1 станции начал выработку электроэнергии в 2013 году, летом 2016 года он был окончательно передан заказчику. Блок №2 станции в августе 2016 года был впервые подключен к национальной энергосистеме Индии, а в конце марта 2017 года он был сдан в гарантийную эксплуатацию.В июне и октябре 2017 года стартовало строительство соответственно третьего и четвертого блоков этой атомной станции, а в июне нынешнего года - сооружение и пятого блока.Энергоблоки №3, 4 и №5, 6 являются второй и третьей очередями АЭС "Куданкулам", сооружаемыми по проекту АЭС-92 с реакторной установкой типа ВВЭР-1000 (В-412). Технические решения, реализованные в проекте АЭС "Куданкулам", характеризуют пути дальнейшего эволюционного развития энергоблоков АЭС с реактором ВВЭР большой мощности и перехода к созданию качественно нового, надежного, безопасного и экономичного энергоблока.Новые энергоблоки АЭС "Куданкулам" соответствуют самым современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности.

https://ria.ru/20211206/sistema-1762431401.html

https://ria.ru/20211206/rosatom-1762353132.html

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в мире, индия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, куданкулам, ввэр-1000, россия