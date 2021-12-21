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Самым популярным районом для сдачи использованных елок стал ВАО
Самым популярным районом для сдачи использованных елок стал ВАО - РИА Новости, 21.12.2021
Самым популярным районом для сдачи использованных елок стал ВАО
Москвичи выбрали места для пунктов приема новогодних елок акции "Елочный круговорот", сообщается на официальном сайте мэра Москвы. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T16:09
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москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Москвичи выбрали места для пунктов приема новогодних елок акции "Елочный круговорот", сообщается на официальном сайте мэра Москвы.Отмечается, что во всех округах более 90 процентов участников голосования выбрали предложенные варианты адресов пунктов приема, остальные предложили свои идеи.Уточняется, что экологическая акция "Елочный круговорот" пройдет с 2 января по 20 февраля 2022 года. По правилам приносить деревья в пункты приема нужно без мишуры и других украшений. Принимать будут елки, сосны и пихты, их отправят на переработку, чтобы сделать щепу, которую будут использовать, например, для создания экологических троп.
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общество, москва, городское хозяйство москвы
16:09 21.12.2021 (обновлено: 16:10 21.12.2021)
 

Самым популярным районом для сдачи использованных елок стал ВАО

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУтилизация елок в Москве
Утилизация елок в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Москвичи выбрали места для пунктов приема новогодних елок акции "Елочный круговорот", сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
"В проекте "Активный гражданин" завершилось голосование "Запускаем елочный круговорот в Москве". Участие в нем приняли более 170 тысяч человек. Больше всего желающих отнести елку в пункт приема оказалось в ВАО - 16,03 процента проголосовавших, на втором месте жители СВАО (12,86 процента), а замкнул тройку лидеров ЮАО (11,51 процента)", - говорится в сообщении.
Пункт приёма новогодних елей на утилизацию - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 12:55Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Москвичи решат, где откроются пункты приема новогодних елей на утилизацию
Отмечается, что во всех округах более 90 процентов участников голосования выбрали предложенные варианты адресов пунктов приема, остальные предложили свои идеи.
"На вопрос о том, какой символ праздника им ближе, ответили 174 015 человек. Больше половины респондентов (60,61 процента) указали, что собираются нарядить к Новому году искусственное дерево. Еще 17,89 процента вообще не планируют ставить елку. Срубленную живую елку хотят принести домой 11,21 процента участников голосования. Украсят помещения веточками хвои 4,95 процента москвичей, а 3,04 процента купят елку в горшке. Оригинальный символ праздника из бумаги, картона и других вторичных материалов будут делать 1,64 процента проголосовавших", - дополняется в сообщении.
Уточняется, что экологическая акция "Елочный круговорот" пройдет с 2 января по 20 февраля 2022 года. По правилам приносить деревья в пункты приема нужно без мишуры и других украшений. Принимать будут елки, сосны и пихты, их отправят на переработку, чтобы сделать щепу, которую будут использовать, например, для создания экологических троп.
Акция Елочный круговорот в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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