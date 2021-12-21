https://ria.ru/20211221/elki-1764759029.html

Самым популярным районом для сдачи использованных елок стал ВАО

Самым популярным районом для сдачи использованных елок стал ВАО - РИА Новости, 21.12.2021

Самым популярным районом для сдачи использованных елок стал ВАО

Москвичи выбрали места для пунктов приема новогодних елок акции "Елочный круговорот", сообщается на официальном сайте мэра Москвы. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T16:09

2021-12-21T16:09

2021-12-21T16:10

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Москвичи выбрали места для пунктов приема новогодних елок акции "Елочный круговорот", сообщается на официальном сайте мэра Москвы.Отмечается, что во всех округах более 90 процентов участников голосования выбрали предложенные варианты адресов пунктов приема, остальные предложили свои идеи.Уточняется, что экологическая акция "Елочный круговорот" пройдет с 2 января по 20 февраля 2022 года. По правилам приносить деревья в пункты приема нужно без мишуры и других украшений. Принимать будут елки, сосны и пихты, их отправят на переработку, чтобы сделать щепу, которую будут использовать, например, для создания экологических троп.

https://ria.ru/20211203/utilizatsiya-1762778070.html

https://ria.ru/20211215/aktsiya-1763777907.html

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общество, москва, городское хозяйство москвы