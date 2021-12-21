16:09 21.12.2021 (обновлено: 16:10 21.12.2021)
Самым популярным районом для сдачи использованных елок стал ВАО
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Москвичи выбрали места для пунктов приема новогодних елок акции "Елочный круговорот", сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
"В проекте "Активный гражданин" завершилось голосование "Запускаем елочный круговорот в Москве". Участие в нем приняли более 170 тысяч человек. Больше всего желающих отнести елку в пункт приема оказалось в ВАО - 16,03 процента проголосовавших, на втором месте жители СВАО (12,86 процента), а замкнул тройку лидеров ЮАО (11,51 процента)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во всех округах более 90 процентов участников голосования выбрали предложенные варианты адресов пунктов приема, остальные предложили свои идеи.
"На вопрос о том, какой символ праздника им ближе, ответили 174 015 человек. Больше половины респондентов (60,61 процента) указали, что собираются нарядить к Новому году искусственное дерево. Еще 17,89 процента вообще не планируют ставить елку. Срубленную живую елку хотят принести домой 11,21 процента участников голосования. Украсят помещения веточками хвои 4,95 процента москвичей, а 3,04 процента купят елку в горшке. Оригинальный символ праздника из бумаги, картона и других вторичных материалов будут делать 1,64 процента проголосовавших", - дополняется в сообщении.
Уточняется, что экологическая акция "Елочный круговорот" пройдет с 2 января по 20 февраля 2022 года. По правилам приносить деревья в пункты приема нужно без мишуры и других украшений. Принимать будут елки, сосны и пихты, их отправят на переработку, чтобы сделать щепу, которую будут использовать, например, для создания экологических троп.
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