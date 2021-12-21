https://ria.ru/20211221/ekaterina-1764682117.html

Прокопьева: поиски решений начинаются, когда люди приходят с проблемой

Прокопьева: поиски решений начинаются, когда люди приходят с проблемой - РИА Новости, 21.12.2021

Прокопьева: поиски решений начинаются, когда люди приходят с проблемой

Как региональные законотворцы влияют на жизнь земляков? И стоит ли идти со своей проблемой к депутату? В финале года корреспондент РИА Новости Карина Ивашко... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T12:22

2021-12-21T12:22

2021-12-21T12:22

архангельская область

интервью

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Как региональные законотворцы влияют на жизнь земляков? И стоит ли идти со своей проблемой к депутату? В финале года корреспондент РИА Новости Карина Ивашко поговорила об этом и многом другом с председателем Архангельского областного Собрания депутатов Екатериной Прокопьевой.— Екатерина Владимировна, далеко не все разбираются в алгоритмах законотворческой деятельности. Как формируются запросы на изменения и рождаются инициативы?— Как правило, поиски вариантов решения начинаются, когда люди обращаются с проблемой. И часто приходится выходить с законодательной инициативой, даже если она касается одного человека. Или группы людей. Или же по причине изменения федерального законодательства. Жизнь меняется стремительно, и то, что работало недавно, сегодня неактуально. Мы все оказались в условиях пандемии. Скорость законотворческой деятельности стала невероятной, потому что запросов в связи с этими обстоятельствами появилось немыслимо много. Всем нам, и депутатам, и губернатору, и областному правительству приходится реагировать на них очень быстро. Законодательные инициативы исполнительной власти, как правило, подкреплены финансовым ресурсом и экономически обоснованы. Можно принять много полезных законов, но если на это в бюджете нет средств, то они превратятся в мыльный пузырь. И даже если инициатива принадлежит депутатам областного собрания, она прорабатывается в рабочих группах, на экспертных советах, в том числе, при участии исполнительной власти. Вот тогда мы можем вынести на рассмотрение максимально качественный продукт.— Если говорить о прямых запросах граждан, насколько реально, что чья-то проблема выльется в законодательный акт?— Как я уже говорила, большая часть инициатив идет от самих людей – во время встреч, поездок по районам и городам области. Часто на нас выходят с предложениями общественные объединения и организации. Или приоритеты формируют эксперты на различных площадках. В лидерах – тема поддержки семей с детьми. Мы ежегодно вводим новые меры или дополняем существующие, в том числе на основе предложений наших земляков. К примеру, ко мне обратилась многодетная мать Ольга Гагарина из Виноградовского района. После рождения седьмого ребенка встал вопрос о покупке дома. Нашли вариант и хотели воспользоваться региональной выплатой многодетным семьям до двух миллионов рублей на улучшение жилищных условий, но она не предоставлялась на приобретение объектов незавершенного строительства. В итоге мы инициировали необходимые изменения в закон.— Иногда инициативы депутатов со стороны выглядят несущественными. Взять запрет в некоторых регионах на продажу подросткам зажигалок. У родителей возьмут, кто-нибудь, да продаст… Или все-таки есть некий "эффект бабочки", когда инициатива что-то меняет в обществе?— Как сказал президент, "над принятием законов думают сотни и сотни, а над тем, как обойти закон, думают миллионы". Но меня учили одной мудрости: ориентируйся на законопослушное население. Думаю, когда закон о запрете зажигалок принимали, были на то причины. А вообще, перед принятием многих инициатив приходится взвешивать все за и против. Приведу пример: из-за нашей болотистой местности мы долго не могли выполнить поручение президента обеспечить многодетные семьи земельными участками под жилищное строительство. Пришли к варианту – предоставить семьям выплату взамен земельного участка. Знаете, сколько было опасений, что найдутся те, кто использует средства не по назначению?.. Исходи мы из этого, законопроекта бы не было. Но мы свели риски к минимуму, и уже два года, как в регионе действует эта норма, и мы ее постоянно обновляем. В этом году сделали сумму выплаты дифференцированной в зависимости от количества детей: 210 тысяч рублей – семьям с тремя детьми, 260 тысяч – с четырьмя, 310 – с пятью и более детьми. И мы видим, что эта мера востребована: на сегодняшний день ею воспользовались 1600 семей.Или, допустим, мы приняли в этом году закон, по которому теперь не только многодетные мамы региона, достойно вырастившие детей, но и одинокие отцы могут получить звание "Ветеран труда Архангельской области", дающее ряд льгот. А все потому, что услышали этот запрос от папы, который один воспитал своих детей, но такого признания удостоен не был.— Давайте перейдем к вашим федеральным инициативам. Некоторые были поддержаны в этом году.— Мы разработали законопроект, согласно которому разрешается регистрировать ребенка не только по месту рождения, но и по месту проживания родителей. В этом нас поддержали и коллеги из Парламентской ассоциации Северо-Запада. Это оказалось очень актуальным для небольших населенных пунктов, откуда большую часть рожениц, если есть основания, отправляют в новые крупные перинатальные центры. Есть у нас город Коряжма – примерно 35 тысяч жителей. Лет пять назад в год там регистрировалось около пятисот малышей. В прошлом году – один, в этом – вообще никого. Для местных жителей это болезненно. Однако есть федеральный закон об актах гражданского состояния: регистрация по месту рождения. И все же мы выступили с инициативой, которую сейчас должны рассматривать в Госдуме. Мы рассчитываем на хороший результат, так как уже есть положительное заключение правительства РФ и Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.Или возьмем другую нашу инициативу - о согласовании на региональном уровне назначения руководителей финансовых органов муниципалитетов, чтобы не было неэффективных трат при отсутствии должной компетенции. Этот закон уже принят и подписан президентом.— Регион непростой, арктический. Наверное, проще пробивать инициативы сообща? Вы уже упомянули Парламентскую ассоциацию Северо-Запада…— Да, мы получаем серьезную поддержку от наших коллег. Есть проблемы, которые волнуют всех. Например, в прошлом году по предложению парламентариев Северо-Запада была введена доплата за классное руководство не только учителям школ, но и классным руководителям профтеха. Парламентская ассоциация вышла с такой инициативой, и ее поддержали на федеральном уровне, потому что все солидарны: воспитание не заканчивается в школе.— Кому еще удалось помочь, чья жизнь стала лучше благодаря Архангельскому собранию депутатов?— Я рада, что мы приняли новые меры для семей с детьми. Рада, что изменился порядок выплаты регионального материнского капитала. До недавнего времени он предоставлялся однократно, а теперь будет выплачиваться при рождении третьего и каждого следующего ребенка. Мы изменили законодательство и расширили круг женщин, награждаемых знаком отличия "Материнская слава", увеличили вдвое выплату многодетным семьям к специальному диплому "Признательность". В 2021 году многодетные семьи и участники боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе были освобождены от транспортного налога на одно транспортное средство, а семьи погибших в горячих точках бойцов будут получать ежемесячные выплаты.На новый уровень удалось вывести и параметры бюджета на предстоящие три года. В 2022 году расходы впервые превысят 120 миллиардов рублей (в этом изначально было 109), и мы направляем дополнительные средства в те сферы, которые больше в этом нуждаются, – на здравоохранение, строительство социальных объектов, жилья, дорог.Рада, что год стал прорывным в строительстве дорог. В прошлом году сделали 200 километров региональных трасс, а в этом – 250. Глядя на бюджет 2022 года, понимаем, что эта цифра вырастет. В следующем году мы сможем начать комплексный ремонт в образовательных организациях. На это региону выделяют 1,6 миллиарда – больше всех на Северо-Западе. Рада, что у нас серьезный прорыв в вопросе переселения из аварийного жилья – деревянные дома, построенные в советские времена, сходят со свай, обрушиваются. В этом году области удалось привлечь финансирование для досрочного завершения программы переселения. Объемы – 16,8 миллиарда рублей. Для сравнения: изначально на 2021 год на эту программу было выделено всего два миллиарда рублей. Всего в рамках программы планируется расселить людей с 228 тысяч квадратных метров аварийного жилья, что позволит улучшить жилищные условия 13,8 тысячи северян в 20 муниципальных образованиях.— А как поддерживается в области бизнес, пострадавший от пандемии?— То, как быстро мы меняем законы о преференциях для бизнеса, бьет все рекорды. Мы в постоянном диалоге с предпринимателями. При этом, предоставляя преференции, важно не допустить существенных потерь бюджета, которые поставили бы под угрозу выполнение социальных обязательств. И все же понимаем: если сегодня не услышим бизнес, завтра не останется налогоплательщиков. И бюджет будет пустым. Так что это вопрос баланса. В правительстве региона создана постоянная рабочая группа, куда входят и областные депутаты, – искры порой летят, но мы находим способы поддержки, которые работают. У нас сегодня примерно 20 тысяч получателей всех видов льгот. В числе самых востребованных мер – отсрочки по уплате налогов и снижение налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения, по налогу на имущество организаций.И, знаете, нет худа без добра: в пандемию те, кто вел бизнес "в серую", оказались без помощи государства. Поэтому мы видим и стремление у многих предпринимателей легализовать свою деятельность. К примеру, за полтора года более 12 тысяч человек в Архангельской области официально стали самозанятыми. В этом году мы предоставили им те же меры поддержки, что и малому бизнесу. А сейчас добиваемся того, чтобы у них появилось право на досрочное назначение страховой пенсии по старости.

https://ria.ru/20211201/lgoty-1761648500.html

https://ria.ru/20211221/most-1764668179.html

https://ria.ru/20211215/remont-1763930538.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью