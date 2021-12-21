https://ria.ru/20211221/egipet-1764658718.html

Эксперты рассказали о резком падении цен на туры в Египет

Эксперты рассказали о резком падении цен на туры в Египет - РИА Новости, 21.12.2021

Эксперты рассказали о резком падении цен на туры в Египет

Представители турагентств рассказали, что за последние дни путевки в Египет резко подешевели, причем даже новогодние путешествия, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T11:15

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Представители турагентств рассказали, что за последние дни путевки в Египет резко подешевели, причем даже новогодние путешествия, сообщает TourDom.ru."Сейчас невероятное падение цен на туры в Египет", – сказали в турагентской сети "Розовый слон". Так, например, стоимость недельных путевок с вылетом на ближайшие даты из Ростова-на-Дону в отели категории "три звезды" начинается от 17 тысяч рублей на человека, в "четверки" – от 25 тысяч, а в "пятерке" можно отдохнуть неделю на "все включено", заплатив от 35 тысяч рублей."Путевки на Новый год традиционно дороже, это понятно, но общая ситуация по цене на направление ниже некуда", – комментирует начальник отдела маркетинга и развития сети Дарья Щербакова.Еще дешевле отдых обойдется москвичам: семидневные туры в "трешки" стоят от 10 тысяч рублей на человека, приобрести путевку в отель уровнем повыше можно, заплатив от 13–14 тысяч. Стартовые цены в бюджетные "пятерки" на новогодние заезды с 28–29 декабря по 5 января – от 60 тысяч за одного.По информации директора по стратегическому развитию "Онлайн Турс" Екатерины Бежановой, средний чек на недельные туры в Египет на двоих в отели категории "пять звезд" с вылетами 23–25 декабря упал более чем в два раза. В середине декабря он составлял 109 тысяч рублей, а сейчас – 45.Подтверждает информацию и Константин Громов, исполнительный директор "И-Линь Туризм": "Туроператоры и связанные с ними авиакомпании вынуждены летать себе в убыток. Они не могут остановить цепочку полетов". Эксперт уточняет, что всегда есть туристы, которых надо возвращать домой. Кроме того, у крупных туроператоров депозиты в отелях. По его мнению, такая ситуация будет продолжаться, пока частота полетов не придет в соответствие с платежеспособным спросом.

https://ria.ru/20211018/egipet-1754778006.html

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