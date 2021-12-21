https://ria.ru/20211221/dtp-1764707409.html

Очевидец рассказал о вероятном виновнике ДТП на ТТК в Москве

Очевидец рассказал о вероятном виновнике ДТП на ТТК в Москве - РИА Новости, 21.12.2021

Очевидец рассказал о вероятном виновнике ДТП на ТТК в Москве

Предположительный виновник ДТП на Третьем транспортном кольце (ТТК) после аварии вел себя неадекватно, кидался на людей и приехавших сотрудников ДПС, рассказал... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T13:37

2021-12-21T13:37

2021-12-21T13:37

происшествия

дтп

москва

авто

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764697564_0:0:2542:1430_1920x0_80_0_0_669d460b61cfe167e40302aeed4d6bba.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Предположительный виновник ДТП на Третьем транспортном кольце (ТТК) после аварии вел себя неадекватно, кидался на людей и приехавших сотрудников ДПС, рассказал РИА Новости один из участников ДТП.Собеседник пояснил, что в момент аварии движение было затруднено, однако виновник ДТП как-то умудрился разогнаться."По моим ощущениям, он ехал больше 100 км - это 100%. Машина мощная... он даже не пытался там затормозить, он целенаправленно сбивал всех, кто у него, как говорится, встал на пути... Когда он вышел из машины, вел себя неадекватно - кидался на проезжающие автомобили, но мы его вроде успокоили... потом он опять с кем-то дрался, подъехали сотрудники ДТС, он на них даже кинулся", - рассказал очевидец.По его словам, в ДТП все-таки есть пострадавшие - у одного водителя сломана челюсть, еще у кого-то - ребра.По данным столичной Госавтоинспекции, всего в ДТП перед въездом в Кутузовский тоннель попали 13 машин. Согласной предварительной информации, обошлось без пострадавших.В ГАИ ранее отмечали, что аварию устроил водитель Ford Explorer, именно он поочередно столкнулся с 12 машинами. Сейчас его проверяют на алкоголь – источник РИА Новости отмечал, что у него "внешние признаки опьянения". Кроме того, по информации источника в правоохранительных органах, в ДТП попал автомобиль посольства Китая с красными дипломатическими номерами.

https://ria.ru/20211221/avariya-1764671793.html

https://ria.ru/20211221/dtp-1764691448.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, дтп, москва, авто, россия