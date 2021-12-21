https://ria.ru/20211221/dtp-1764707409.html
Очевидец рассказал о вероятном виновнике ДТП на ТТК в Москве
Очевидец рассказал о вероятном виновнике ДТП на ТТК в Москве - РИА Новости, 21.12.2021
Очевидец рассказал о вероятном виновнике ДТП на ТТК в Москве
Предположительный виновник ДТП на Третьем транспортном кольце (ТТК) после аварии вел себя неадекватно, кидался на людей и приехавших сотрудников ДПС, рассказал... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T13:37
2021-12-21T13:37
2021-12-21T13:37
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Предположительный виновник ДТП на Третьем транспортном кольце (ТТК) после аварии вел себя неадекватно, кидался на людей и приехавших сотрудников ДПС, рассказал РИА Новости один из участников ДТП.Собеседник пояснил, что в момент аварии движение было затруднено, однако виновник ДТП как-то умудрился разогнаться."По моим ощущениям, он ехал больше 100 км - это 100%. Машина мощная... он даже не пытался там затормозить, он целенаправленно сбивал всех, кто у него, как говорится, встал на пути... Когда он вышел из машины, вел себя неадекватно - кидался на проезжающие автомобили, но мы его вроде успокоили... потом он опять с кем-то дрался, подъехали сотрудники ДТС, он на них даже кинулся", - рассказал очевидец.По его словам, в ДТП все-таки есть пострадавшие - у одного водителя сломана челюсть, еще у кого-то - ребра.По данным столичной Госавтоинспекции, всего в ДТП перед въездом в Кутузовский тоннель попали 13 машин. Согласной предварительной информации, обошлось без пострадавших.В ГАИ ранее отмечали, что аварию устроил водитель Ford Explorer, именно он поочередно столкнулся с 12 машинами. Сейчас его проверяют на алкоголь – источник РИА Новости отмечал, что у него "внешние признаки опьянения". Кроме того, по информации источника в правоохранительных органах, в ДТП попал автомобиль посольства Китая с красными дипломатическими номерами.
https://ria.ru/20211221/avariya-1764671793.html
https://ria.ru/20211221/dtp-1764691448.html
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происшествия, дтп, москва, авто, россия
Очевидец рассказал о вероятном виновнике ДТП на ТТК в Москве
Очевидец: вероятный виновник ДТП на ТТК в Москве после аварии вел себя неадекватно
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Предположительный виновник ДТП на Третьем транспортном кольце (ТТК) после аварии вел себя неадекватно, кидался на людей и приехавших сотрудников ДПС, рассказал РИА Новости один из участников ДТП.
Собеседник пояснил, что в момент аварии движение было затруднено, однако виновник ДТП как-то умудрился разогнаться.
"По моим ощущениям, он ехал больше 100 км - это 100%. Машина мощная... он даже не пытался там затормозить, он целенаправленно сбивал всех, кто у него, как говорится, встал на пути... Когда он вышел из машины, вел себя неадекватно - кидался на проезжающие автомобили, но мы его вроде успокоили... потом он опять с кем-то дрался, подъехали сотрудники ДТС, он на них даже кинулся", - рассказал очевидец.
По его словам, в ДТП все-таки есть пострадавшие - у одного водителя сломана челюсть, еще у кого-то - ребра.
По данным столичной Госавтоинспекции, всего в ДТП перед въездом в Кутузовский тоннель попали 13 машин. Согласной предварительной информации, обошлось без пострадавших.
В ГАИ ранее отмечали, что аварию устроил водитель Ford Explorer, именно он поочередно столкнулся с 12 машинами. Сейчас его проверяют на алкоголь – источник РИА Новости отмечал, что у него "внешние признаки опьянения". Кроме того, по информации источника в правоохранительных органах, в ДТП попал автомобиль посольства Китая
с красными дипломатическими номерами.