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https://ria.ru/20211221/dtp-1764704189.html
Момент масштабного ДТП на Кутузовском. Видео
Момент ДТП с участием 20 машин у Кутузовского проспекта попал на видео - РИА Новости, 21.12.2021
Момент масштабного ДТП на Кутузовском. Видео
Департамент транспорта Москвы опубликовал видео, на котором запечатлен момент массового ДТП на ТТК, перед выездом на Кутузовский проспект. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T12:59
2021-12-21T14:21
происшествия
китай
авто
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Департамент транспорта Москвы опубликовал видео, на котором запечатлен момент массового ДТП на ТТК, перед выездом на Кутузовский проспект. Судя по кадрам, предполагаемый виновник аварии на Ford Explorer на высокой скорости движется по дороге и затем врезается в другой автомобиль.Как отмечал источник РИА Новости, у мужчины, находившегося за рулем минивэна, есть "внешние признаки" употребления алкоголя. В результате ДТП получили повреждения 20 машин.Очевидец сказал агентству, что устроивший аварию водитель вел себя неадекватно, кидался на людей и приехавших сотрудников ДПС."По моим ощущениям, он ехал больше 100 км — это 100%. Машина мощная... он даже не пытался там затормозить, он целенаправленно сбивал всех, кто у него, как говорится, встал на пути...", — рассказал собеседник.Ранее в Госавтоинспекции говорили, что в ДТП попали 13 машин. По информации ведомства, аварию спровоцировал водитель Ford Explorer, который поочередно столкнулся с другими транспортными средствами. Источник в правоохранительных органах сообщал, что среди участников — автомобиль посольства Китая с красными дипломатическими номерами. Представитель дипмиссии уточнил РИА Новости, что не пострадал.
https://ria.ru/20211221/dtp-1764705450.html
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Кадры массового ДТП на ТТК перед выездом на Кутузовский проспект
Кадры массового ДТП на ТТК перед выездом на Кутузовский проспект
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происшествия, китай, авто
12:59 21.12.2021 (обновлено: 14:21 21.12.2021)
 
Момент ДТП с участием 20 машин у Кутузовского проспекта попал на видео

Опубликовано видео с моментом ДТП с участием 20 машин у Кутузовского проспекта в Москве

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Департамент транспорта Москвы опубликовал видео, на котором запечатлен момент массового ДТП на ТТК, перед выездом на Кутузовский проспект.
Судя по кадрам, предполагаемый виновник аварии на Ford Explorer на высокой скорости движется по дороге и затем врезается в другой автомобиль.
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Как отмечал источник РИА Новости, у мужчины, находившегося за рулем минивэна, есть "внешние признаки" употребления алкоголя. В результате ДТП получили повреждения 20 машин.
Очевидец сказал агентству, что устроивший аварию водитель вел себя неадекватно, кидался на людей и приехавших сотрудников ДПС.
"По моим ощущениям, он ехал больше 100 км — это 100%. Машина мощная... он даже не пытался там затормозить, он целенаправленно сбивал всех, кто у него, как говорится, встал на пути...", — рассказал собеседник.
Ранее в Госавтоинспекции говорили, что в ДТП попали 13 машин. По информации ведомства, аварию спровоцировал водитель Ford Explorer, который поочередно столкнулся с другими транспортными средствами. Источник в правоохранительных органах сообщал, что среди участников — автомобиль посольства Китая с красными дипломатическими номерами. Представитель дипмиссии уточнил РИА Новости, что не пострадал.
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