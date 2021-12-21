https://ria.ru/20211221/dtp-1764704189.html

Момент масштабного ДТП на Кутузовском. Видео

Момент ДТП с участием 20 машин у Кутузовского проспекта попал на видео - РИА Новости, 21.12.2021

Момент масштабного ДТП на Кутузовском. Видео

Департамент транспорта Москвы опубликовал видео, на котором запечатлен момент массового ДТП на ТТК, перед выездом на Кутузовский проспект. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T12:59

2021-12-21T12:59

2021-12-21T14:21

происшествия

китай

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764673832_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e1f1488e77395e50ae89a6136a568a3d.jpg

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Департамент транспорта Москвы опубликовал видео, на котором запечатлен момент массового ДТП на ТТК, перед выездом на Кутузовский проспект. Судя по кадрам, предполагаемый виновник аварии на Ford Explorer на высокой скорости движется по дороге и затем врезается в другой автомобиль.Как отмечал источник РИА Новости, у мужчины, находившегося за рулем минивэна, есть "внешние признаки" употребления алкоголя. В результате ДТП получили повреждения 20 машин.Очевидец сказал агентству, что устроивший аварию водитель вел себя неадекватно, кидался на людей и приехавших сотрудников ДПС."По моим ощущениям, он ехал больше 100 км — это 100%. Машина мощная... он даже не пытался там затормозить, он целенаправленно сбивал всех, кто у него, как говорится, встал на пути...", — рассказал собеседник.Ранее в Госавтоинспекции говорили, что в ДТП попали 13 машин. По информации ведомства, аварию спровоцировал водитель Ford Explorer, который поочередно столкнулся с другими транспортными средствами. Источник в правоохранительных органах сообщал, что среди участников — автомобиль посольства Китая с красными дипломатическими номерами. Представитель дипмиссии уточнил РИА Новости, что не пострадал.

https://ria.ru/20211221/dtp-1764705450.html

https://ria.ru/20211221/dtp-1764691448.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры массового ДТП на ТТК перед выездом на Кутузовский проспект Кадры массового ДТП на ТТК перед выездом на Кутузовский проспект 2021-12-21T12:59 true PT0M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, китай, авто