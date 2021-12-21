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В Кремле прокомментировали ДТП с участием Цивилева
В Кремле прокомментировали ДТП с участием Цивилева - РИА Новости, 21.12.2021
В Кремле прокомментировали ДТП с участием Цивилева
ДТП с участием губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева широко освещается в СМИ, информация доступна, в том числе для президента России Владимира Путина, РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T12:33
2021-12-21T12:33
происшествия
кемеровская область
прокопьевск
новокузнецк
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. ДТП с участием губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева широко освещается в СМИ, информация доступна, в том числе для президента России Владимира Путина, сам губернатор не пострадал, а о причинах аварии говорить рано, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Как сообщали ранее власти Кузбасса, служебное авто Цивилева попало в аварию на трассе Кемерово – Новокузнецк в районе поселка Карагайла, губернатор ехал в Прокопьевск на встречу с семьями погибших горняков шахты "Листвяжная". Цивилев в ДТП не пострадал."Насколько мы знаем, губернатор не пострадал, слава богу. Также вы, наверное, согласитесь с тем, что сейчас говорить о результатах расследования ДТП не приходится, прошло слишком мало времени. Но вместе с этим, это широко освещает в СМИ, поэтому вся эта информация доступна для всех, в том числе для президента", - сказал Песков журналистам.
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кемеровская область
прокопьевск
новокузнецк
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происшествия, кемеровская область, прокопьевск, новокузнецк, владимир путин, дмитрий песков
12:33 21.12.2021
 
В Кремле прокомментировали ДТП с участием Цивилева

Пресс-секретарь президента Песков: ДТП с участием Цивилева освещают в СМИ

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанкГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. ДТП с участием губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева широко освещается в СМИ, информация доступна, в том числе для президента России Владимира Путина, сам губернатор не пострадал, а о причинах аварии говорить рано, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как сообщали ранее власти Кузбасса, служебное авто Цивилева попало в аварию на трассе Кемерово – Новокузнецк в районе поселка Карагайла, губернатор ехал в Прокопьевск на встречу с семьями погибших горняков шахты "Листвяжная". Цивилев в ДТП не пострадал.
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Источник рассказал подробности о ДТП с участием автомобиля главы Кузбасса
"Насколько мы знаем, губернатор не пострадал, слава богу. Также вы, наверное, согласитесь с тем, что сейчас говорить о результатах расследования ДТП не приходится, прошло слишком мало времени. Но вместе с этим, это широко освещает в СМИ, поэтому вся эта информация доступна для всех, в том числе для президента", - сказал Песков журналистам.
 
ПроисшествияКемеровская областьПрокопьевскНовокузнецкВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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