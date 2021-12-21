https://ria.ru/20211221/dtp-1764685074.html

В Кремле прокомментировали ДТП с участием Цивилева

В Кремле прокомментировали ДТП с участием Цивилева - РИА Новости, 21.12.2021

В Кремле прокомментировали ДТП с участием Цивилева

ДТП с участием губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева широко освещается в СМИ, информация доступна, в том числе для президента России Владимира Путина, РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T12:33

2021-12-21T12:33

2021-12-21T12:33

происшествия

кемеровская область

прокопьевск

новокузнецк

владимир путин

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761406036_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_0692691a74ff278473a42414ad5a0665.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. ДТП с участием губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева широко освещается в СМИ, информация доступна, в том числе для президента России Владимира Путина, сам губернатор не пострадал, а о причинах аварии говорить рано, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Как сообщали ранее власти Кузбасса, служебное авто Цивилева попало в аварию на трассе Кемерово – Новокузнецк в районе поселка Карагайла, губернатор ехал в Прокопьевск на встречу с семьями погибших горняков шахты "Листвяжная". Цивилев в ДТП не пострадал."Насколько мы знаем, губернатор не пострадал, слава богу. Также вы, наверное, согласитесь с тем, что сейчас говорить о результатах расследования ДТП не приходится, прошло слишком мало времени. Но вместе с этим, это широко освещает в СМИ, поэтому вся эта информация доступна для всех, в том числе для президента", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20211221/dtp-1764684561.html

кемеровская область

прокопьевск

новокузнецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кемеровская область, прокопьевск, новокузнецк, владимир путин, дмитрий песков