https://ria.ru/20211221/dtp-1764685074.html
В Кремле прокомментировали ДТП с участием Цивилева
В Кремле прокомментировали ДТП с участием Цивилева - РИА Новости, 21.12.2021
В Кремле прокомментировали ДТП с участием Цивилева
ДТП с участием губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева широко освещается в СМИ, информация доступна, в том числе для президента России Владимира Путина, РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T12:33
2021-12-21T12:33
2021-12-21T12:33
происшествия
кемеровская область
прокопьевск
новокузнецк
владимир путин
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761406036_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_0692691a74ff278473a42414ad5a0665.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. ДТП с участием губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева широко освещается в СМИ, информация доступна, в том числе для президента России Владимира Путина, сам губернатор не пострадал, а о причинах аварии говорить рано, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Как сообщали ранее власти Кузбасса, служебное авто Цивилева попало в аварию на трассе Кемерово – Новокузнецк в районе поселка Карагайла, губернатор ехал в Прокопьевск на встречу с семьями погибших горняков шахты "Листвяжная". Цивилев в ДТП не пострадал."Насколько мы знаем, губернатор не пострадал, слава богу. Также вы, наверное, согласитесь с тем, что сейчас говорить о результатах расследования ДТП не приходится, прошло слишком мало времени. Но вместе с этим, это широко освещает в СМИ, поэтому вся эта информация доступна для всех, в том числе для президента", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20211221/dtp-1764684561.html
кемеровская область
прокопьевск
новокузнецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761406036_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_db1ac091adabd57f23dbf2a006d033f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область, прокопьевск, новокузнецк, владимир путин, дмитрий песков
В Кремле прокомментировали ДТП с участием Цивилева
Пресс-секретарь президента Песков: ДТП с участием Цивилева освещают в СМИ