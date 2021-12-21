https://ria.ru/20211221/dtp-1764684561.html
Источник рассказал подробности о ДТП с участием автомобиля главы Кузбасса
Источник рассказал подробности о ДТП с участием автомобиля главы Кузбасса - РИА Новости, 21.12.2021
Источник рассказал подробности о ДТП с участием автомобиля главы Кузбасса
С автомобилем главы Кузбасса, который попал в ДТП, столкнулась Toyota, водитель которой пытался объехать место другой аварии и наехал на дорожное ограждение,... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T12:31
2021-12-21T12:31
2021-12-21T12:31
происшествия
кемеровская область
авто
сергей цивилев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130829/17/1308291795_0:247:3078:1978_1920x0_80_0_0_05a0dd68f166efac2d58d2443c0d3fd5.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. С автомобилем главы Кузбасса, который попал в ДТП, столкнулась Toyota, водитель которой пытался объехать место другой аварии и наехал на дорожное ограждение, рассказал источник РИА Новости.Как сообщали власти Кузбасса, служебное авто Сергея Цивилева угодило в аварию на трассе Кемерово – Новокузнецк в районе поселка Карагайла, губернатор ехал в Прокопьевск на встречу с семьями погибших горняков шахты "Листвяжная". Цивилев в ДТП не пострадал, информировала ранее пресс-служба администрации региона. Региональный центр медицины катастроф сообщил, что два человека госпитализированы после ДТП."В первом случае столкнулись два автомобиля Hino. Через несколько минут водитель грузовика MAN, двигаясь в попутном направлении, предпринял экстренное торможение, после чего с ним столкнулся автомобиль Renault Duster, водитель которого не выбрал безопасную дистанцию", - рассказал собеседник."Затем водитель автомобиля Toyota Сorolla Axio, пытаясь объехать место аварии и избежать ДТП, потерял управление и наехал на дорожное ограждение. После удара Toyota столкнулась с двигавшимся попутно автомобилем Mercedes-Benz, а затем наехала на грузовик Hino, стоявший на обочине", - добавил он.Также источник отметил, что прибывшие сотрудники ГИБДД обеспечили безопасность движения на участке с аварией."В настоящее время идет выяснение обстоятельств этих ДТП", - отметил источник.
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130829/17/1308291795_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_245f4c11465cedca8a9b5f6dd459acda.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область, авто, сергей цивилев
Источник рассказал подробности о ДТП с участием автомобиля главы Кузбасса
Источник: с машиной главы Кузбасса столкнулась Toyota, пытавшаяся объехать другую аварию
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. С автомобилем главы Кузбасса, который попал в ДТП, столкнулась Toyota, водитель которой пытался объехать место другой аварии и наехал на дорожное ограждение, рассказал источник РИА Новости.
Как сообщали власти Кузбасса, служебное авто Сергея Цивилева угодило в аварию на трассе Кемерово
– Новокузнецк
в районе поселка Карагайла, губернатор ехал в Прокопьевск
на встречу с семьями погибших горняков шахты "Листвяжная". Цивилев в ДТП не пострадал, информировала ранее пресс-служба администрации региона. Региональный центр медицины катастроф сообщил, что два человека госпитализированы после ДТП.
"В первом случае столкнулись два автомобиля Hino. Через несколько минут водитель грузовика MAN, двигаясь в попутном направлении, предпринял экстренное торможение, после чего с ним столкнулся автомобиль Renault Duster, водитель которого не выбрал безопасную дистанцию", - рассказал собеседник.
"Затем водитель автомобиля Toyota Сorolla Axio, пытаясь объехать место аварии и избежать ДТП, потерял управление и наехал на дорожное ограждение. После удара Toyota столкнулась с двигавшимся попутно автомобилем Mercedes-Benz, а затем наехала на грузовик Hino, стоявший на обочине", - добавил он.
Также источник отметил, что прибывшие сотрудники ГИБДД обеспечили безопасность движения на участке с аварией.
"В настоящее время идет выяснение обстоятельств этих ДТП", - отметил источник.