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Источник рассказал подробности о ДТП с участием автомобиля главы Кузбасса

Источник рассказал подробности о ДТП с участием автомобиля главы Кузбасса - РИА Новости, 21.12.2021

Источник рассказал подробности о ДТП с участием автомобиля главы Кузбасса

С автомобилем главы Кузбасса, который попал в ДТП, столкнулась Toyota, водитель которой пытался объехать место другой аварии и наехал на дорожное ограждение,... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T12:31

2021-12-21T12:31

2021-12-21T12:31

происшествия

кемеровская область

авто

сергей цивилев

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. С автомобилем главы Кузбасса, который попал в ДТП, столкнулась Toyota, водитель которой пытался объехать место другой аварии и наехал на дорожное ограждение, рассказал источник РИА Новости.Как сообщали власти Кузбасса, служебное авто Сергея Цивилева угодило в аварию на трассе Кемерово – Новокузнецк в районе поселка Карагайла, губернатор ехал в Прокопьевск на встречу с семьями погибших горняков шахты "Листвяжная". Цивилев в ДТП не пострадал, информировала ранее пресс-служба администрации региона. Региональный центр медицины катастроф сообщил, что два человека госпитализированы после ДТП."В первом случае столкнулись два автомобиля Hino. Через несколько минут водитель грузовика MAN, двигаясь в попутном направлении, предпринял экстренное торможение, после чего с ним столкнулся автомобиль Renault Duster, водитель которого не выбрал безопасную дистанцию", - рассказал собеседник."Затем водитель автомобиля Toyota Сorolla Axio, пытаясь объехать место аварии и избежать ДТП, потерял управление и наехал на дорожное ограждение. После удара Toyota столкнулась с двигавшимся попутно автомобилем Mercedes-Benz, а затем наехала на грузовик Hino, стоявший на обочине", - добавил он.Также источник отметил, что прибывшие сотрудники ГИБДД обеспечили безопасность движения на участке с аварией."В настоящее время идет выяснение обстоятельств этих ДТП", - отметил источник.

кемеровская область

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происшествия, кемеровская область, авто, сергей цивилев