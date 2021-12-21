https://ria.ru/20211221/dtp-1764679607.html

Источник рассказал о пострадавших в ДТП с автомобилем главы Кузбасса

Источник рассказал о пострадавших в ДТП с автомобилем главы Кузбасса - РИА Новости, 21.12.2021

Источник рассказал о пострадавших в ДТП с автомобилем главы Кузбасса

Двое пострадавших после ДТП с участием автомобиля губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева - это водители Renault и Toyota, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T12:08

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2021-12-21T12:19

происшествия

дтп

авто

кемеровская область

прокопьевск

новокузнецк

сергей цивилев

россия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Двое пострадавших после ДТП с участием автомобиля губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева - это водители Renault и Toyota, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Ранее региональный центр медицины катастроф сообщил, что после аварии госпитализированы два человека."В результате этих ДТП пострадали водители автомобилей Renault и Toyota", - сказал собеседник.Как сообщали власти Кузбасса, служебное авто Цивилева угодило в аварию на трассе Кемерово – Новокузнецк в районе поселка Карагайла, губернатор ехал в Прокопьевск на встречу с семьями погибших горняков шахты "Листвяжная". Цивилев в ДТП не пострадал.Как следует из опубликованного в соцсетях видео с места аварии, в ДТП попали грузовые и легковые автомобили: на обочине на аварийке стоят две фуры, а также чёрные микроавтобус и джип и белый седан, подъехал эвакуатор.

https://ria.ru/20211221/dtp-1764657277.html

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прокопьевск

новокузнецк

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происшествия, дтп, авто, кемеровская область, прокопьевск, новокузнецк, сергей цивилев, россия