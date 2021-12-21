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В ДТП с участием главы Кузбасса пострадали два человека
В ДТП с участием главы Кузбасса пострадали два человека - РИА Новости, 21.12.2021
В ДТП с участием главы Кузбасса пострадали два человека
Два человека госпитализированы после ДТП с участием автомобиля губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, следует из сообщения, размещенного в Instagram... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T11:58
2021-12-21T12:10
происшествия
кемеровская область
авто
сергей цивилев
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КЕМЕРОВО, 21 дек – РИА Новости. Два человека госпитализированы после ДТП с участием автомобиля губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, следует из сообщения, размещенного в Instagram регионального центра медицины катастроф.Как сообщали власти Кузбасса, служебное авто Цивилева угодило в аварию на трассе Кемерово – Новокузнецк в районе поселка Карагайла, губернатор ехал в Прокопьевск на встречу с семьями погибших горняков шахты "Листвяжная"."Трасса Кемерово – Новокузнецк. Поворот на поселок Карагайла. Госпитализировано двое пострадавших: мужчина 1967 года рождения, мужчина 1980 года рождения, оба в состоянии средней степени тяжести", – говорится в сообщении.Цивилев в ДТП не пострадал, информировала ранее пресс-служба администрации региона.Как следует из опубликованного в соцсетях видео с места аварии, в ДТП попали грузовые и легковые автомобили: на обочине на аварийке стоят две фуры, а также чёрные микроавтобус и джип и белый седан, подъехал эвакуатор.
кемеровская область
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происшествия, кемеровская область, авто, сергей цивилев
11:58 21.12.2021 (обновлено: 12:10 21.12.2021)
 
В ДТП с участием главы Кузбасса пострадали два человека

В ДТП с участием главы Кузбасса пострадали два человека, они госпитализированы

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КЕМЕРОВО, 21 дек – РИА Новости. Два человека госпитализированы после ДТП с участием автомобиля губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, следует из сообщения, размещенного в Instagram регионального центра медицины катастроф.
Как сообщали власти Кузбасса, служебное авто Цивилева угодило в аварию на трассе КемеровоНовокузнецк в районе поселка Карагайла, губернатор ехал в Прокопьевск на встречу с семьями погибших горняков шахты "Листвяжная".
"Трасса Кемерово – Новокузнецк. Поворот на поселок Карагайла. Госпитализировано двое пострадавших: мужчина 1967 года рождения, мужчина 1980 года рождения, оба в состоянии средней степени тяжести", – говорится в сообщении.
Цивилев в ДТП не пострадал, информировала ранее пресс-служба администрации региона.
Как следует из опубликованного в соцсетях видео с места аварии, в ДТП попали грузовые и легковые автомобили: на обочине на аварийке стоят две фуры, а также чёрные микроавтобус и джип и белый седан, подъехал эвакуатор.
 
ПроисшествияКемеровская областьАвтоСергей Цивилев
 
 
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