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В ДТП с участием главы Кузбасса пострадали два человека

В ДТП с участием главы Кузбасса пострадали два человека - РИА Новости, 21.12.2021

В ДТП с участием главы Кузбасса пострадали два человека

Два человека госпитализированы после ДТП с участием автомобиля губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, следует из сообщения, размещенного в Instagram... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T11:58

2021-12-21T11:58

2021-12-21T12:10

происшествия

кемеровская область

авто

сергей цивилев

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КЕМЕРОВО, 21 дек – РИА Новости. Два человека госпитализированы после ДТП с участием автомобиля губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, следует из сообщения, размещенного в Instagram регионального центра медицины катастроф.Как сообщали власти Кузбасса, служебное авто Цивилева угодило в аварию на трассе Кемерово – Новокузнецк в районе поселка Карагайла, губернатор ехал в Прокопьевск на встречу с семьями погибших горняков шахты "Листвяжная"."Трасса Кемерово – Новокузнецк. Поворот на поселок Карагайла. Госпитализировано двое пострадавших: мужчина 1967 года рождения, мужчина 1980 года рождения, оба в состоянии средней степени тяжести", – говорится в сообщении.Цивилев в ДТП не пострадал, информировала ранее пресс-служба администрации региона.Как следует из опубликованного в соцсетях видео с места аварии, в ДТП попали грузовые и легковые автомобили: на обочине на аварийке стоят две фуры, а также чёрные микроавтобус и джип и белый седан, подъехал эвакуатор.

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кемеровская область, авто, сергей цивилев