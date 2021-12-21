https://ria.ru/20211221/dtp-1764677241.html
В ДТП с участием главы Кузбасса пострадали два человека
В ДТП с участием главы Кузбасса пострадали два человека - РИА Новости, 21.12.2021
В ДТП с участием главы Кузбасса пострадали два человека
Два человека госпитализированы после ДТП с участием автомобиля губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, следует из сообщения, размещенного в Instagram... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T11:58
2021-12-21T11:58
2021-12-21T12:10
происшествия
кемеровская область
авто
сергей цивилев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_cabe39dd3f9a20d68e8361d541dfe14d.jpg
КЕМЕРОВО, 21 дек – РИА Новости. Два человека госпитализированы после ДТП с участием автомобиля губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, следует из сообщения, размещенного в Instagram регионального центра медицины катастроф.Как сообщали власти Кузбасса, служебное авто Цивилева угодило в аварию на трассе Кемерово – Новокузнецк в районе поселка Карагайла, губернатор ехал в Прокопьевск на встречу с семьями погибших горняков шахты "Листвяжная"."Трасса Кемерово – Новокузнецк. Поворот на поселок Карагайла. Госпитализировано двое пострадавших: мужчина 1967 года рождения, мужчина 1980 года рождения, оба в состоянии средней степени тяжести", – говорится в сообщении.Цивилев в ДТП не пострадал, информировала ранее пресс-служба администрации региона.Как следует из опубликованного в соцсетях видео с места аварии, в ДТП попали грузовые и легковые автомобили: на обочине на аварийке стоят две фуры, а также чёрные микроавтобус и джип и белый седан, подъехал эвакуатор.
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_96f24b7688f9eb1afe23cf253d62fbb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область, авто, сергей цивилев
11:58 21.12.2021 (обновлено: 12:10 21.12.2021)
В ДТП с участием главы Кузбасса пострадали два человека
В ДТП с участием главы Кузбасса пострадали два человека, они госпитализированы
КЕМЕРОВО, 21 дек – РИА Новости.
Два человека госпитализированы после ДТП с участием автомобиля губернатора Кемеровской области
Сергея Цивилева, следует из сообщения, размещенного в Instagram
регионального центра медицины катастроф.
Как сообщали власти Кузбасса, служебное авто Цивилева угодило в аварию на трассе Кемерово
– Новокузнецк
в районе поселка Карагайла, губернатор ехал в Прокопьевск
на встречу с семьями погибших горняков шахты "Листвяжная".
"Трасса Кемерово – Новокузнецк. Поворот на поселок Карагайла. Госпитализировано двое пострадавших: мужчина 1967 года рождения, мужчина 1980 года рождения, оба в состоянии средней степени тяжести", – говорится в сообщении.
Цивилев в ДТП не пострадал, информировала ранее пресс-служба администрации региона.
Как следует из опубликованного в соцсетях видео с места аварии, в ДТП попали грузовые и легковые автомобили: на обочине на аварийке стоят две фуры, а также чёрные микроавтобус и джип и белый седан, подъехал эвакуатор.