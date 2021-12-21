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Среди попавших в крупное ДТП в Москве оказался автомобиль посольства Китая
Среди попавших в крупное ДТП в Москве оказался автомобиль посольства Китая - РИА Новости, 21.12.2021
Среди попавших в крупное ДТП в Москве оказался автомобиль посольства Китая
В массовую аварию на Третьем транспортном кольце в Москве, в том числе, попал автомобиль посольства Китая, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 21.12.2021
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китай
москва
авто
происшествия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В массовую аварию на Третьем транспортном кольце в Москве, в том числе, попал автомобиль посольства Китая, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Среди участников ДТП - автомобиль дипломата Китайской народной республики с красными дипломатическими номерами", - сказал собеседник агентства. Был ли дипломат в машине во время аварии, неясно.По данным столичной Госавтоинспекции, всего в ДТП перед въездом в Кутузовский тоннель участвовали 13 машин. Согласной предварительной информации, обошлось без пострадавших.В ГАИ отмечали, что аварию устроил водитель Ford Explorer, именно он поочередно столкнулся с 12 машинами. Сейчас его проверяют на алкоголь – источник РИА Новости отмечал, что у него "внешние признаки опьянения".Судя по "Яндекс.Картам", на внешней стороне Третьего кольца перед местом ДТП образовалась глухая пробка длиной около 3 километров.
https://ria.ru/20210801/avtomobil-1743865464.html
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китай
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китай, москва, авто, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
11:17 21.12.2021 (обновлено: 12:53 21.12.2021)
 
Среди попавших в крупное ДТП в Москве оказался автомобиль посольства Китая

Среди попавших в ДТП на Третьем кольце в Москве оказался автомобиль посольства Китая

© ДептрансМесто ДТП на Третьем транспортном кольце в Москве
Место ДТП на Третьем транспортном кольце в Москве
© Дептранс
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В массовую аварию на Третьем транспортном кольце в Москве, в том числе, попал автомобиль посольства Китая, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Среди участников ДТП - автомобиль дипломата Китайской народной республики с красными дипломатическими номерами", - сказал собеседник агентства. Был ли дипломат в машине во время аварии, неясно.
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По данным столичной Госавтоинспекции, всего в ДТП перед въездом в Кутузовский тоннель участвовали 13 машин. Согласной предварительной информации, обошлось без пострадавших.
В ГАИ отмечали, что аварию устроил водитель Ford Explorer, именно он поочередно столкнулся с 12 машинами. Сейчас его проверяют на алкоголь – источник РИА Новости отмечал, что у него "внешние признаки опьянения".
Судя по "Яндекс.Картам", на внешней стороне Третьего кольца перед местом ДТП образовалась глухая пробка длиной около 3 километров.
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КитайМоскваАвтоПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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