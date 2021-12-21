https://ria.ru/20211221/dtp-1764668523.html
Среди попавших в крупное ДТП в Москве оказался автомобиль посольства Китая
Среди попавших в крупное ДТП в Москве оказался автомобиль посольства Китая - РИА Новости, 21.12.2021
Среди попавших в крупное ДТП в Москве оказался автомобиль посольства Китая
В массовую аварию на Третьем транспортном кольце в Москве, в том числе, попал автомобиль посольства Китая, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T11:17
2021-12-21T11:17
2021-12-21T12:53
китай
москва
авто
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764693020_0:0:1272:715_1920x0_80_0_0_427cfa9e5c48ff229649fd6b42a8e1a2.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В массовую аварию на Третьем транспортном кольце в Москве, в том числе, попал автомобиль посольства Китая, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Среди участников ДТП - автомобиль дипломата Китайской народной республики с красными дипломатическими номерами", - сказал собеседник агентства. Был ли дипломат в машине во время аварии, неясно.По данным столичной Госавтоинспекции, всего в ДТП перед въездом в Кутузовский тоннель участвовали 13 машин. Согласной предварительной информации, обошлось без пострадавших.В ГАИ отмечали, что аварию устроил водитель Ford Explorer, именно он поочередно столкнулся с 12 машинами. Сейчас его проверяют на алкоголь – источник РИА Новости отмечал, что у него "внешние признаки опьянения".Судя по "Яндекс.Картам", на внешней стороне Третьего кольца перед местом ДТП образовалась глухая пробка длиной около 3 километров.
https://ria.ru/20210801/avtomobil-1743865464.html
https://ria.ru/20211221/dtp-1764655689.html
китай
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764693020_159:0:1112:715_1920x0_80_0_0_4fdaccf8f13435aea482707bd25d07a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, москва, авто, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
11:17 21.12.2021 (обновлено: 12:53 21.12.2021)
Среди попавших в крупное ДТП в Москве оказался автомобиль посольства Китая
Среди попавших в ДТП на Третьем кольце в Москве оказался автомобиль посольства Китая