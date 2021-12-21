https://ria.ru/20211221/dtp-1764668523.html

Среди попавших в крупное ДТП в Москве оказался автомобиль посольства Китая

Среди попавших в крупное ДТП в Москве оказался автомобиль посольства Китая - РИА Новости, 21.12.2021

Среди попавших в крупное ДТП в Москве оказался автомобиль посольства Китая

В массовую аварию на Третьем транспортном кольце в Москве, в том числе, попал автомобиль посольства Китая, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 21.12.2021

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китай

москва

авто

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В массовую аварию на Третьем транспортном кольце в Москве, в том числе, попал автомобиль посольства Китая, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Среди участников ДТП - автомобиль дипломата Китайской народной республики с красными дипломатическими номерами", - сказал собеседник агентства. Был ли дипломат в машине во время аварии, неясно.По данным столичной Госавтоинспекции, всего в ДТП перед въездом в Кутузовский тоннель участвовали 13 машин. Согласной предварительной информации, обошлось без пострадавших.В ГАИ отмечали, что аварию устроил водитель Ford Explorer, именно он поочередно столкнулся с 12 машинами. Сейчас его проверяют на алкоголь – источник РИА Новости отмечал, что у него "внешние признаки опьянения".Судя по "Яндекс.Картам", на внешней стороне Третьего кольца перед местом ДТП образовалась глухая пробка длиной около 3 километров.

https://ria.ru/20210801/avtomobil-1743865464.html

https://ria.ru/20211221/dtp-1764655689.html

китай

москва

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китай, москва, авто, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)