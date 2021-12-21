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Подробности ДТП с губернатором Кузбасса
Названа предварительная причина ДТП с участием губернатора Кузбасса - РИА Новости, 21.12.2021
Подробности ДТП с губернатором Кузбасса
Авария с участием губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, по предварительным данным, произошла из-за сложных погодных условий, пишет газета "Известия"... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T10:26
2021-12-21T10:26
2021-12-21T13:31
происшествия
кемеровская область
новокузнецк
кемерово
сергей цивилев
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Авария с участием губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, по предварительным данным, произошла из-за сложных погодных условий, пишет газета "Известия" со ссылкой на источник.Судя по опубликованному в соцсетях видео, на дороге могла образоваться сильная гололедица.Как сообщали власти Кузбасса, служебный автомобиль Цивилева попал в ДТП на трассе Кемерово — Новокузнецк близ поселка Карагайла. Губернатор ехал в Прокопьевск на встречу с семьями погибших горняков шахты "Листвяжная".Участниками аварии, судя по кадрам, стали грузовые и легковые автомобили: на обочине на аварийке стоят две фуры, а также микроавтобус, джип, белый седан, подъехал эвакуатор.В результате происшествия сам Цивилев не пострадал. Но травмы получили два человека, сообщил РИА Новости осведомленный источник."В результате этих ДТП пострадали водители автомобилей Renault и Toyota", — уточнил он.В региональном центре медицины катастроф говорили, что в больницу доставили двух пострадавших.Источник позже рассказал РИА Новости, что в машину, в которой находился глава Кузбасса, врезалась Toyota. По словам собеседника агентства, сначала столкнулись два автомобиля Hino. Следовавший в попутном направлении водитель грузовика MAN экстренно затормозил, после чего в него въехал Renault Duster, "водитель которого не выбрал безопасную дистанцию".Водитель Toyota Сorolla Axio пытался объехать место аварии, но не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение."После удара Toyota столкнулась с двигавшимся попутно автомобилем Mercedes-Benz, а затем наехала на грузовик Hino, стоявший на обочине", — добавил источник.ГИБДД выясняет обстоятельства случившегося.
https://ria.ru/20211210/sobchak-1763219670.html
https://ria.ru/20211130/rybinsk-1761420154.html
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происшествия, кемеровская область, новокузнецк, кемерово, сергей цивилев
10:26 21.12.2021 (обновлено: 13:31 21.12.2021)
Названа предварительная причина ДТП с участием губернатора Кузбасса
"Известия": ДТП с участием губернатора Кузбасса Цивилева произошло из-за погодных условий
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости.
Авария с участием губернатора Кемеровской области
Сергея Цивилева, по предварительным данным, произошла из-за сложных погодных условий, пишет газета "Известия"
со ссылкой на источник.
Судя по опубликованному в соцсетях видео, на дороге могла образоваться сильная гололедица.
Как сообщали власти Кузбасса, служебный автомобиль Цивилева попал в ДТП на трассе Кемерово — Новокузнецк близ поселка Карагайла. Губернатор ехал в Прокопьевск на встречу с семьями погибших горняков шахты "Листвяжная".
Участниками аварии, судя по кадрам, стали грузовые и легковые автомобили: на обочине на аварийке стоят две фуры, а также микроавтобус, джип, белый седан, подъехал эвакуатор.
В результате происшествия сам Цивилев не пострадал. Но травмы получили два человека, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"В результате этих ДТП пострадали водители автомобилей Renault и Toyota", — уточнил он.
В региональном центре медицины катастроф говорили, что в больницу доставили двух пострадавших.
Источник позже рассказал РИА Новости, что в машину, в которой находился глава Кузбасса, врезалась Toyota. По словам собеседника агентства, сначала столкнулись два автомобиля Hino. Следовавший в попутном направлении водитель грузовика MAN экстренно затормозил, после чего в него въехал Renault Duster
, "водитель которого не выбрал безопасную дистанцию".
Водитель Toyota Сorolla Axio пытался объехать место аварии, но не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение.
"После удара Toyota столкнулась с двигавшимся попутно автомобилем Mercedes-Benz, а затем наехала на грузовик Hino, стоявший на обочине", — добавил источник.
ГИБДД выясняет обстоятельства случившегося.