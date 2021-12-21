https://ria.ru/20211221/dtp-1764657277.html

Подробности ДТП с губернатором Кузбасса

Названа предварительная причина ДТП с участием губернатора Кузбасса - РИА Новости, 21.12.2021

Подробности ДТП с губернатором Кузбасса

Авария с участием губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, по предварительным данным, произошла из-за сложных погодных условий, пишет газета "Известия"... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T10:26

2021-12-21T10:26

2021-12-21T13:31

происшествия

кемеровская область

новокузнецк

кемерово

сергей цивилев

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Авария с участием губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, по предварительным данным, произошла из-за сложных погодных условий, пишет газета "Известия" со ссылкой на источник.Судя по опубликованному в соцсетях видео, на дороге могла образоваться сильная гололедица.Как сообщали власти Кузбасса, служебный автомобиль Цивилева попал в ДТП на трассе Кемерово — Новокузнецк близ поселка Карагайла. Губернатор ехал в Прокопьевск на встречу с семьями погибших горняков шахты "Листвяжная".Участниками аварии, судя по кадрам, стали грузовые и легковые автомобили: на обочине на аварийке стоят две фуры, а также микроавтобус, джип, белый седан, подъехал эвакуатор.В результате происшествия сам Цивилев не пострадал. Но травмы получили два человека, сообщил РИА Новости осведомленный источник."В результате этих ДТП пострадали водители автомобилей Renault и Toyota", — уточнил он.В региональном центре медицины катастроф говорили, что в больницу доставили двух пострадавших.Источник позже рассказал РИА Новости, что в машину, в которой находился глава Кузбасса, врезалась Toyota. По словам собеседника агентства, сначала столкнулись два автомобиля Hino. Следовавший в попутном направлении водитель грузовика MAN экстренно затормозил, после чего в него въехал Renault Duster, "водитель которого не выбрал безопасную дистанцию".Водитель Toyota Сorolla Axio пытался объехать место аварии, но не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение."После удара Toyota столкнулась с двигавшимся попутно автомобилем Mercedes-Benz, а затем наехала на грузовик Hino, стоявший на обочине", — добавил источник.ГИБДД выясняет обстоятельства случившегося.

https://ria.ru/20211210/sobchak-1763219670.html

https://ria.ru/20211130/rybinsk-1761420154.html

кемеровская область

новокузнецк

кемерово

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происшествия, кемеровская область, новокузнецк, кемерово, сергей цивилев