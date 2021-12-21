https://ria.ru/20211221/dtp-1764655689.html

В Москве на Третьем кольце столкнулись 13 автомобилей

В Москве на Третьем кольце столкнулись 13 автомобилей - РИА Новости, 21.12.2021

В Москве на Третьем кольце столкнулись 13 автомобилей

Массовая авария произошла на Третьем кольце, столкнулись 13 машин, сообщила столичная Госавтоинспеция. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T10:16

2021-12-21T10:16

2021-12-21T11:42

происшествия

москва

кутузовский проспект

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Массовая авария произошла на Третьем кольце, столкнулись 13 машин, сообщила столичная Госавтоинспеция."Водитель автомобиля Ford Explorer совершил столкновение с 12 транспортными средствами, следовавшими в попутном направлении. ... Водитель Ford проверяется на состояние опьянения", — отмечается в Telegram-канале ведомства.По словам источника РИА Новости, у мужчины есть "внешние признаки" употребления алкоголя. Собеседник агентства отметил, что среди столкнувшихся машин был автомобиль посольства Китая, был ли внутри кто-то из дипломатов — неизвестно.Авария произошла на внешней стороне ТТК перед развязкой с Кутузовским проспектом. Пострадавших, по его предварительной информации, нет.Судя по "Яндекс.Картам", перед местом ДТП образовалась глухая пробка длиной около трех километров.

https://ria.ru/20211023/dtp-1755898729.html

москва

кутузовский проспект

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происшествия, москва, кутузовский проспект, министерство внутренних дел рф (мвд россии), департамент транспорта г. москвы