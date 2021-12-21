https://ria.ru/20211221/dtp-1764639152.html
В ДТП в Хабаровском крае погибли три человека
В ДТП в Хабаровском крае погибли три человека - РИА Новости, 21.12.2021
В ДТП в Хабаровском крае погибли три человека
Три человека погибли в Хабаровском крае при столкновении легкового автомобиля и внедорожника, сообщила региональная прокуратура. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T04:40
2021-12-21T04:40
2021-12-21T04:40
происшествия
дтп
хабаровский край
хабаровск
амурский район
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ХАБАРОВСК, 21 дек - РИА Новости. Три человека погибли в Хабаровском крае при столкновении легкового автомобиля и внедорожника, сообщила региональная прокуратура."На автодороге поселок Эльбан – село Ачан Амурского района произошло столкновение двух автомобилей Toyota Land Cruiser и Toyota Corolla Filder. В результате ДТП погибли водитель и два пассажира автомобиля Toyota Corolla Filder", - говорится в сообщении.По предварительным данным ГИБДД, водитель Corolla не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником. В ведомстве уточнили, что водитель Land Cruiser получил травму.
https://ria.ru/20211220/dtp-1764487139.html
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происшествия, дтп, хабаровский край, хабаровск, амурский район
В ДТП в Хабаровском крае погибли три человека
В ДТП с легковым автомобилем и внедорожником в Хабаровском крае погибли три человека