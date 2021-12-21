https://ria.ru/20211221/dtp-1764639152.html

В ДТП в Хабаровском крае погибли три человека

В ДТП в Хабаровском крае погибли три человека - РИА Новости, 21.12.2021

В ДТП в Хабаровском крае погибли три человека

Три человека погибли в Хабаровском крае при столкновении легкового автомобиля и внедорожника, сообщила региональная прокуратура. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T04:40

2021-12-21T04:40

2021-12-21T04:40

происшествия

дтп

хабаровский край

хабаровск

амурский район

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ХАБАРОВСК, 21 дек - РИА Новости. Три человека погибли в Хабаровском крае при столкновении легкового автомобиля и внедорожника, сообщила региональная прокуратура."На автодороге поселок Эльбан – село Ачан Амурского района произошло столкновение двух автомобилей Toyota Land Cruiser и Toyota Corolla Filder. В результате ДТП погибли водитель и два пассажира автомобиля Toyota Corolla Filder", - говорится в сообщении.По предварительным данным ГИБДД, водитель Corolla не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником. В ведомстве уточнили, что водитель Land Cruiser получил травму.

https://ria.ru/20211220/dtp-1764487139.html

хабаровский край

хабаровск

амурский район

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происшествия, дтп, хабаровский край, хабаровск, амурский район