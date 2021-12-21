https://ria.ru/20211221/dragon-1764699734.html
Американский космический грузовик Dragon стартовал к МКС
Американский космический грузовик Dragon стартовал к МКС - РИА Новости, 21.12.2021
Американский космический грузовик Dragon стартовал к МКС
Американский космический грузовик Dragon стартовал во вторник к МКС, трансляцию ведет НАСА. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T13:11
2021-12-21T13:11
2021-12-21T13:16
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
канаверал
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сша
флорида
наса
spacex falcon 9
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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Американский космический грузовик Dragon стартовал во вторник к МКС, трансляцию ведет НАСА.Старт корабля с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида на ракете-носителе Falcon 9 состоялся в 05.07 по времени Восточного побережья США (13.07 мск).Dragon доставит на орбиту около 2 тонн материалов для научной работы, провианта и предметы первой необходимости для экипажа, а также около 900 килограммов оборудования, которое в будущем будет использовано на внешней поверхности станции.Корабль также доставит на орбиту экспериментальный стиральный порошок от компании Procter & Gamble, который, возможно, позволит экипажам будущих космических полетов стирать свою одежду в космосе. Сегодня, как пояснили в НАСА, одежда экипажа на орбите одноразовая. На борту Dragon на МКС также доставят портативный биопринтер, который в будущем может использоваться для лечения ран и восстановления кожного покрова, а также приспособления для ряда других экспериментов в области медицины и фармакологии.
https://ria.ru/20211220/mks-1764626015.html
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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), канаверал, в мире, сша, флорида, наса, spacex falcon 9, космос
13:11 21.12.2021 (обновлено: 13:16 21.12.2021)
Американский космический грузовик Dragon стартовал к МКС
Американский космический грузовик Dragon стартовал к МКС с космодрома на мысе Канаверал