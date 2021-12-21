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Республика Ингушетия
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Ингушетия получила средства на обустройство региональных дорог
Ингушетия получила средства на обустройство региональных дорог - РИА Новости, 21.12.2021
Ингушетия получила средства на обустройство региональных дорог
Правительство России выделило более 75 миллионов рублей на усовершенствование республиканской и муниципальной дорожной инфраструктуры в Ингушетии, сообщает... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T12:25
2021-12-21T12:25
республика ингушетия
экономика
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
россия
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НАЛЬЧИК, 21 дек – РИА Новости. Правительство России выделило более 75 миллионов рублей на усовершенствование республиканской и муниципальной дорожной инфраструктуры в Ингушетии, сообщает пресс-служба главы региона."Ингушетии в течение двух лет – в 2022-2023 годах – выделят более 75 миллионов рублей на финансирование дорожной деятельности по государственной программе "Развитие транспортной системы", - говорится в сообщении.Первый транш в размере более 37,5 миллиона рублей поступит в 2022 году, эти средства пойдут на строительство и ремонт дорог регионального и муниципального значения."Развитая дорожная инфраструктура – это важный фактор влияния на рост экономики региона. С помощью нацпроектов и других федеральных программ мы сегодня имеем возможность сделать наши дороги лучше, качественнее. Причем не только на центральных магистралях, но и в населенных пунктах. По нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" работу мы в этом году завершили досрочно, еще и бонусом получили дополнительные средства на реконструкцию и ремонт двух дорожных объектов. В следующие два года получим более 75 миллион рублей на дальнейшее развитие дорожной сети. Это весомая поддержка для нас", - заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
https://ria.ru/20211218/magas-1764368708.html
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экономика, республика ингушетия, махмуд-али калиматов, россия
12:25 21.12.2021
 
Ингушетия получила средства на обустройство региональных дорог

Ингушетия получила более 75 миллионов рублей на обустройство региональных дорог

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПроведение работ
Проведение работ - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НАЛЬЧИК, 21 дек – РИА Новости. Правительство России выделило более 75 миллионов рублей на усовершенствование республиканской и муниципальной дорожной инфраструктуры в Ингушетии, сообщает пресс-служба главы региона.
"Ингушетии в течение двух лет – в 2022-2023 годах – выделят более 75 миллионов рублей на финансирование дорожной деятельности по государственной программе "Развитие транспортной системы", - говорится в сообщении.
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Первый транш в размере более 37,5 миллиона рублей поступит в 2022 году, эти средства пойдут на строительство и ремонт дорог регионального и муниципального значения.
"Развитая дорожная инфраструктура – это важный фактор влияния на рост экономики региона. С помощью нацпроектов и других федеральных программ мы сегодня имеем возможность сделать наши дороги лучше, качественнее. Причем не только на центральных магистралях, но и в населенных пунктах. По нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" работу мы в этом году завершили досрочно, еще и бонусом получили дополнительные средства на реконструкцию и ремонт двух дорожных объектов. В следующие два года получим более 75 миллион рублей на дальнейшее развитие дорожной сети. Это весомая поддержка для нас", - заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
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Республика ИнгушетияЭкономикаРеспублика ИнгушетияМахмуд-Али КалиматовРоссия
 
 
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