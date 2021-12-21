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Киев представил предложения по мирному процессу в Донбассе, заявил Ермак
Киев представил предложения по мирному процессу в Донбассе, заявил Ермак - РИА Новости, 21.12.2021
Киев представил предложения по мирному процессу в Донбассе, заявил Ермак
Киев подготовил и передал партнерам комплексные инициативы - 10 шагов, реализация которых сможет разблокировать мирный процесс в Донбассе, сообщил во вторник... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T20:12
2021-12-21T20:12
в мире
киев
франция
великобритания
европейский совет
эммануэль макрон
шарль мишель
андрей ермак
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КИЕВ, 21 дек- РИА Новости. Киев подготовил и передал партнерам комплексные инициативы - 10 шагов, реализация которых сможет разблокировать мирный процесс в Донбассе, сообщил во вторник глава офиса президента Украины Андрей Ермак.По информации пресс-службы, глава офиса президента во вторник проинформировал украинских послов о ходе переговоров в рамках минского процесса и в "нормандском формате" о прекращении войны и урегулировании ситуации в Донбассе."Андрей Ермак отметил, что в последнее время эти переговоры продвигаются довольно сложно, но Украина пытается разными путями сдвинуть этот процесс. В частности, украинская сторона инициировала в рамках ТКГ (трёхсторонней контактной группы – ред.) ряд ключевых инициатив: возвращение в режим прекращения огня, взаимное освобождение удерживаемых лиц и открытие пунктов пропуска. Также были подготовлены и переданы партнерам комплексные инициативы – 10 шагов, реализация которых сможет разблокировать мирный процесс", - говорится в сообщении.Он напомнил, что руководство Соединенных Штатов Америки приняло для себя решение включиться в процесс урегулирования на востоке Украины. "При этом это не угрожает существованию "нормандского формата". Это параллельный трек. Аналогичные вопросы мы обсудили сегодня с Великобританией. Такую же роль готова играть Турция", – цитирует Ермака пресс-служба.Также, по его словам, активную позицию по этому вопросу сейчас занимает президент Франции Эммануэль Макрон и руководство Европейского Союза, в частности, президент Европейского совета Шарль Мишель.
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в мире, киев, франция, великобритания, европейский совет, эммануэль макрон, шарль мишель, андрей ермак, ситуация в днр и лнр
20:12 21.12.2021
 
Киев представил предложения по мирному процессу в Донбассе, заявил Ермак

Глава офиса Зеленского Ермак: Киев представил предложения по мирному процессу в Донбассе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава администрации президента Украины Андрей Ермак на брифинге в Киеве
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак на брифинге в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 21 дек- РИА Новости. Киев подготовил и передал партнерам комплексные инициативы - 10 шагов, реализация которых сможет разблокировать мирный процесс в Донбассе, сообщил во вторник глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
По информации пресс-службы, глава офиса президента во вторник проинформировал украинских послов о ходе переговоров в рамках минского процесса и в "нормандском формате" о прекращении войны и урегулировании ситуации в Донбассе.
"Андрей Ермак отметил, что в последнее время эти переговоры продвигаются довольно сложно, но Украина пытается разными путями сдвинуть этот процесс. В частности, украинская сторона инициировала в рамках ТКГ (трёхсторонней контактной группы – ред.) ряд ключевых инициатив: возвращение в режим прекращения огня, взаимное освобождение удерживаемых лиц и открытие пунктов пропуска. Также были подготовлены и переданы партнерам комплексные инициативы – 10 шагов, реализация которых сможет разблокировать мирный процесс", - говорится в сообщении.
Он напомнил, что руководство Соединенных Штатов Америки приняло для себя решение включиться в процесс урегулирования на востоке Украины. "При этом это не угрожает существованию "нормандского формата". Это параллельный трек. Аналогичные вопросы мы обсудили сегодня с Великобританией. Такую же роль готова играть Турция", – цитирует Ермака пресс-служба.
Также, по его словам, активную позицию по этому вопросу сейчас занимает президент Франции Эммануэль Макрон и руководство Европейского Союза, в частности, президент Европейского совета Шарль Мишель.
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В миреКиевФранцияВеликобританияЕвропейский советЭммануэль МакронШарль МишельАндрей ЕрмакСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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