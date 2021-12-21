https://ria.ru/20211221/donbass-1764807027.html

Киев представил предложения по мирному процессу в Донбассе, заявил Ермак

Киев представил предложения по мирному процессу в Донбассе, заявил Ермак - РИА Новости, 21.12.2021

Киев представил предложения по мирному процессу в Донбассе, заявил Ермак

Киев подготовил и передал партнерам комплексные инициативы - 10 шагов, реализация которых сможет разблокировать мирный процесс в Донбассе, сообщил во вторник... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T20:12

2021-12-21T20:12

2021-12-21T20:12

в мире

киев

франция

великобритания

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эммануэль макрон

шарль мишель

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КИЕВ, 21 дек- РИА Новости. Киев подготовил и передал партнерам комплексные инициативы - 10 шагов, реализация которых сможет разблокировать мирный процесс в Донбассе, сообщил во вторник глава офиса президента Украины Андрей Ермак.По информации пресс-службы, глава офиса президента во вторник проинформировал украинских послов о ходе переговоров в рамках минского процесса и в "нормандском формате" о прекращении войны и урегулировании ситуации в Донбассе."Андрей Ермак отметил, что в последнее время эти переговоры продвигаются довольно сложно, но Украина пытается разными путями сдвинуть этот процесс. В частности, украинская сторона инициировала в рамках ТКГ (трёхсторонней контактной группы – ред.) ряд ключевых инициатив: возвращение в режим прекращения огня, взаимное освобождение удерживаемых лиц и открытие пунктов пропуска. Также были подготовлены и переданы партнерам комплексные инициативы – 10 шагов, реализация которых сможет разблокировать мирный процесс", - говорится в сообщении.Он напомнил, что руководство Соединенных Штатов Америки приняло для себя решение включиться в процесс урегулирования на востоке Украины. "При этом это не угрожает существованию "нормандского формата". Это параллельный трек. Аналогичные вопросы мы обсудили сегодня с Великобританией. Такую же роль готова играть Турция", – цитирует Ермака пресс-служба.Также, по его словам, активную позицию по этому вопросу сейчас занимает президент Франции Эммануэль Макрон и руководство Европейского Союза, в частности, президент Европейского совета Шарль Мишель.

https://ria.ru/20211221/zelenskiy-1764798392.html

киев

франция

великобритания

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в мире, киев, франция, великобритания, европейский совет, эммануэль макрон, шарль мишель, андрей ермак, ситуация в днр и лнр