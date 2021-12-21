Киев представил предложения по мирному процессу в Донбассе, заявил Ермак
Глава офиса Зеленского Ермак: Киев представил предложения по мирному процессу в Донбассе
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава администрации президента Украины Андрей Ермак на брифинге в Киеве
КИЕВ, 21 дек- РИА Новости. Киев подготовил и передал партнерам комплексные инициативы - 10 шагов, реализация которых сможет разблокировать мирный процесс в Донбассе, сообщил во вторник глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
По информации пресс-службы, глава офиса президента во вторник проинформировал украинских послов о ходе переговоров в рамках минского процесса и в "нормандском формате" о прекращении войны и урегулировании ситуации в Донбассе.
"Андрей Ермак отметил, что в последнее время эти переговоры продвигаются довольно сложно, но Украина пытается разными путями сдвинуть этот процесс. В частности, украинская сторона инициировала в рамках ТКГ (трёхсторонней контактной группы – ред.) ряд ключевых инициатив: возвращение в режим прекращения огня, взаимное освобождение удерживаемых лиц и открытие пунктов пропуска. Также были подготовлены и переданы партнерам комплексные инициативы – 10 шагов, реализация которых сможет разблокировать мирный процесс", - говорится в сообщении.
Он напомнил, что руководство Соединенных Штатов Америки приняло для себя решение включиться в процесс урегулирования на востоке Украины. "При этом это не угрожает существованию "нормандского формата". Это параллельный трек. Аналогичные вопросы мы обсудили сегодня с Великобританией. Такую же роль готова играть Турция", – цитирует Ермака пресс-служба.
Также, по его словам, активную позицию по этому вопросу сейчас занимает президент Франции Эммануэль Макрон и руководство Европейского Союза, в частности, президент Европейского совета Шарль Мишель.