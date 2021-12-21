18:49 21.12.2021 (обновлено: 19:31 21.12.2021)
Украина готова к режиму прекращения огня в Донбассе, заявил Зеленский
Президент Украины Зеленский: страна готова к режиму прекращения огня в Донбассе
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает с ежегодным посланием к Верховной раде
КИЕВ, 21 дек - РИА Новости. Киев готов к прекращению огня в Донбассе, переговоры в трехсторонней контактной группе об этом идут сложно, заявил во вторник президент Украины Владимир Зеленский.
"Что касается режима тишины. Сейчас, сегодня, проходит заседание Минска (подгрупп трехсторонней контактной группы – ред.). Мне кажется, заседание трехсторонней контактной группы завтра также. Сложные переговоры. Ничего нового в этом вопросе, несмотря на праздники. Эти переговоры всегда сложные… Я считаю, все готовы к прекращению огня", - заявил Зеленский в ходе общения с журналистами во вторник, которое транслировал телеканал "Украина 24".
По его словам, Киев рассчитывает на переговорах контактной группы согласовать прекращение огня, открытие контрольных пунктов въезда/выезда и обмен удерживаемыми лицами.
"Я не знаю, будет ли это до рождественских, новогодних праздников. Я не уверен, что это можно успеть. Но если мы до праздников согласуем эти пункты, или хоть какие-то из них, уже будет неплохо", - добавил он.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.