https://ria.ru/20211221/donbass-1764668325.html

В ЛНР зафиксировали работу РЭБ украинских силовиков у населенного пункта

В ЛНР зафиксировали работу РЭБ украинских силовиков у населенного пункта - РИА Новости, 21.12.2021

В ЛНР зафиксировали работу РЭБ украинских силовиков у населенного пункта

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T11:17

2021-12-21T11:17

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ЛУГАНСК, 21 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву села Клиновое в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.В ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."В районе населенного пункта Клиновое мобильная группа... РЭБ (украинских силовиков – ред.) с помощью станции "Буковель-АД" осуществляла подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ", - сказал журналистам представитель пресс-службы.По его словам, таким образом украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили их военную технику в этом районе.

https://ria.ru/20211220/grazhdanstvo-1764617800.html

https://ria.ru/20211218/donbass-1764371367.html

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в мире, киев, луганская народная республика, донбасс, обсе, ситуация в днр и лнр