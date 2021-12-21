https://ria.ru/20211221/donbass-1764668325.html
В ЛНР зафиксировали работу РЭБ украинских силовиков у населенного пункта
В ЛНР зафиксировали работу РЭБ украинских силовиков у населенного пункта - РИА Новости, 21.12.2021
В ЛНР зафиксировали работу РЭБ украинских силовиков у населенного пункта
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T11:17
2021-12-21T11:17
2021-12-21T11:17
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ЛУГАНСК, 21 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву села Клиновое в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.В ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."В районе населенного пункта Клиновое мобильная группа... РЭБ (украинских силовиков – ред.) с помощью станции "Буковель-АД" осуществляла подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ", - сказал журналистам представитель пресс-службы.По его словам, таким образом украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили их военную технику в этом районе.
https://ria.ru/20211220/grazhdanstvo-1764617800.html
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в мире, киев, луганская народная республика, донбасс, обсе, ситуация в днр и лнр
В ЛНР зафиксировали работу РЭБ украинских силовиков у населенного пункта
В ЛНР зафиксировали работу РЭБ украинских силовиков в районе села Клиновое