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В ЛНР зафиксировали работу РЭБ украинских силовиков у населенного пункта
В ЛНР зафиксировали работу РЭБ украинских силовиков у населенного пункта - РИА Новости, 21.12.2021
В ЛНР зафиксировали работу РЭБ украинских силовиков у населенного пункта
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T11:17
2021-12-21T11:17
в мире
киев
луганская народная республика
донбасс
обсе
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 21 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву села Клиновое в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.В ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."В районе населенного пункта Клиновое мобильная группа... РЭБ (украинских силовиков – ред.) с помощью станции "Буковель-АД" осуществляла подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ", - сказал журналистам представитель пресс-службы.По его словам, таким образом украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили их военную технику в этом районе.
https://ria.ru/20211220/grazhdanstvo-1764617800.html
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в мире, киев, луганская народная республика, донбасс, обсе, ситуация в днр и лнр
11:17 21.12.2021
 
В ЛНР зафиксировали работу РЭБ украинских силовиков у населенного пункта

В ЛНР зафиксировали работу РЭБ украинских силовиков в районе села Клиновое

© Фото : представительство ЛНР в СЦККОфицеры представительства ЛНР в СЦКК режима прекращения огня фиксируют последствий обстрела со стороны ВС Украины села Николаевка в ЛНР
Офицеры представительства ЛНР в СЦКК режима прекращения огня фиксируют последствий обстрела со стороны ВС Украины села Николаевка в ЛНР - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© Фото : представительство ЛНР в СЦКК
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ЛУГАНСК, 21 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву села Клиновое в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
В ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями.
Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
Вчера, 20:23
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"В районе населенного пункта Клиновое мобильная группа... РЭБ (украинских силовиков – ред.) с помощью станции "Буковель-АД" осуществляла подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ", - сказал журналистам представитель пресс-службы.
По его словам, таким образом украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили их военную технику в этом районе.
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