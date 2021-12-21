https://ria.ru/20211221/dollar-1764634483.html
Финансист рассказал, какой подарок на Новый год готовит доллар
Финансист рассказал, какой подарок на Новый год готовит доллар - РИА Новости, 21.12.2021
Финансист рассказал, какой подарок на Новый год готовит доллар
В ближайшие недели не стоит ждать снижения доллара по отношению к рублю. И влиять на курс будут не цены на сырье и не решения ФРС, а геополитика, рассказал... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T01:11
2021-12-21T01:11
2021-12-21T01:11
экономика
высшая школа экономики (вшэ)
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
россия
василий солодков
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В ближайшие недели не стоит ждать снижения доллара по отношению к рублю. И влиять на курс будут не цены на сырье и не решения ФРС, а геополитика, рассказал "Прайм" директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.По его словам, ФРС находится между двух огней – экономическим ростом и ускоряющейся инфляцией.Собеседник агентства считает, что декабрьское повышение ставки ЦБ повысило привлекательность рубля, как инвестиционного инструмента, хотя в тоже время Минфин, скупающий иностранную валюту для госрезервов, помогает укреплению доллара.Финансист сравнил ситуацию с той, что возникает с российскими ценами на бензин – повышение цен на мировом рынке приводит к повышению топлива внутри России. Вместе с тем, оно не дешевеет, даже когда на мировом рынке цены начинают падать. С рублем — та же ситуация, долгосрочно национальная валюта движется вниз, сделал вывод Солодков.
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экономика, высшая школа экономики (вшэ), министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), россия, василий солодков
Финансист рассказал, какой подарок на Новый год готовит доллар
Финансист Солодков: в ближайшие недели не стоит ждать снижения доллара к рублю