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Экс-президента Молдавии Додона вызвали в прокуратуру
Экс-президента Молдавии Додона вызвали в прокуратуру - РИА Новости, 21.12.2021
Экс-президента Молдавии Додона вызвали в прокуратуру
Экс-президента Молдавии Игоря Додона вызвали в Генпрокуратуру на допрос по уголовному делу, связанному с хищением государственных денег, ему планируют... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T11:29
2021-12-21T13:30
в мире
молдавия
игорь додон
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КИШИНЕВ, 21 дек — РИА Новости. Экс-президента Молдавии Игоря Додона вызвали в Генпрокуратуру на допрос по уголовному делу, связанному с хищением государственных денег, ему планируют предъявить подозрение. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Марианна Керпек."Додона ожидают в Генпрокуратуре 27 декабря", — заявила она журналистам.Речь идет о событиях 2008 года, когда Додон был первым вице-премьером и министром экономики. По версии следствия, в то время руководство компании Energocom, которая отвечает за обеспечение Молдавии электроэнергией, вступило в сговор с сотрудниками руководимого им ведомства, Национального агентства по регулированию энергетики и несколькими иностранцами. Прокуратура полагает, что вместе они реализовали схему, которая позволяла участникам дела необоснованно завышать закупочную цену электричества и присваивать разницу. Предварительный ущерб государства от этой схемы оценивается примерно в 12 миллионов долларов.Игорь Додон был президентом Молдавии с 2016 по 2020 год, когда он проиграл выборы стороннице проевропейского курса Майе Санду. Сам политик выступал за сохранение отношений с Евросоюзом и усиление стратегического партнерства с Россией. Впоследствии он был председателем Партии социалистов, а на парламентских выборах — одним из лидеров блока с коммунистами. По итогам голосования летом 2021 года президентская партия сформировала большинство, после чего Додон отказался от депутатского мандата.
https://ria.ru/20211218/moldaviya-1764388491.html
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в мире, молдавия, игорь додон
11:29 21.12.2021 (обновлено: 13:30 21.12.2021)
 
Экс-президента Молдавии Додона вызвали в прокуратуру

Экс-президента Молдавии Додона вызвали в прокуратуру по подозрению в хищении госсредств

© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© Sputnik / Стрингер
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КИШИНЕВ, 21 дек — РИА Новости. Экс-президента Молдавии Игоря Додона вызвали в Генпрокуратуру на допрос по уголовному делу, связанному с хищением государственных денег, ему планируют предъявить подозрение. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Марианна Керпек.
"Додона ожидают в Генпрокуратуре 27 декабря", — заявила она журналистам.
Речь идет о событиях 2008 года, когда Додон был первым вице-премьером и министром экономики. По версии следствия, в то время руководство компании Energocom, которая отвечает за обеспечение Молдавии электроэнергией, вступило в сговор с сотрудниками руководимого им ведомства, Национального агентства по регулированию энергетики и несколькими иностранцами.
Прокуратура полагает, что вместе они реализовали схему, которая позволяла участникам дела необоснованно завышать закупочную цену электричества и присваивать разницу. Предварительный ущерб государства от этой схемы оценивается примерно в 12 миллионов долларов.
Игорь Додон был президентом Молдавии с 2016 по 2020 год, когда он проиграл выборы стороннице проевропейского курса Майе Санду. Сам политик выступал за сохранение отношений с Евросоюзом и усиление стратегического партнерства с Россией.
Впоследствии он был председателем Партии социалистов, а на парламентских выборах — одним из лидеров блока с коммунистами. По итогам голосования летом 2021 года президентская партия сформировала большинство, после чего Додон отказался от депутатского мандата.
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В миреМолдавияИгорь Додон
 
 
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