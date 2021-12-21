11:29 21.12.2021 (обновлено: 13:30 21.12.2021)
Экс-президента Молдавии Додона вызвали в прокуратуру
Экс-президента Молдавии Додона вызвали в прокуратуру по подозрению в хищении госсредств
© Sputnik / Стрингер
КИШИНЕВ, 21 дек — РИА Новости. Экс-президента Молдавии Игоря Додона вызвали в Генпрокуратуру на допрос по уголовному делу, связанному с хищением государственных денег, ему планируют предъявить подозрение. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Марианна Керпек.
"Додона ожидают в Генпрокуратуре 27 декабря", — заявила она журналистам.
Речь идет о событиях 2008 года, когда Додон был первым вице-премьером и министром экономики. По версии следствия, в то время руководство компании Energocom, которая отвечает за обеспечение Молдавии электроэнергией, вступило в сговор с сотрудниками руководимого им ведомства, Национального агентства по регулированию энергетики и несколькими иностранцами.
Прокуратура полагает, что вместе они реализовали схему, которая позволяла участникам дела необоснованно завышать закупочную цену электричества и присваивать разницу. Предварительный ущерб государства от этой схемы оценивается примерно в 12 миллионов долларов.
Игорь Додон был президентом Молдавии с 2016 по 2020 год, когда он проиграл выборы стороннице проевропейского курса Майе Санду. Сам политик выступал за сохранение отношений с Евросоюзом и усиление стратегического партнерства с Россией.
Впоследствии он был председателем Партии социалистов, а на парламентских выборах — одним из лидеров блока с коммунистами. По итогам голосования летом 2021 года президентская партия сформировала большинство, после чего Додон отказался от депутатского мандата.