https://ria.ru/20211221/distant-1764660510.html

Фальков ответил на вопрос о продлении удаленного обучения в вузах

Фальков ответил на вопрос о продлении удаленного обучения в вузах - РИА Новости, 21.12.2021

Фальков ответил на вопрос о продлении удаленного обучения в вузах

Рекомендации по продлению дистанционного режима обучения в российских вузах будут зависеть от ситуации в каждом регионе, сообщил РИА Новости глава Минобрнауки... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T10:39

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2021-12-21T10:49

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Рекомендации по продлению дистанционного режима обучения в российских вузах будут зависеть от ситуации в каждом регионе, сообщил РИА Новости глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков."Будем смотреть по ситуации в каждом регионе", - сказал он.

https://ria.ru/20211113/shkoly-1758900517.html

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