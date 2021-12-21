https://ria.ru/20211221/distant-1764660510.html
Фальков ответил на вопрос о продлении удаленного обучения в вузах
Фальков ответил на вопрос о продлении удаленного обучения в вузах - РИА Новости, 21.12.2021
Фальков ответил на вопрос о продлении удаленного обучения в вузах
Рекомендации по продлению дистанционного режима обучения в российских вузах будут зависеть от ситуации в каждом регионе, сообщил РИА Новости глава Минобрнауки... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T10:39
2021-12-21T10:39
2021-12-21T10:49
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Рекомендации по продлению дистанционного режима обучения в российских вузах будут зависеть от ситуации в каждом регионе, сообщил РИА Новости глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков."Будем смотреть по ситуации в каждом регионе", - сказал он.
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10:39 21.12.2021 (обновлено: 10:49 21.12.2021)
Фальков ответил на вопрос о продлении удаленного обучения в вузах
Глава Минобрнауки Фальков: продление дистанта зависит от ситуации в конкретном регионе