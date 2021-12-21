https://ria.ru/20211221/dinozavr-1764760662.html

В Китае нашли уникальное яйцо динозавра

В Китае нашли уникальное яйцо динозавра - РИА Новости, 21.12.2021

В Китае нашли уникальное яйцо динозавра

Ученые из Китая, Великобритании и Канады опубликовали описание яйца динозавра-теропода возраста 72-66 миллионов лет с прекрасно сохранившимся скелетом эмбриона... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T19:00

2021-12-21T19:00

2021-12-21T22:23

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Ученые из Китая, Великобритании и Канады опубликовали описание яйца динозавра-теропода возраста 72-66 миллионов лет с прекрасно сохранившимся скелетом эмбриона внутри. Находку сделали на юге Китая. Больше всего ученых заинтересовала поза зародыша — точно такая же, как у птенцов современных птиц. Результаты исследования опубликованы в журнале iScience.Плод, получивший название "малыш Инлян", нашли в породах мелового возраста в районе Ганьчжоу. По характерному удлиненному беззубому черепу ученые идентифицировали его как овирапторозавра — представителя пернатых динозавров-теропод, тесно связанных с современными птицами."Эмбрионы динозавров — одна из самых редких окаменелостей, и большинство из них неполные, — приводятся в пресс-релизе издательства слова первого автора статьи Вайсум Ма (Waisum Ma) из Бирмингемского университета. — Мы очень взволнованы открытием "малыша Инляна". Он сохранился в отличном состоянии и помогает нам ответить на многие вопросы о росте и размножении динозавров".Ученых заинтересовало положение "малыша Инляна", которое раньше никогда не отмечали у зародышей динозавров. Его спина загнута вдоль тупого конца яйца, голова лежит ниже корпуса, а лапки расположены по бокам. Эмбрионы современных птиц принимают такую позу, называемую подвертыванием, непосредственно перед вылуплением."Интересно, насколько похожи позы внутри яйца "малыша Инляна" и куриного эмбриона, что, возможно, указывает на сходное поведение эмбрионов динозавров и птиц перед появлением на свет", — говорит Ма.У современных птиц поведение плода контролируется центральной нервной системой. Незадолго до рождения птенцы еще в яйце сгибают свое тело и кладут голову под крыло. От того, насколько им удается принять позу подвертывания, во многом зависит успех вылупления и дальнейшая жизнеспособность птенца.Ранее считали, что такое поведение эмбрионов уникально для птиц. Теперь же ученые предположили, что, возможно, оно возникло еще у нептичьих теропод."Малыш Инлян" имеет длину 27 сантиметров от головы до кончика хвоста и лежит внутри 17-сантиметрового продолговатого яйца. Экземпляр находится в Музее истории природы камня Инлян в Гуньчжоу. Его приобрели в 2000 году, и с тех пор он хранился в запасниках.В 2010-х годах, когда сотрудники разбирали хранилище, они обнаружили образцы, первоначально их идентифицировали как окаменелости яиц динозавров, рассказывает один из авторов статьи, профессор Лида Син (Lida Xing) из Китайского университета наук о Земле в Пекине. Позже заметили и плод, спрятанный внутри яйца."Этот эмбрион динозавра внутри яйца — одна из самых красивых окаменелостей, которую я когда-либо видел, — отмечает еще один участник исследования, профессор Стив Брусатте (Steve Brusatte) из Эдинбургского университета. — Этот маленький пренатальный динозавр похож на свернувшегося в яйце птенца, что является еще одним свидетельством того, что многие черты, характерные для современных птиц, впервые появились у их предков-динозавров".Авторы надеются, что новые открытия подтвердят их гипотезу о сходстве в эмбриональном развитии динозавров и птиц.

https://ria.ru/20211208/kettsalkoatl-1762720546.html

https://ria.ru/20211020/mamonty-1755451544.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, земля - риа наука, биология, палеонтология