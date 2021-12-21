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Эта уникальная пряность способна избавить вас от диабета
Названа уникальная пряность, спасающая от диабета - РИА Новости, 21.12.2021
Эта уникальная пряность способна избавить вас от диабета
Уровень сахара в крови может снизиться на 25 процентов при регулярном употреблении пажитника, пишет Daily Express. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T15:42
2021-12-21T17:24
здоровье - общество
здоровье
диабет
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Уровень сахара в крови может снизиться на 25 процентов при регулярном употреблении пажитника, пишет Daily Express.По данным исследователей, это однолетнее растение семейства бобовых можно считать эффективным средством как при уже имеющемся диабете, так и для его профилактики. Ученые на протяжении восьми недель оценивали воздействие пажитника на уровень сахара и холестерина. Пациентам с диабетом ежедневно предлагали десять граммов перетертых семян, смешанных с йогуртом или вымоченных в горячей воде."Уровень глюкозы в суточной моче сократился на 54 процента, а уровень сахара натощак, триглицеридов и холестерина ЛПВП снижался на 25, 30 и 30,6 процента соответственно после употребления семян пажитника. &lt;…&gt; Эти результаты указывают на пользу семян пажитника в лечении диабета", — сообщили медики. При этом эффективность растения, вымоченного в горячей воде, была значительно выше, чем при его добавлении в йогурт.Однако ученые призвали отнестись к активным свойствам пажитника с осторожностью, так как при его смешивании с другими продуктами, снижающими уровень сахара в крови, можно заработать нехватку сахара — гипогликемию.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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РИА Новости
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здоровье - общество, здоровье, диабет
15:42 21.12.2021 (обновлено: 17:24 21.12.2021)
 
Названа уникальная пряность, спасающая от диабета

Daily Express: пажитник помогает снизить уровень сахара в крови на 25 процентов

© Flickr / Vaidy KrishnanПряности
Пряности - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© Flickr / Vaidy Krishnan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Уровень сахара в крови может снизиться на 25 процентов при регулярном употреблении пажитника, пишет Daily Express.
По данным исследователей, это однолетнее растение семейства бобовых можно считать эффективным средством как при уже имеющемся диабете, так и для его профилактики. Ученые на протяжении восьми недель оценивали воздействие пажитника на уровень сахара и холестерина. Пациентам с диабетом ежедневно предлагали десять граммов перетертых семян, смешанных с йогуртом или вымоченных в горячей воде.
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"Уровень глюкозы в суточной моче сократился на 54 процента, а уровень сахара натощак, триглицеридов и холестерина ЛПВП снижался на 25, 30 и 30,6 процента соответственно после употребления семян пажитника. <…> Эти результаты указывают на пользу семян пажитника в лечении диабета", — сообщили медики.
При этом эффективность растения, вымоченного в горячей воде, была значительно выше, чем при его добавлении в йогурт.
Однако ученые призвали отнестись к активным свойствам пажитника с осторожностью, так как при его смешивании с другими продуктами, снижающими уровень сахара в крови, можно заработать нехватку сахара — гипогликемию.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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