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Эта уникальная пряность способна избавить вас от диабета

Названа уникальная пряность, спасающая от диабета - РИА Новости, 21.12.2021

Эта уникальная пряность способна избавить вас от диабета

Уровень сахара в крови может снизиться на 25 процентов при регулярном употреблении пажитника, пишет Daily Express. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T15:42

2021-12-21T15:42

2021-12-21T17:24

здоровье - общество

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диабет

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Уровень сахара в крови может снизиться на 25 процентов при регулярном употреблении пажитника, пишет Daily Express.По данным исследователей, это однолетнее растение семейства бобовых можно считать эффективным средством как при уже имеющемся диабете, так и для его профилактики. Ученые на протяжении восьми недель оценивали воздействие пажитника на уровень сахара и холестерина. Пациентам с диабетом ежедневно предлагали десять граммов перетертых семян, смешанных с йогуртом или вымоченных в горячей воде."Уровень глюкозы в суточной моче сократился на 54 процента, а уровень сахара натощак, триглицеридов и холестерина ЛПВП снижался на 25, 30 и 30,6 процента соответственно после употребления семян пажитника. <…> Эти результаты указывают на пользу семян пажитника в лечении диабета", — сообщили медики. При этом эффективность растения, вымоченного в горячей воде, была значительно выше, чем при его добавлении в йогурт.Однако ученые призвали отнестись к активным свойствам пажитника с осторожностью, так как при его смешивании с другими продуктами, снижающими уровень сахара в крови, можно заработать нехватку сахара — гипогликемию.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://rsport.ria.ru/20211217/diabet-1764205969.html

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здоровье - общество, здоровье, диабет