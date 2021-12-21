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Детский омбудсмен Москвы предложила создать программу безопасности детей
Детский омбудсмен Москвы предложила создать программу безопасности детей - РИА Новости, 21.12.2021
Детский омбудсмен Москвы предложила создать программу безопасности детей
Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская рассказала, что планирует в 2022 году обратиться к властям с предложением разработать комплексную... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T13:05
2021-12-21T13:05
2021-12-21T13:05
общество
москва
ольга ярославская
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская рассказала, что планирует в 2022 году обратиться к властям с предложением разработать комплексную программу безопасности детей."Нужна комплексная программа по безопасности детей. Окна светоотражатели, жестокость, буллинг, кибербуллинг, безопасность на транспорте, хождение по льду - мы про все это говорим, а это межведомственное взаимодействие. Это система комплексной безопасности, которая требует консолидации всех сил межведа. С этой программой я буду выходить на правительство Москвы в следующем году ", - сообщила Ярославская журналистам на брифинге по итогам года.По ее словам, такая программа должна охватить все аспекты детской безопасности.
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общество, москва, ольга ярославская
Детский омбудсмен Москвы предложила создать программу безопасности детей
Детский омбудсмен Москвы Ярославская предложила создать программу безопасности детей