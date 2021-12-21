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В Кузбассе завели дело против инженера после ЧП на шахте имени Рубана
В Кузбассе завели дело против инженера после ЧП на шахте имени Рубана - РИА Новости, 21.12.2021
В Кузбассе завели дело против инженера после ЧП на шахте имени Рубана
Уголовное дело возбудили против инженера после самонагревания борта на шахте имени Рубана в Кемеровской области, сообщается на сайте СУСК России по Кемеровской... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T05:39
2021-12-21T05:39
2021-12-21T05:39
происшествия
кемеровская область
россия
инцидент на шахте имени рубана
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбудили против инженера после самонагревания борта на шахте имени Рубана в Кемеровской области, сообщается на сайте СУСК России по Кемеровской области - Кузбассу.В воскресенье в шахте произошло нагревание угольного пласта. Все 128 человек, находившиеся под землей, были выведены на поверхность.По версии следствия, инженер выдал свидетельство о проверке, согласно которому система в шахте была проверена и датчики, измеряющие уровень опасных газов, были исправны и работали надлежащим образом. При этом инженер фактически не посещал горные выработки, из-за чего произошла угроза жизни и здоровью работников шахты.
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происшествия, кемеровская область, россия, инцидент на шахте имени рубана
В Кузбассе завели дело против инженера после ЧП на шахте имени Рубана
В Кемеровской области завели уголовное дело против инженера после ЧП на шахте имени Рубана