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Портрет Данте, считавшийся утерянным, покажут на выставке в Москве

Портрет Данте, считавшийся утерянным, покажут на выставке в Москве - РИА Новости, 21.12.2021

Портрет Данте, считавшийся утерянным, покажут на выставке в Москве

Выставка "Аньоло Бронзино. Аллегорический портрет Данте" покажут на выставке в Центре Вознесенского к 700-летию со дня смерти Данте Алигьери. В экспозиции будет РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T14:33

2021-12-21T14:33

2021-12-21T17:45

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Выставка "Аньоло Бронзино. Аллегорический портрет Данте" покажут на выставке в Центре Вознесенского к 700-летию со дня смерти Данте Алигьери. В экспозиции будет представлен ранее считавшийся утерянным портрет поэта, написанный флорентийским живописцем XVI века Аньоло Бронзино, сообщает пресс-служба центра.Выставка в Центре Вознесенского будет включать три зала. Помимо картины в рамках книжной экспозиции будут представлены редкие издания XV–XX веков, переводы Данте на мировые языки, а также артефакты, которые расскажут о его влиянии на мировую культуру, например исторические раритеты из Библиотеки иностранной литературы имени Маргариты Рудомино. В их числе — карта путешествий Данте по Италии, созданная в XVIII веке, "Божественная комедия" 1500 года издателя Альда Мануция, библиофильский сборник иллюстраций и переводов Данте на арабский, китайский, иврит и другие мировые языки начала ХХ века, а также издания переводов "Божественной комедии" на русский — от самого первого до современного.Картина "Аллегорический портрет Данте" была написана Бронзино в 1532‒1533 годах. Эта работа входит в трилогию "Великие поэты Тосканы, воспевающие любовь", героями которой стали Данте Алигьери, Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Однако до нас дошел только портрет Данте, обнаруженный в 1990-х одним из европейских коллекционеров.Сегодня портрет хранится в Палаццо Веккьо во Флоренции. До приезда в Россию портрет был выставлен в Метрополитен Музее в Нью-Йорке, затем полотно прибыло в Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Впервые в Москве ее представит Центр Вознесенского, после чего картина вернется обратно в Италию.

https://ria.ru/20211221/vystavka-1764479420.html

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новости культуры, андрей вознесенский, музеи, выставки, франческо петрарка, джованни боккаччо