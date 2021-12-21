https://ria.ru/20211221/dante-1764602617.html
Портрет Данте, считавшийся утерянным, покажут на выставке в Москве
Портрет Данте, считавшийся утерянным, покажут на выставке в Москве - РИА Новости, 21.12.2021
Портрет Данте, считавшийся утерянным, покажут на выставке в Москве
Выставка "Аньоло Бронзино. Аллегорический портрет Данте" покажут на выставке в Центре Вознесенского к 700-летию со дня смерти Данте Алигьери. В экспозиции будет РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T14:33
2021-12-21T14:33
2021-12-21T17:45
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Выставка "Аньоло Бронзино. Аллегорический портрет Данте" покажут на выставке в Центре Вознесенского к 700-летию со дня смерти Данте Алигьери. В экспозиции будет представлен ранее считавшийся утерянным портрет поэта, написанный флорентийским живописцем XVI века Аньоло Бронзино, сообщает пресс-служба центра.Выставка в Центре Вознесенского будет включать три зала. Помимо картины в рамках книжной экспозиции будут представлены редкие издания XV–XX веков, переводы Данте на мировые языки, а также артефакты, которые расскажут о его влиянии на мировую культуру, например исторические раритеты из Библиотеки иностранной литературы имени Маргариты Рудомино. В их числе — карта путешествий Данте по Италии, созданная в XVIII веке, "Божественная комедия" 1500 года издателя Альда Мануция, библиофильский сборник иллюстраций и переводов Данте на арабский, китайский, иврит и другие мировые языки начала ХХ века, а также издания переводов "Божественной комедии" на русский — от самого первого до современного.Картина "Аллегорический портрет Данте" была написана Бронзино в 1532‒1533 годах. Эта работа входит в трилогию "Великие поэты Тосканы, воспевающие любовь", героями которой стали Данте Алигьери, Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Однако до нас дошел только портрет Данте, обнаруженный в 1990-х одним из европейских коллекционеров.Сегодня портрет хранится в Палаццо Веккьо во Флоренции. До приезда в Россию портрет был выставлен в Метрополитен Музее в Нью-Йорке, затем полотно прибыло в Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Впервые в Москве ее представит Центр Вознесенского, после чего картина вернется обратно в Италию.
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новости культуры, андрей вознесенский, музеи, выставки, франческо петрарка, джованни боккаччо
14:33 21.12.2021 (обновлено: 17:45 21.12.2021)
Портрет Данте, считавшийся утерянным, покажут на выставке в Москве
Портрет Данте XVI века, считавшийся утерянным, покажут на выставке в Москве
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Выставка "Аньоло Бронзино. Аллегорический портрет Данте" покажут на выставке в Центре Вознесенского к 700-летию со дня смерти Данте Алигьери. В экспозиции будет представлен ранее считавшийся утерянным портрет поэта, написанный флорентийским живописцем XVI века Аньоло Бронзино, сообщает пресс-служба центра.
По словам главного научного сотрудника ГМИИ имени Александра Пушкина, куратора проекта Виктории Марковой, чьи слова приводит пресс-служба, "приезд в Москву "Аллегорического портрета Данте" — произведения, остававшегося долгое время неизвестным и открытого лишь в начале нынешнего столетия, — следует считать событием огромной важности".
Выставка в Центре Вознесенского будет включать три зала. Помимо картины в рамках книжной экспозиции будут представлены редкие издания XV–XX веков, переводы Данте на мировые языки, а также артефакты, которые расскажут о его влиянии на мировую культуру, например исторические раритеты из Библиотеки иностранной литературы имени Маргариты Рудомино. В их числе — карта путешествий Данте по Италии, созданная в XVIII веке, "Божественная комедия" 1500 года издателя Альда Мануция, библиофильский сборник иллюстраций и переводов Данте на арабский, китайский, иврит и другие мировые языки начала ХХ века, а также издания переводов "Божественной комедии" на русский — от самого первого до современного.
"Для Центра Вознесенского эта выставка — вызов, важный повод продемонстрировать возможности небольшой институции в работе с произведениями мирового уровня. Мы уверены, что работа и творчество выдающегося художника Аньоло Бронзино и его портрет Данте будут интересны широкому кругу ценителей искусства", — приводит пресс-служба комментарий директора Центра Вознесенского Ольги Варцевой.
Картина "Аллегорический портрет Данте" была написана Бронзино в 1532‒1533 годах. Эта работа входит в трилогию "Великие поэты Тосканы, воспевающие любовь", героями которой стали Данте Алигьери, Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Однако до нас дошел только портрет Данте, обнаруженный в 1990-х одним из европейских коллекционеров.
Сегодня портрет хранится в Палаццо Веккьо во Флоренции. До приезда в Россию портрет был выставлен в Метрополитен Музее в Нью-Йорке, затем полотно прибыло в Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Впервые в Москве ее представит Центр Вознесенского, после чего картина вернется обратно в Италию.