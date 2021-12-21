https://ria.ru/20211221/chempionat-1764667063.html

В столице подвели итоги чемпионата среди молодежи "Технолидеры Москвы"

В столице подвели итоги чемпионата среди молодежи "Технолидеры Москвы" - РИА Новости, 21.12.2021

В столице подвели итоги чемпионата среди молодежи "Технолидеры Москвы"

В Москве подвели итоги чемпионата по технологическому предпринимательству "Технолидеры Москвы" среди школьников и студентов от 18 до 23 лет. Десять командных... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T11:13

2021-12-21T11:13

2021-12-21T11:19

москва

роман шмаков

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)

ано «развитие человеческого капитала»

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Москва, 21 дек - РИА Новости. Юлия Чичерина. В Москве подвели итоги чемпионата по технологическому предпринимательству "Технолидеры Москвы" среди школьников и студентов от 18 до 23 лет. Десять командных проектов признаны победителями, еще один удостоился специального приза от организаторов.Финальный этап чемпионата прошел на площадке "Цифровое деловое пространство" в рамках проекта "Ресурсный центр профнавигации и развития компетенций". Организаторами мероприятия выступили столичный департамент предпринимательства и инновационного развития и подведомственная ему автономная некоммерческая организация "Развитие человеческого капитала"."В чемпионате нет проигравших и победителей, само участие – уже победа. В будущем ваши знания и умения, а также приобретенный опыт помогут вам стать не только технолидерами нашей страны, но и заявить о себе и своих идеях миру. Сегодня мы видим серьезную конкуренцию и борьбу за лидерство в той или иной сфере. Все это связано не только с увеличением капитала и завоеванием доли на рынке – но это конкуренция, в первую очередь, за людей", - сказал перед церемонией награждения победителей чемпионата руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.Глава департамента подчеркнул, что московский чемпионат по технологическому предпринимательству может стать успешным стартом для креативных и талантливых ребят. Он также отметил, что ни один представленный проект не будет обделен вниманием – будут рассмотрены все представленные идеи, а также подготовлена программа по их тестированию на столичных площадках.От заявки до презентацииСостязание технических проектов началось с отборочного этапа. Юные таланты, зарегистрировавшись на официальном сайте чемпионата, представили свои технические ноу-хау экспертному жюри.Финальный день чемпионата совместил два формата - участие проектов в экспозиции и их презентация посредством спич-сессии, где финалисты представляли свои идеи экспертному жюри и потенциальным инвесторам.Десятка сильнейшихПо оценкам экспертного жюри, "Технолидерами Москвы- 2021" были признаны десять проектов. В частности, проект "Пособие для слабовидящих детей" (команда "Лаборатория возможностей" школы 1375), проект "Энергия моря: "Морской змей" - электростанция морского базирования, обеспечивающая "зеленой" электроэнергией (команда школы № 1576), проект My money.Life- приложение для экономии и слежения за финансами (школа № 629); проект студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана "Термостабилизация вечной мерзлоты", мобильное приложение для подготовки абитуриентов VUZ-QUEST, разработанное командой Финансового университета, а также представленная студентами РУДН автоматизированная платформа оценки персонала JamPad Skills.Кроме того, в десятку сильнейших вошли четыре проекта, разработанные слушателями столичных детских технопарков. Это совместный проект учащихся детских технопарков "Москва" и "Мосгормаш" - мобильное приложение игры-симулятора Marsoid и сразу три проекта разных команд из детского технопарка "Москва" - автономная плитка с функциями накопления энергии и подсветки Kinetik Power, проект по оптимизации и экологизации производства углепластика и проект RoboAnt по робототехнике.Неожиданным сюрпризом для всех участников чемпионата стал специальный приз от организаторов. Поддержку проекта в продвижении и приз получил проект MyUni - мобильное приложение, комьюнити для студентов и фриланс представленный студентами МГИМО и МАИ.Оценка экспертовЧемпионат "Технолидеры Москвы" проходил в столице впервые. Организаторы отмечают, что его главной целью стало вовлечение молодежи в научно-исследовательскую, инженерную и коммерческую деятельность в области технологий и инноваций, а также развитие коммуникативных навыков и структурирование идеи до продукта.Эксперт чемпионата Вадим Песков, сооснователь компании "Робоход", занимающейся робототехникой, сказал, что ценность чемпионата - нацеленность на целевую аудиторию начиная со школьников и до студентов вуза, тот самый "возраст идей", где молодежь может раскрыть свои способности, поделиться идеями и приобрести возможность воплотить их в жизнь.По мнению финалиста бизнес-акселератора, эксперта чемпионата Ольги Шайен, участники состязания продемонстрировали особое внимание к социально-значимым проектам, нацеленным на улучшение жизни людей."Меня удивили проекты устройства для застёгивания молнии для людей с ограниченными возможностями здоровья и умные пешеходные переходы, повышающие безопасность и создание безопасной среды для инвалидов", - сказала Шайен агентству.Будущее за технологиямиПо мнению жюри, неожиданностью для многих стал разнообразный спектр идей, представленных на чемпионате – от сложных научных работ до обыденных идей, с которыми каждый из нас может ежедневно столкнуться.Ученики 11 класса школы 1368 Петр Птушкин и Дмитрий Рабышев представили свои идеи программного обеспечения для построения 3D моделей зданий с использованием BM- технологий, а представитель школы инженерного профиля № 1576 Роман Шмаков приехал на чемпионат с командой единомышленников для демонстрации проекта экологической гидроэлектростанции, которая вырабатывает зеленую электроэнергию "Энергия моря для поселения: "Морской змей"."Работа в технической сфере мне интересна, в будущем планирую стать бизнесменом и заниматься энергетикой уже на профессиональном уровне. В планах воплотить проект в жизнь - возвести электростанцию на Черном море и заняться этим в будущем. Наш проект уже нашел заинтересованность у инвесторов, а на идею работы над ним натолкнули уроки по проектной деятельности, которые прошли в школе. В работе над проектом нам помогает эксперт в области робототехники из Владивостока, Сергей Мун", - отметил РИА Новости Шмаков.Студенты РТУ МИРЭА Анастасия Таразевич и Роман Паньшин на чемпионате представляли приложение Metrix, которое призвано налаживать двусторонние отношения в коллективе, когда руководство обращает внимание на сложности коммуникаций.Также на полях чемпионата прошла большая образовательная программа. Ребята стали участниками нескольких мастер-классов. К примеру, на мастер-классе "Креативное мышление: создание нестандартных решений" их познакомили с инструментами, помогающими в развитии бизнеса, а на курсе "Четыре шага инновационного мышления" юные лидеры смогли создать образ компаний будущего с учетом мировых технологических трендов.Организаторы уверены, что идеи чемпионата "Технолидеры Москвы" ждет серьезное продолжение, а многими уже заинтересовались инвесторы и в скором будущем можно будет увидеть их воплощение в жизнь.

https://ria.ru/20211207/chempionat-1762531511.html

https://ria.ru/20210902/programmy-1748375379.html

https://ria.ru/20211203/tekhnopark-1761914294.html

москва

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москва, роман шмаков, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), ано «развитие человеческого капитала»