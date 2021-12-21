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В столице подвели итоги чемпионата среди молодежи "Технолидеры Москвы"
В столице подвели итоги чемпионата среди молодежи "Технолидеры Москвы" - РИА Новости, 21.12.2021
В столице подвели итоги чемпионата среди молодежи "Технолидеры Москвы"
В Москве подвели итоги чемпионата по технологическому предпринимательству "Технолидеры Москвы" среди школьников и студентов от 18 до 23 лет. Десять командных... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T11:13
2021-12-21T11:19
москва
роман шмаков
алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
ано «развитие человеческого капитала»
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Москва, 21 дек - РИА Новости. Юлия Чичерина. В Москве подвели итоги чемпионата по технологическому предпринимательству "Технолидеры Москвы" среди школьников и студентов от 18 до 23 лет. Десять командных проектов признаны победителями, еще один удостоился специального приза от организаторов.Финальный этап чемпионата прошел на площадке "Цифровое деловое пространство" в рамках проекта "Ресурсный центр профнавигации и развития компетенций". Организаторами мероприятия выступили столичный департамент предпринимательства и инновационного развития и подведомственная ему автономная некоммерческая организация "Развитие человеческого капитала"."В чемпионате нет проигравших и победителей, само участие – уже победа. В будущем ваши знания и умения, а также приобретенный опыт помогут вам стать не только технолидерами нашей страны, но и заявить о себе и своих идеях миру. Сегодня мы видим серьезную конкуренцию и борьбу за лидерство в той или иной сфере. Все это связано не только с увеличением капитала и завоеванием доли на рынке – но это конкуренция, в первую очередь, за людей", - сказал перед церемонией награждения победителей чемпионата руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.Глава департамента подчеркнул, что московский чемпионат по технологическому предпринимательству может стать успешным стартом для креативных и талантливых ребят. Он также отметил, что ни один представленный проект не будет обделен вниманием – будут рассмотрены все представленные идеи, а также подготовлена программа по их тестированию на столичных площадках.От заявки до презентацииСостязание технических проектов началось с отборочного этапа. Юные таланты, зарегистрировавшись на официальном сайте чемпионата, представили свои технические ноу-хау экспертному жюри.Финальный день чемпионата совместил два формата - участие проектов в экспозиции и их презентация посредством спич-сессии, где финалисты представляли свои идеи экспертному жюри и потенциальным инвесторам.Десятка сильнейшихПо оценкам экспертного жюри, "Технолидерами Москвы- 2021" были признаны десять проектов. В частности, проект "Пособие для слабовидящих детей" (команда "Лаборатория возможностей" школы 1375), проект "Энергия моря: "Морской змей" - электростанция морского базирования, обеспечивающая "зеленой" электроэнергией (команда школы № 1576), проект My money.Life- приложение для экономии и слежения за финансами (школа № 629); проект студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана "Термостабилизация вечной мерзлоты", мобильное приложение для подготовки абитуриентов VUZ-QUEST, разработанное командой Финансового университета, а также представленная студентами РУДН автоматизированная платформа оценки персонала JamPad Skills.Кроме того, в десятку сильнейших вошли четыре проекта, разработанные слушателями столичных детских технопарков. Это совместный проект учащихся детских технопарков "Москва" и "Мосгормаш" - мобильное приложение игры-симулятора Marsoid и сразу три проекта разных команд из детского технопарка "Москва" - автономная плитка с функциями накопления энергии и подсветки Kinetik Power, проект по оптимизации и экологизации производства углепластика и проект RoboAnt по робототехнике.Неожиданным сюрпризом для всех участников чемпионата стал специальный приз от организаторов. Поддержку проекта в продвижении и приз получил проект MyUni - мобильное приложение, комьюнити для студентов и фриланс представленный студентами МГИМО и МАИ.Оценка экспертовЧемпионат "Технолидеры Москвы" проходил в столице впервые. Организаторы отмечают, что его главной целью стало вовлечение молодежи в научно-исследовательскую, инженерную и коммерческую деятельность в области технологий и инноваций, а также развитие коммуникативных навыков и структурирование идеи до продукта.Эксперт чемпионата Вадим Песков, сооснователь компании "Робоход", занимающейся робототехникой, сказал, что ценность чемпионата - нацеленность на целевую аудиторию начиная со школьников и до студентов вуза, тот самый "возраст идей", где молодежь может раскрыть свои способности, поделиться идеями и приобрести возможность воплотить их в жизнь.По мнению финалиста бизнес-акселератора, эксперта чемпионата Ольги Шайен, участники состязания продемонстрировали особое внимание к социально-значимым проектам, нацеленным на улучшение жизни людей."Меня удивили проекты устройства для застёгивания молнии для людей с ограниченными возможностями здоровья и умные пешеходные переходы, повышающие безопасность и создание безопасной среды для инвалидов", - сказала Шайен агентству.Будущее за технологиямиПо мнению жюри, неожиданностью для многих стал разнообразный спектр идей, представленных на чемпионате – от сложных научных работ до обыденных идей, с которыми каждый из нас может ежедневно столкнуться.Ученики 11 класса школы 1368 Петр Птушкин и Дмитрий Рабышев представили свои идеи программного обеспечения для построения 3D моделей зданий с использованием BM- технологий, а представитель школы инженерного профиля № 1576 Роман Шмаков приехал на чемпионат с командой единомышленников для демонстрации проекта экологической гидроэлектростанции, которая вырабатывает зеленую электроэнергию "Энергия моря для поселения: "Морской змей"."Работа в технической сфере мне интересна, в будущем планирую стать бизнесменом и заниматься энергетикой уже на профессиональном уровне. В планах воплотить проект в жизнь - возвести электростанцию на Черном море и заняться этим в будущем. Наш проект уже нашел заинтересованность у инвесторов, а на идею работы над ним натолкнули уроки по проектной деятельности, которые прошли в школе. В работе над проектом нам помогает эксперт в области робототехники из Владивостока, Сергей Мун", - отметил РИА Новости Шмаков.Студенты РТУ МИРЭА Анастасия Таразевич и Роман Паньшин на чемпионате представляли приложение Metrix, которое призвано налаживать двусторонние отношения в коллективе, когда руководство обращает внимание на сложности коммуникаций.Также на полях чемпионата прошла большая образовательная программа. Ребята стали участниками нескольких мастер-классов. К примеру, на мастер-классе "Креативное мышление: создание нестандартных решений" их познакомили с инструментами, помогающими в развитии бизнеса, а на курсе "Четыре шага инновационного мышления" юные лидеры смогли создать образ компаний будущего с учетом мировых технологических трендов.Организаторы уверены, что идеи чемпионата "Технолидеры Москвы" ждет серьезное продолжение, а многими уже заинтересовались инвесторы и в скором будущем можно будет увидеть их воплощение в жизнь.
https://ria.ru/20211207/chempionat-1762531511.html
https://ria.ru/20210902/programmy-1748375379.html
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москва, роман шмаков, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), ано «развитие человеческого капитала»
11:13 21.12.2021 (обновлено: 11:19 21.12.2021)
 

В столице подвели итоги чемпионата среди молодежи "Технолидеры Москвы"

© Фото : предоставлено АНО "Развитие человеческого капитала"Баннер чемпионата среди молодежи "Технолидеры Москвы"
Баннер чемпионата среди молодежи Технолидеры Москвы - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© Фото : предоставлено АНО "Развитие человеческого капитала"
Читать ria.ru в
Москва, 21 дек - РИА Новости. Юлия Чичерина. В Москве подвели итоги чемпионата по технологическому предпринимательству "Технолидеры Москвы" среди школьников и студентов от 18 до 23 лет. Десять командных проектов признаны победителями, еще один удостоился специального приза от организаторов.
Финальный этап чемпионата прошел на площадке "Цифровое деловое пространство" в рамках проекта "Ресурсный центр профнавигации и развития компетенций". Организаторами мероприятия выступили столичный департамент предпринимательства и инновационного развития и подведомственная ему автономная некоммерческая организация "Развитие человеческого капитала".
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"В чемпионате нет проигравших и победителей, само участие – уже победа. В будущем ваши знания и умения, а также приобретенный опыт помогут вам стать не только технолидерами нашей страны, но и заявить о себе и своих идеях миру. Сегодня мы видим серьезную конкуренцию и борьбу за лидерство в той или иной сфере. Все это связано не только с увеличением капитала и завоеванием доли на рынке – но это конкуренция, в первую очередь, за людей", - сказал перед церемонией награждения победителей чемпионата руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Глава департамента подчеркнул, что московский чемпионат по технологическому предпринимательству может стать успешным стартом для креативных и талантливых ребят. Он также отметил, что ни один представленный проект не будет обделен вниманием – будут рассмотрены все представленные идеи, а также подготовлена программа по их тестированию на столичных площадках.

От заявки до презентации

Состязание технических проектов началось с отборочного этапа. Юные таланты, зарегистрировавшись на официальном сайте чемпионата, представили свои технические ноу-хау экспертному жюри.
"По результатам отборочного тура было отобрано свыше 60 команд. Более месяца ребята проходили стажировку у опытных менторов. Наставники помогали им подготовиться к заключительному туру, где юные таланты презентовали свои идеи перед экспертным советом, в который вошли профессионалы отрасли, руководители профильных компаний и инвесторы. Была проделана большая работа по "упаковке" проекта - доработка бизнес-плана, визуализация идеи и материалов для ее презентации: от раздаточного материала до подготовки видеоролика", - рассказала замгендиректора по развитию талантов и личностного потенциала АНО "Развитие человеческого капитала" Марина Марченко.
Финальный день чемпионата совместил два формата - участие проектов в экспозиции и их презентация посредством спич-сессии, где финалисты представляли свои идеи экспертному жюри и потенциальным инвесторам.

Десятка сильнейших

По оценкам экспертного жюри, "Технолидерами Москвы- 2021" были признаны десять проектов. В частности, проект "Пособие для слабовидящих детей" (команда "Лаборатория возможностей" школы 1375), проект "Энергия моря: "Морской змей" - электростанция морского базирования, обеспечивающая "зеленой" электроэнергией (команда школы № 1576), проект My money.Life- приложение для экономии и слежения за финансами (школа № 629); проект студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана "Термостабилизация вечной мерзлоты", мобильное приложение для подготовки абитуриентов VUZ-QUEST, разработанное командой Финансового университета, а также представленная студентами РУДН автоматизированная платформа оценки персонала JamPad Skills.
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Кроме того, в десятку сильнейших вошли четыре проекта, разработанные слушателями столичных детских технопарков. Это совместный проект учащихся детских технопарков "Москва" и "Мосгормаш" - мобильное приложение игры-симулятора Marsoid и сразу три проекта разных команд из детского технопарка "Москва" - автономная плитка с функциями накопления энергии и подсветки Kinetik Power, проект по оптимизации и экологизации производства углепластика и проект RoboAnt по робототехнике.
Неожиданным сюрпризом для всех участников чемпионата стал специальный приз от организаторов. Поддержку проекта в продвижении и приз получил проект MyUni - мобильное приложение, комьюнити для студентов и фриланс представленный студентами МГИМО и МАИ.

Оценка экспертов

Чемпионат "Технолидеры Москвы" проходил в столице впервые. Организаторы отмечают, что его главной целью стало вовлечение молодежи в научно-исследовательскую, инженерную и коммерческую деятельность в области технологий и инноваций, а также развитие коммуникативных навыков и структурирование идеи до продукта.
Эксперт чемпионата Вадим Песков, сооснователь компании "Робоход", занимающейся робототехникой, сказал, что ценность чемпионата - нацеленность на целевую аудиторию начиная со школьников и до студентов вуза, тот самый "возраст идей", где молодежь может раскрыть свои способности, поделиться идеями и приобрести возможность воплотить их в жизнь.
"Важным элементом является коммуникация между успешными основателями стартапов, экспертами и начинающими технолидерами. Это дает возможность ребятам, к примеру, объединить несколько проектов в одну идею и работать вместе слаженной командой. Моя миссия как эксперта заключалась в оценке коммуникативных возможностей ребят - и отмечу, что в основном она была высокой,"- рассказал агентству РИА Новости эксперт чемпионата Дмитрий Гладышев, руководитель центра по 3D-печати Temporum.
По мнению финалиста бизнес-акселератора, эксперта чемпионата Ольги Шайен, участники состязания продемонстрировали особое внимание к социально-значимым проектам, нацеленным на улучшение жизни людей.
"Меня удивили проекты устройства для застёгивания молнии для людей с ограниченными возможностями здоровья и умные пешеходные переходы, повышающие безопасность и создание безопасной среды для инвалидов", - сказала Шайен агентству.

Будущее за технологиями

По мнению жюри, неожиданностью для многих стал разнообразный спектр идей, представленных на чемпионате – от сложных научных работ до обыденных идей, с которыми каждый из нас может ежедневно столкнуться.
Ученики 11 класса школы 1368 Петр Птушкин и Дмитрий Рабышев представили свои идеи программного обеспечения для построения 3D моделей зданий с использованием BM- технологий, а представитель школы инженерного профиля № 1576 Роман Шмаков приехал на чемпионат с командой единомышленников для демонстрации проекта экологической гидроэлектростанции, которая вырабатывает зеленую электроэнергию "Энергия моря для поселения: "Морской змей".
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"Работа в технической сфере мне интересна, в будущем планирую стать бизнесменом и заниматься энергетикой уже на профессиональном уровне. В планах воплотить проект в жизнь - возвести электростанцию на Черном море и заняться этим в будущем. Наш проект уже нашел заинтересованность у инвесторов, а на идею работы над ним натолкнули уроки по проектной деятельности, которые прошли в школе. В работе над проектом нам помогает эксперт в области робототехники из Владивостока, Сергей Мун", - отметил РИА Новости Шмаков.
Студенты РТУ МИРЭА Анастасия Таразевич и Роман Паньшин на чемпионате представляли приложение Metrix, которое призвано налаживать двусторонние отношения в коллективе, когда руководство обращает внимание на сложности коммуникаций.
"Это своеобразная CRM-система, которая помогает проводить опросы среди сотрудников на предмет удовлетворенности работой, к примеру, и обсуждению некоторых внутрикоммуникационных проблем. Участие в чемпионате - это своеобразный урок, где ты презентуешь себя и свою идею, а также возможность познакомиться с ребятами, их проектами, экспертами и менторами, обменяться контактами. Все это поможет в будущем развивать идеи. Благодаря организаторам у нас появилась возможность выйти на площадку и заявить о себе", - сообщил агентству Паньшин.
Также на полях чемпионата прошла большая образовательная программа. Ребята стали участниками нескольких мастер-классов. К примеру, на мастер-классе "Креативное мышление: создание нестандартных решений" их познакомили с инструментами, помогающими в развитии бизнеса, а на курсе "Четыре шага инновационного мышления" юные лидеры смогли создать образ компаний будущего с учетом мировых технологических трендов.
Организаторы уверены, что идеи чемпионата "Технолидеры Москвы" ждет серьезное продолжение, а многими уже заинтересовались инвесторы и в скором будущем можно будет увидеть их воплощение в жизнь.
 
МоскваРоман ШмаковАлексей Фурсин ( глава Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР)АНО «Развитие человеческого капитала»
 
 
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