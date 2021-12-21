https://ria.ru/20211221/bosfor-1764708416.html

В проливе Босфор приостановили движение из-за аварии танкера

В проливе Босфор приостановили движение из-за аварии танкера - РИА Новости, 21.12.2021

В проливе Босфор приостановили движение из-за аварии танкера

Движение судов через пролив Босфор приостановлено из-за аварии танкера, к нему направлены буксиры, сообщило управление береговой охраны Турции. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T13:40

2021-12-21T13:40

2021-12-21T13:46

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АНКАРА, 21 дек – РИА Новости. Движение судов через пролив Босфор приостановлено из-за аварии танкера, к нему направлены буксиры, сообщило управление береговой охраны Турции."Капитан танкера Usichem, перевозящего подсолнечное масло и находящегося в северной части Босфора, сообщил о неисправности, после чего нами на место происшествия были отправлены буксиры и быстроходный катер. Движение по проливу приостановлено на время проведения работ по буксировке танкера", - сообщило ведомство.

https://ria.ru/20210925/sukhogruzy-1751747947.html

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в мире, турция, босфор