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В проливе Босфор приостановили движение из-за аварии танкера
В проливе Босфор приостановили движение из-за аварии танкера - РИА Новости, 21.12.2021
В проливе Босфор приостановили движение из-за аварии танкера
Движение судов через пролив Босфор приостановлено из-за аварии танкера, к нему направлены буксиры, сообщило управление береговой охраны Турции. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T13:40
2021-12-21T13:46
в мире
турция
босфор
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АНКАРА, 21 дек – РИА Новости. Движение судов через пролив Босфор приостановлено из-за аварии танкера, к нему направлены буксиры, сообщило управление береговой охраны Турции."Капитан танкера Usichem, перевозящего подсолнечное масло и находящегося в северной части Босфора, сообщил о неисправности, после чего нами на место происшествия были отправлены буксиры и быстроходный катер. Движение по проливу приостановлено на время проведения работ по буксировке танкера", - сообщило ведомство.
https://ria.ru/20210925/sukhogruzy-1751747947.html
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в мире, турция, босфор
13:40 21.12.2021 (обновлено: 13:46 21.12.2021)
 
В проливе Босфор приостановили движение из-за аварии танкера

В проливе Босфор приостановили движение из-за аварии танкера Usichem

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПролив Босфор в Стамбуле
Пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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АНКАРА, 21 дек – РИА Новости. Движение судов через пролив Босфор приостановлено из-за аварии танкера, к нему направлены буксиры, сообщило управление береговой охраны Турции.
"Капитан танкера Usichem, перевозящего подсолнечное масло и находящегося в северной части Босфора, сообщил о неисправности, после чего нами на место происшествия были отправлены буксиры и быстроходный катер. Движение по проливу приостановлено на время проведения работ по буксировке танкера", - сообщило ведомство.
Турецкая береговая охрана - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
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В проливе Босфор столкнулись рoccийский и турецкий сухогрузы
 
В миреТурцияБосфор
 
 
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