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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211221/borisov-1764691135.html
Netflix выпустит оригинальный российский сериал с Юрой Борисовым
Netflix выпустит оригинальный российский сериал с Юрой Борисовым - РИА Новости, 21.12.2021
Netflix выпустит оригинальный российский сериал с Юрой Борисовым
Netflix выпустит оригинальный российский сериал "Ничего особенного" Ильи Маланина, сообщается на сайте сервиса. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T13:27
2021-12-21T13:27
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Netflix выпустит оригинальный российский сериал "Ничего особенного" Ильи Маланина, сообщается на сайте сервиса. Главные роли в проекте исполняют Юра Борисов и Дарья Мельникова.Проект описывается как жизнеутверждающая история о молодом актере (Борисов), который стал волонтером. У его подопечных особенности развития. Общение с ними помогает герою найти ответы на мучающие его вопросы. "Ничего особенного" — это прекрасная история, такая простая и в то же время такая сложная. Она невероятно чувственна и еще в большей степени комична. Это трогательный проект о том, какие глубокие взаимоотношения могут возникнуть, если мы дадим себе шанс узнать друг друга получше. Мы были очарованы этой историей, и надеемся, что она в равной степени понравится и нашим российским зрителям", — говорит Анна Наглер, директор направления оригинальных сериалов Netflix по Центральной и Восточной Европе и России.Когда состоится премьера шоу, будет объявлено позже.
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netflix, новости культуры, кино и сериалы
13:27 21.12.2021
 
Netflix выпустит оригинальный российский сериал с Юрой Борисовым

Netflix выпустит оригинальный российский сериал "Ничего особенного" с Юрой Борисовым

© NetflixКадр из сериала "Ничего особенного"
Кадр из сериала Ничего особенного
© Netflix
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Netflix выпустит оригинальный российский сериал "Ничего особенного" Ильи Маланина, сообщается на сайте сервиса.
Главные роли в проекте исполняют Юра Борисов и Дарья Мельникова.
Проект описывается как жизнеутверждающая история о молодом актере (Борисов), который стал волонтером. У его подопечных особенности развития. Общение с ними помогает герою найти ответы на мучающие его вопросы.
"Ничего особенного" — это прекрасная история, такая простая и в то же время такая сложная. Она невероятно чувственна и еще в большей степени комична. Это трогательный проект о том, какие глубокие взаимоотношения могут возникнуть, если мы дадим себе шанс узнать друг друга получше. Мы были очарованы этой историей, и надеемся, что она в равной степени понравится и нашим российским зрителям", — говорит Анна Наглер, директор направления оригинальных сериалов Netflix по Центральной и Восточной Европе и России.
Когда состоится премьера шоу, будет объявлено позже.
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