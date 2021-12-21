https://ria.ru/20211221/borisov-1764691135.html

Netflix выпустит оригинальный российский сериал с Юрой Борисовым

Netflix выпустит оригинальный российский сериал с Юрой Борисовым - РИА Новости, 21.12.2021

Netflix выпустит оригинальный российский сериал с Юрой Борисовым

Netflix выпустит оригинальный российский сериал "Ничего особенного" Ильи Маланина, сообщается на сайте сервиса. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T13:27

2021-12-21T13:27

2021-12-21T13:27

культура

netflix

новости культуры

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764687665_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_9f6e4ba38741d169b71c1b61f5fce5f2.jpg

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Netflix выпустит оригинальный российский сериал "Ничего особенного" Ильи Маланина, сообщается на сайте сервиса. Главные роли в проекте исполняют Юра Борисов и Дарья Мельникова.Проект описывается как жизнеутверждающая история о молодом актере (Борисов), который стал волонтером. У его подопечных особенности развития. Общение с ними помогает герою найти ответы на мучающие его вопросы. "Ничего особенного" — это прекрасная история, такая простая и в то же время такая сложная. Она невероятно чувственна и еще в большей степени комична. Это трогательный проект о том, какие глубокие взаимоотношения могут возникнуть, если мы дадим себе шанс узнать друг друга получше. Мы были очарованы этой историей, и надеемся, что она в равной степени понравится и нашим российским зрителям", — говорит Анна Наглер, директор направления оригинальных сериалов Netflix по Центральной и Восточной Европе и России.Когда состоится премьера шоу, будет объявлено позже.

https://ria.ru/20211110/netflix-1758345808.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

netflix, новости культуры, кино и сериалы