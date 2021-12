https://ria.ru/20211221/book-1764583469.html

Одну из самых маленьких книг в мире продали на аукционе

Одну из самых маленьких книг в мире продали на аукционе - РИА Новости, 21.12.2021

Одну из самых маленьких книг в мире продали на аукционе

Одну из самых маленьких книг в мире продали на аукционе в Брюсселе (Бельгия) за 3500 евро, что намного превысило изначальную стоимость, установленную... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T04:27

2021-12-21T04:27

2021-12-21T04:27

культура

новости культуры

майнц

бельгия

германия

аукцион

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764586901_0:212:1752:1198_1920x0_80_0_0_57870022ce7adecac6c822f72da5bdd4.jpg

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Одну из самых маленьких книг в мире продали на аукционе в Брюсселе (Бельгия) за 3500 евро, что намного превысило изначальную стоимость, установленную экспертами, сообщает The Guardian.Эстимейт молитвенника в кожаном переплете размером пять на пять миллиметров (что меньше заточенного конца карандаша) составлял от тысячи до полутора тысяч евро. Однако анонимный покупатель в ходе торгов заплатил за него вдвое больше. Вместе с комиссией продавца лот обошелся ценителю миниатюр в 4200 евро. Книга содержит переводы молитвы "Отче наш" на семь языков: нидерландский, английский и его американский вариант, французский, испанский, шведский, немецкий. Однако прочитать их не так-то просто. В The Guardian отмечают, что "The Lord’s Prayer" — один из нескольких сотен экземпляров, опубликованных в 1952 году Музей Гутенберга (Майнц, Германия). Собранные тогда от продажи молитвенников деньги пошли на реконструкцию здания музея, которое сильно пострадало после Второй мировой войны.

https://ria.ru/20211220/globus-1764217979.html

майнц

бельгия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости культуры, майнц, бельгия, германия, аукцион