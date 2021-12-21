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Одну из самых маленьких книг в мире продали на аукционе
Одну из самых маленьких книг в мире продали на аукционе - РИА Новости, 21.12.2021
Одну из самых маленьких книг в мире продали на аукционе
Одну из самых маленьких книг в мире продали на аукционе в Брюсселе (Бельгия) за 3500 евро, что намного превысило изначальную стоимость, установленную... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T04:27
2021-12-21T04:27
2021-12-21T04:27
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Одну из самых маленьких книг в мире продали на аукционе в Брюсселе (Бельгия) за 3500 евро, что намного превысило изначальную стоимость, установленную экспертами, сообщает The Guardian.Эстимейт молитвенника в кожаном переплете размером пять на пять миллиметров (что меньше заточенного конца карандаша) составлял от тысячи до полутора тысяч евро. Однако анонимный покупатель в ходе торгов заплатил за него вдвое больше. Вместе с комиссией продавца лот обошелся ценителю миниатюр в 4200 евро. Книга содержит переводы молитвы "Отче наш" на семь языков: нидерландский, английский и его американский вариант, французский, испанский, шведский, немецкий. Однако прочитать их не так-то просто. В The Guardian отмечают, что "The Lord’s Prayer" — один из нескольких сотен экземпляров, опубликованных в 1952 году Музей Гутенберга (Майнц, Германия). Собранные тогда от продажи молитвенников деньги пошли на реконструкцию здания музея, которое сильно пострадало после Второй мировой войны.
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новости культуры, майнц, бельгия, германия, аукцион
Одну из самых маленьких книг в мире продали на аукционе
Одну из самых маленьких книг в мире продали на аукционе
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости.
Одну из самых маленьких книг в мире продали на аукционе в Брюсселе (Бельгия) за 3500 евро, что намного превысило изначальную стоимость, установленную экспертами, сообщает
The Guardian.
Эстимейт молитвенника в кожаном переплете размером пять на пять миллиметров (что меньше заточенного конца карандаша) составлял от тысячи до полутора тысяч евро. Однако анонимный покупатель в ходе торгов заплатил за него вдвое больше. Вместе с комиссией продавца лот обошелся ценителю миниатюр в 4200 евро.
Книга содержит переводы молитвы "Отче наш" на семь языков: нидерландский, английский и его американский вариант, французский, испанский, шведский, немецкий. Однако прочитать их не так-то просто.
"Напечатанный текст настолько мал, что его невозможно прочитать невооруженным глазом. Необходимо сильное увеличительное стекло", — прокомментировал аукционист Анри Годт.
В The Guardian отмечают, что "The Lord’s Prayer" — один из нескольких сотен экземпляров, опубликованных в 1952 году Музей Гутенберга (Майнц, Германия). Собранные тогда от продажи молитвенников деньги пошли на реконструкцию здания музея, которое сильно пострадало после Второй мировой войны.