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Мантуров рассказал о снабжении больниц кислородом
Мантуров рассказал о снабжении больниц кислородом - РИА Новости, 21.12.2021
Мантуров рассказал о снабжении больниц кислородом
Вопрос снабжения российских больниц медицинским кислородом пока актуален, правительство намерено софинансировать закупки 177 кислородных станций большой... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T12:29
2021-12-21T12:29
2021-12-21T13:38
общество
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распространение коронавируса
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госдума рф
денис мантуров
здоровье - общество
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Вопрос снабжения российских больниц медицинским кислородом пока актуален, правительство намерено софинансировать закупки 177 кислородных станций большой мощности, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."К сожалению, пока актуален вопрос снабжения больниц медицинским кислородом, потребность в котором с начала пандемии выросла более чем в 15 раз", - сказал он, выступая на правительственном часе в Госдуме."Чтобы в будущем иметь достаточные резервы, правительство софинансирует закупки 177 кислородных станций большой мощности для медицинских учреждений для 51 региона России. В пять из них концентраторы будут поставлены уже до конца текущего года", - добавил Мантуров.Между тем, по его словам, сейчас ситуация стабилизировалась: если в октябре на особом контроле было порядка 50 субъектов, то по состоянию на вчерашний день это число снизилось до семи.
https://ria.ru/20211207/kislorod-1762575136.html
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общество, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), госдума рф, денис мантуров, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:29 21.12.2021 (обновлено: 13:38 21.12.2021)
Мантуров рассказал о снабжении больниц кислородом
Глава Минпромторга Мантуров заявил, что вопрос снабжения больниц кислородом пока актуален