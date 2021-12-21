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В Болгарии не считают нужным размещать новые силы НАТО в стране
В Болгарии не считают нужным размещать новые силы НАТО в стране - РИА Новости, 21.12.2021
В Болгарии не считают нужным размещать новые силы НАТО в стране
Глава министерства обороны Болгарии Стефан Янев не считает необходимым размещение дополнительных сил НАТО на территории Болгарии. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T21:27
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в мире
болгария
нато
европа
румыния
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Глава министерства обороны Болгарии Стефан Янев не считает необходимым размещение дополнительных сил НАТО на территории Болгарии.По словам Янева, НАТО рассматривает различные сценарии ответа на "рост российского военного потенциала и активности на восточном фланге", в том числе размещение дополнительных войск в Болгарии и Румынии. Министр отметил, что пока идут технические обсуждения, и решения не принято. Янев считает, что подобные дискуссии и подход "могут привести к нежелательному росту напряженности в регионе"."Более того, на данном этапе нет оснований рассматривать наблюдаемые процессы как прямую угрозу Североатлантическому альянсу и соответствующей зоне безопасности. В этом смысле я не считаю, что есть необходимые обстоятельства, которые могут оправдать решение, связанное с размещением дополнительных войск на нашей территории", - говорится в заявлении министра.Ранее немецкое издание Spiegel со ссылкой на собственную информацию сообщило о том, что глава объединённых вооружённых сил (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс на секретной встрече по видеосвязи с главами военных ведомств государств-партнеров выступил с идеей о формировании в Болгарии и Румынии двух воинских контингентов численностью до 1500 человек в рамках миссии НАТО Enhanced Forward Presence.
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в мире, болгария, нато, европа, румыния
21:27 21.12.2021 (обновлено: 21:42 21.12.2021)
 
В Болгарии не считают нужным размещать новые силы НАТО в стране

Министр обороны Болгарии Янев не считает нужным размещать новые силы НАТО в стране

© Flickr / Tim WatersЭмблема и флаги стран-членов НАТО в Софии, Болгария
Эмблема и флаги стран-членов НАТО в Софии, Болгария - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© Flickr / Tim Waters
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Глава министерства обороны Болгарии Стефан Янев не считает необходимым размещение дополнительных сил НАТО на территории Болгарии.
По словам Янева, НАТО рассматривает различные сценарии ответа на "рост российского военного потенциала и активности на восточном фланге", в том числе размещение дополнительных войск в Болгарии и Румынии. Министр отметил, что пока идут технические обсуждения, и решения не принято. Янев считает, что подобные дискуссии и подход "могут привести к нежелательному росту напряженности в регионе".
"Более того, на данном этапе нет оснований рассматривать наблюдаемые процессы как прямую угрозу Североатлантическому альянсу и соответствующей зоне безопасности. В этом смысле я не считаю, что есть необходимые обстоятельства, которые могут оправдать решение, связанное с размещением дополнительных войск на нашей территории", - говорится в заявлении министра.
Ранее немецкое издание Spiegel со ссылкой на собственную информацию сообщило о том, что глава объединённых вооружённых сил (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс на секретной встрече по видеосвязи с главами военных ведомств государств-партнеров выступил с идеей о формировании в Болгарии и Румынии двух воинских контингентов численностью до 1500 человек в рамках миссии НАТО Enhanced Forward Presence.
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