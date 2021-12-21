https://ria.ru/20211221/bolgariya-1764815559.html

В Болгарии не считают нужным размещать новые силы НАТО в стране

В Болгарии не считают нужным размещать новые силы НАТО в стране - РИА Новости, 21.12.2021

В Болгарии не считают нужным размещать новые силы НАТО в стране

Глава министерства обороны Болгарии Стефан Янев не считает необходимым размещение дополнительных сил НАТО на территории Болгарии. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T21:27

2021-12-21T21:27

2021-12-21T21:42

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Глава министерства обороны Болгарии Стефан Янев не считает необходимым размещение дополнительных сил НАТО на территории Болгарии.По словам Янева, НАТО рассматривает различные сценарии ответа на "рост российского военного потенциала и активности на восточном фланге", в том числе размещение дополнительных войск в Болгарии и Румынии. Министр отметил, что пока идут технические обсуждения, и решения не принято. Янев считает, что подобные дискуссии и подход "могут привести к нежелательному росту напряженности в регионе"."Более того, на данном этапе нет оснований рассматривать наблюдаемые процессы как прямую угрозу Североатлантическому альянсу и соответствующей зоне безопасности. В этом смысле я не считаю, что есть необходимые обстоятельства, которые могут оправдать решение, связанное с размещением дополнительных войск на нашей территории", - говорится в заявлении министра.Ранее немецкое издание Spiegel со ссылкой на собственную информацию сообщило о том, что глава объединённых вооружённых сил (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс на секретной встрече по видеосвязи с главами военных ведомств государств-партнеров выступил с идеей о формировании в Болгарии и Румынии двух воинских контингентов численностью до 1500 человек в рамках миссии НАТО Enhanced Forward Presence.

https://ria.ru/20211218/rasshirenie-1764399146.html

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в мире, болгария, нато, европа, румыния