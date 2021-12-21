22:41 21.12.2021 (обновлено: 23:44 21.12.2021)
Блинкен заявил, что США планируют контакты с Россией по безопасности
Госсекретарь Блинкен: США планируют контакты с Россией по безопасности в начале 2022 года
© AP Photo / Jacquelyn Martin/PoolГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo / Jacquelyn Martin/Pool
ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. США планируют контакты с Россией по безопасности на двусторонней основе, в рамках НАТО и ОБСЕ в начале следующего года, заявил во вторник на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Мы и Россия говорили, что мы готовы вести дипломатическую работу по разным каналам, как по действующему диалогу стратегической стабильности между Россией и США, так и в Совете Россия - НАТО <...>, через ОБСЕ, где мы тоже являемся членами наряду с нашими европейскими союзниками и партнерами, а также Украина и Россия. Думаю, сравнительно рано в будущем году вы увидите контакты по всем этим вопросам", - сказал Блинкен.
По его словам, предстоит увидеть, "удастся ли продвинуться в преодолении разногласий дипломатическими мерами".
Госсекретарь США отметил, что наряду с тем, как Россия заявила о том, что "имеет поводы для недовольства, требования и опасения, точно так же их имеют США и ЕС в связи с действиями России и предпринимаемыми ею шагами". По его словам, в предложениях РФ по безопасности есть пункты, которые США считают "очевидно неприемлемыми".
В частности, по его словам, администрация будет отстаивать свою позицию в том, что "одна страна не имеет права менять политику другой страны или указывать ей".
МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.