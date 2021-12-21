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Блинкен заявил, что США планируют контакты с Россией по безопасности
Блинкен заявил, что США планируют контакты с Россией по безопасности - РИА Новости, 21.12.2021
Блинкен заявил, что США планируют контакты с Россией по безопасности
США планируют контакты с Россией по безопасности на двусторонней основе, в рамках НАТО и ОБСЕ в начале следующего года, заявил во вторник на пресс-конференции... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T22:41
2021-12-21T23:44
в мире
украина
сша
нато
обсе
энтони блинкен
россия
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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. США планируют контакты с Россией по безопасности на двусторонней основе, в рамках НАТО и ОБСЕ в начале следующего года, заявил во вторник на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен."Мы и Россия говорили, что мы готовы вести дипломатическую работу по разным каналам, как по действующему диалогу стратегической стабильности между Россией и США, так и в Совете Россия - НАТО &lt;...&gt;, через ОБСЕ, где мы тоже являемся членами наряду с нашими европейскими союзниками и партнерами, а также Украина и Россия. Думаю, сравнительно рано в будущем году вы увидите контакты по всем этим вопросам", - сказал Блинкен.По его словам, предстоит увидеть, "удастся ли продвинуться в преодолении разногласий дипломатическими мерами".Госсекретарь США отметил, что наряду с тем, как Россия заявила о том, что "имеет поводы для недовольства, требования и опасения, точно так же их имеют США и ЕС в связи с действиями России и предпринимаемыми ею шагами". По его словам, в предложениях РФ по безопасности есть пункты, которые США считают "очевидно неприемлемыми".В частности, по его словам, администрация будет отстаивать свою позицию в том, что "одна страна не имеет права менять политику другой страны или указывать ей".МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
https://ria.ru/20211221/vstrecha-1764818803.html
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в мире, украина, сша, нато, обсе, энтони блинкен, россия
22:41 21.12.2021 (обновлено: 23:44 21.12.2021)
 
Блинкен заявил, что США планируют контакты с Россией по безопасности

Госсекретарь Блинкен: США планируют контакты с Россией по безопасности в начале 2022 года

© AP Photo / Jacquelyn Martin/PoolГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martin/Pool
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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. США планируют контакты с Россией по безопасности на двусторонней основе, в рамках НАТО и ОБСЕ в начале следующего года, заявил во вторник на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Мы и Россия говорили, что мы готовы вести дипломатическую работу по разным каналам, как по действующему диалогу стратегической стабильности между Россией и США, так и в Совете Россия - НАТО <...>, через ОБСЕ, где мы тоже являемся членами наряду с нашими европейскими союзниками и партнерами, а также Украина и Россия. Думаю, сравнительно рано в будущем году вы увидите контакты по всем этим вопросам", - сказал Блинкен.
По его словам, предстоит увидеть, "удастся ли продвинуться в преодолении разногласий дипломатическими мерами".
Госсекретарь США отметил, что наряду с тем, как Россия заявила о том, что "имеет поводы для недовольства, требования и опасения, точно так же их имеют США и ЕС в связи с действиями России и предпринимаемыми ею шагами". По его словам, в предложениях РФ по безопасности есть пункты, которые США считают "очевидно неприемлемыми".
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
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Блинкен заявил, что новая встреча Путина и Байдена не планируется
В частности, по его словам, администрация будет отстаивать свою позицию в том, что "одна страна не имеет права менять политику другой страны или указывать ей".
МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
Здание Госдепартамента в США - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
19:09
Госдеп заявил о неприемлемости предложений России по безопасности
 
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