https://ria.ru/20211221/blagoustroystvo-1764731028.html

В Омске в 2022 году будет благоустроено 11 общественных территорий

В Омске в 2022 году будет благоустроено 11 общественных территорий - РИА Новости, 21.12.2021

В Омске в 2022 году будет благоустроено 11 общественных территорий

Реновация 11 общественных территорий и 78 малых зон рекреации будет проведена в Омске в 2022 году, сообщает мэрия. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T14:49

2021-12-21T14:49

2021-12-21T14:49

омская область

общество

омск

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ОМСК, 20 дек – РИА Новости. Реновация 11 общественных территорий и 78 малых зон рекреации будет проведена в Омске в 2022 году, сообщает мэрия.В следующем году на бульваре Веретено начнется второй этап преображения этой территории. Здесь будет продолжены работы по устройству пешеходных связей из тротуарной плитки, обустроена площадка для активных видов спорта, беговая дорожка, велопарковка, высажены сибирские ели и шаровидные ивы, установлены малые архитектурные формы - радиусные скамьи, урны и светильники, установлен арт-объект — мостовой переход. Начальная максимальная цена контракта составляет 12,8 миллиона рублей, уточняют власти.Также сейчас организованы торги на выполнение второго этапа подрядных работ на площади у ДК "Звездный". Цена контракта составляет 11,5 миллиона рублей, потенциальные подрядчики могут подать заявку на участие в аукционе до 27 декабря.В сквере имени Панфилова потенциальный подрядчик должен будет провести большой объем демонтажных работ, обустроить мемориальную зону, дорожки и площадки из асфальтобетона и брусчатки, высадить зеленые насаждения, установить малые архитектурные формы, а также провести монтаж электрических сетей. Начальная цена контракта — около 14,7 миллиона рублей, отмечает мэрия.

https://ria.ru/20211109/omsk-1758249923.html

https://ria.ru/20211216/infrastruktura-1764040099.html

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, омск