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В Омске в 2022 году будет благоустроено 11 общественных территорий
В Омске в 2022 году будет благоустроено 11 общественных территорий - РИА Новости, 21.12.2021
В Омске в 2022 году будет благоустроено 11 общественных территорий
Реновация 11 общественных территорий и 78 малых зон рекреации будет проведена в Омске в 2022 году, сообщает мэрия. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T14:49
2021-12-21T14:49
2021-12-21T14:49
омская область
общество
омск
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ОМСК, 20 дек – РИА Новости. Реновация 11 общественных территорий и 78 малых зон рекреации будет проведена в Омске в 2022 году, сообщает мэрия.В следующем году на бульваре Веретено начнется второй этап преображения этой территории. Здесь будет продолжены работы по устройству пешеходных связей из тротуарной плитки, обустроена площадка для активных видов спорта, беговая дорожка, велопарковка, высажены сибирские ели и шаровидные ивы, установлены малые архитектурные формы - радиусные скамьи, урны и светильники, установлен арт-объект — мостовой переход. Начальная максимальная цена контракта составляет 12,8 миллиона рублей, уточняют власти.Также сейчас организованы торги на выполнение второго этапа подрядных работ на площади у ДК "Звездный". Цена контракта составляет 11,5 миллиона рублей, потенциальные подрядчики могут подать заявку на участие в аукционе до 27 декабря.В сквере имени Панфилова потенциальный подрядчик должен будет провести большой объем демонтажных работ, обустроить мемориальную зону, дорожки и площадки из асфальтобетона и брусчатки, высадить зеленые насаждения, установить малые архитектурные формы, а также провести монтаж электрических сетей. Начальная цена контракта — около 14,7 миллиона рублей, отмечает мэрия.
https://ria.ru/20211109/omsk-1758249923.html
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общество, омск
ОМСК, 20 дек – РИА Новости.
Реновация 11 общественных территорий и 78 малых зон рекреации будет проведена в Омске
в 2022 году, сообщает мэрия.
"Администрация Омска продолжает поиск подрядчиков для благоустройства территорий. В середине декабря администрация города объявила новые аукционы по поиску подрядных организаций для комплексного благоустройства трех общественных пространств в 2022 году: сквера у ДК "Звездный", бульвара им. А.К. Веретено и сквера им. И.В. Панфилова… В наступающем году в городе Омске в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" будет проведена реновация 11 общественных территорий и 78 малых зон рекреации", - говорится в сообщении.
В следующем году на бульваре Веретено начнется второй этап преображения этой территории. Здесь будет продолжены работы по устройству пешеходных связей из тротуарной плитки, обустроена площадка для активных видов спорта, беговая дорожка, велопарковка, высажены сибирские ели и шаровидные ивы, установлены малые архитектурные формы - радиусные скамьи, урны и светильники, установлен арт-объект — мостовой переход. Начальная максимальная цена контракта составляет 12,8 миллиона рублей, уточняют власти.
Также сейчас организованы торги на выполнение второго этапа подрядных работ на площади у ДК "Звездный". Цена контракта составляет 11,5 миллиона рублей, потенциальные подрядчики могут подать заявку на участие в аукционе до 27 декабря.
В сквере имени Панфилова потенциальный подрядчик должен будет провести большой объем демонтажных работ, обустроить мемориальную зону, дорожки и площадки из асфальтобетона и брусчатки, высадить зеленые насаждения, установить малые архитектурные формы, а также провести монтаж электрических сетей. Начальная цена контракта — около 14,7 миллиона рублей, отмечает мэрия.
"Все конкурсные процедуры по поиску подрядных организаций для благоустройства общественных пространств 2022 года будут проведены до конца января будущего года", — рассказала начальник управления формирования комфортной городской среды департамента городского хозяйства мэрии Елена Галуза, слова которой приводятся в сообщении.