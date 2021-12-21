https://ria.ru/20211221/bezopasnost-1764747743.html
Дипломат рассказал об ответе на отказ обсуждать предложения по безопасности
Дипломат рассказал об ответе на отказ обсуждать предложения по безопасности - РИА Новости, 21.12.2021
Дипломат рассказал об ответе на отказ обсуждать предложения по безопасности
Ответ России будет военным и военно-техническим, если США и НАТО откажутся обсуждать предложения РФ по гарантиям безопасности, заявил глава российской делегации РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T15:44
2021-12-21T15:44
2021-12-21T15:44
сша
вашингтон (город)
сергей рябков
нато
россия
константин гаврилов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596702293_0:20:3072:1748_1920x0_80_0_0_38b041b11e6b53cf4acd772dd88e0975.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Ответ России будет военным и военно-техническим, если США и НАТО откажутся обсуждать предложения РФ по гарантиям безопасности, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Уже было сказано ясно, что будет военно-технический и военный ответ или создание контругроз НАТО в тех местах, где они не ожидают", - сказал Гаврилов в эфире телеканала "Россия 1".МИД России 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
https://ria.ru/20211221/bezopasnost-1764726582.html
сша
вашингтон (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596702293_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4cc9f9ed90d98dcd838a98057d7d9549.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, вашингтон (город), сергей рябков, нато, россия, константин гаврилов
Дипломат рассказал об ответе на отказ обсуждать предложения по безопасности
Дипломат Гаврилов: если США и НАТО не обсудят безопасность, ответ может быть военным