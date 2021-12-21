https://ria.ru/20211221/bezopasnost-1764747743.html

Дипломат рассказал об ответе на отказ обсуждать предложения по безопасности

Дипломат рассказал об ответе на отказ обсуждать предложения по безопасности - РИА Новости, 21.12.2021

Дипломат рассказал об ответе на отказ обсуждать предложения по безопасности

Ответ России будет военным и военно-техническим, если США и НАТО откажутся обсуждать предложения РФ по гарантиям безопасности, заявил глава российской делегации РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T15:44

2021-12-21T15:44

2021-12-21T15:44

сша

вашингтон (город)

сергей рябков

нато

россия

константин гаврилов

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Ответ России будет военным и военно-техническим, если США и НАТО откажутся обсуждать предложения РФ по гарантиям безопасности, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Уже было сказано ясно, что будет военно-технический и военный ответ или создание контругроз НАТО в тех местах, где они не ожидают", - сказал Гаврилов в эфире телеканала "Россия 1".МИД России 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211221/bezopasnost-1764726582.html

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вашингтон (город)

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сша, вашингтон (город), сергей рябков, нато, россия, константин гаврилов