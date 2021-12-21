https://ria.ru/20211221/bezopasnost-1764726582.html
Путин выразил надежду на содержательный диалог по гарантиям безопасности
Путин выразил надежду на содержательный диалог по гарантиям безопасности - РИА Новости, 21.12.2021
Путин выразил надежду на содержательный диалог по гарантиям безопасности
Россия надеется на конструктивные и содержательные переговоры по гарантиям безопасности с видимым конечным результатом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T14:33
2021-12-21T14:33
2021-12-21T14:49
сша
россия
в мире
владимир путин
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764068647_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8c85b4949588426fe6d80b4f69dd4be9.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия надеется на конструктивные и содержательные переговоры по гарантиям безопасности с видимым конечным результатом, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы надеемся на конструктивные и содержательные переговоры с видимым, причем в определенные сроки, конечным результатом, который обеспечил бы равную безопасность для всех. К этому будем стремиться", - сказал он на коллегии Минобороны.МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
https://ria.ru/20211221/nato-1764729011.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764068205_0:0:2895:2171_1920x0_80_0_0_fd5109cfd97c7aef10d3141d69c020c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, в мире, владимир путин, нато
14:33 21.12.2021 (обновлено: 14:49 21.12.2021)
Путин выразил надежду на содержательный диалог по гарантиям безопасности
Путин: Россия надеется на содержательные переговоры по гарантиям безопасности