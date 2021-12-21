https://ria.ru/20211221/bezopasnost-1764726582.html

Путин выразил надежду на содержательный диалог по гарантиям безопасности

Путин выразил надежду на содержательный диалог по гарантиям безопасности - РИА Новости, 21.12.2021

Путин выразил надежду на содержательный диалог по гарантиям безопасности

Россия надеется на конструктивные и содержательные переговоры по гарантиям безопасности с видимым конечным результатом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T14:33

2021-12-21T14:33

2021-12-21T14:49

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия надеется на конструктивные и содержательные переговоры по гарантиям безопасности с видимым конечным результатом, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы надеемся на конструктивные и содержательные переговоры с видимым, причем в определенные сроки, конечным результатом, который обеспечил бы равную безопасность для всех. К этому будем стремиться", - сказал он на коллегии Минобороны.МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

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сша, россия, в мире, владимир путин, нато