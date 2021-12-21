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Лавров призвал начать диалог с США по гарантиям безопасности

Лавров призвал начать диалог с США по гарантиям безопасности - РИА Новости, 21.12.2021

Лавров призвал начать диалог с США по гарантиям безопасности

Есть понимание о формате будущих переговоров с США по гарантиям безопасности, самое главное сейчас - начать диалог, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T14:17

2021-12-21T14:17

2021-12-21T14:17

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сергей лавров

россия

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СОЧИ, 21 дек - РИА Новости. Есть понимание о формате будущих переговоров с США по гарантиям безопасности, самое главное сейчас - начать диалог, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Понимание по форматам есть, есть понимание и по тем ведомствам, которые будут представлены в соответствующих переговорах, сейчас самое главное начать эти переговоры уже в практическом плане", - сказал Лавров.МИД России 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

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в мире, украина, сша, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия