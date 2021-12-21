https://ria.ru/20211221/bezopasnost-1764718663.html
США готовы начать диалог с Россией по гарантиям безопасности, заявил Лавров
США готовы начать диалог с Россией по гарантиям безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 21.12.2021
США готовы начать диалог с Россией по гарантиям безопасности, заявил Лавров
США проявили готовность начать диалог с РФ по гарантиям безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая по итогам переговоров с... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T14:09
2021-12-21T14:09
2021-12-21T14:26
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сергей лавров
мид боснии и герцеговины
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СОЧИ, 21 дек - РИА Новости. США проявили готовность начать диалог с РФ по гарантиям безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая по итогам переговоров с главой МИД Боснии и Герцеговины (БиГ) Бисерой Туркович."Имея в виду готовность США начинать диалог по двусторонней линии и по вопросам отношения России и НАТО", - сказал он, комментируя разговор помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.По его словам, разговор Салливана с Ушаковым - это "ответ на предложение РФ, но ответ по его организационной стороне".МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
https://ria.ru/20211221/ssha-1764713856.html
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в мире, сша, россия, вашингтон (город), сергей рябков, нато, сергей лавров, мид боснии и герцеговины, джейк салливан
14:09 21.12.2021 (обновлено: 14:26 21.12.2021)
США готовы начать диалог с Россией по гарантиям безопасности, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что США готовы начать диалог с Россией по безопасности