https://ria.ru/20211221/bezopasnost-1764718663.html

США готовы начать диалог с Россией по гарантиям безопасности, заявил Лавров

США готовы начать диалог с Россией по гарантиям безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 21.12.2021

США готовы начать диалог с Россией по гарантиям безопасности, заявил Лавров

США проявили готовность начать диалог с РФ по гарантиям безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая по итогам переговоров с... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T14:09

2021-12-21T14:09

2021-12-21T14:26

в мире

сша

россия

вашингтон (город)

сергей рябков

нато

сергей лавров

мид боснии и герцеговины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756274998_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_6c28f4fd352dc59bc759fe3ee8a0ddf6.jpg

СОЧИ, 21 дек - РИА Новости. США проявили готовность начать диалог с РФ по гарантиям безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая по итогам переговоров с главой МИД Боснии и Герцеговины (БиГ) Бисерой Туркович."Имея в виду готовность США начинать диалог по двусторонней линии и по вопросам отношения России и НАТО", - сказал он, комментируя разговор помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.По его словам, разговор Салливана с Ушаковым - это "ответ на предложение РФ, но ответ по его организационной стороне".МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211221/ssha-1764713856.html

https://ria.ru/20211221/bezopasnost-1764709383.html

сша

россия

вашингтон (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, вашингтон (город), сергей рябков, нато, сергей лавров, мид боснии и герцеговины, джейк салливан