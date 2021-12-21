https://ria.ru/20211221/bezopasnost-1764718429.html
Лавров призвал рассмотреть предложения по гарантиям безопасности в ОБСЕ
Лавров призвал рассмотреть предложения по гарантиям безопасности в ОБСЕ - РИА Новости, 21.12.2021
Лавров призвал рассмотреть предложения по гарантиям безопасности в ОБСЕ
Предложения России по гарантиям безопасности должны рассматриваться на площадке ОБСЕ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T14:08
2021-12-21T14:08
2021-12-21T14:20
обсе
россия
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сша
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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СОЧИ, 21 дек - РИА Новости. Предложения России по гарантиям безопасности должны рассматриваться на площадке ОБСЕ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.МИД России 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации."У нас также есть понимание, что эти вопросы на определенном этапе необходимо всерьез рассматривать в рамках ОБСЕ, прежде всего, исходя из того, что именно там все страны Евроатлантики на высшем уровне подписались под принципом равной и неделимой безопасности", - сказал министр на пресс-конференции во вторник, напомнив, что все члены ОБСЕ обязались не укреплять свою безопасность за счет ущемления безопасности других.
https://ria.ru/20211217/garantii-1764329318.html
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обсе, россия, в мире, сша, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
14:08 21.12.2021 (обновлено: 14:20 21.12.2021)
Лавров призвал рассмотреть предложения по гарантиям безопасности в ОБСЕ
Глава МИД Лавров: предложения по гарантиям безопасности должны рассматриваться в ОБСЕ