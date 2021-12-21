https://ria.ru/20211221/bezopasnost-1764718429.html

Лавров призвал рассмотреть предложения по гарантиям безопасности в ОБСЕ

Лавров призвал рассмотреть предложения по гарантиям безопасности в ОБСЕ - РИА Новости, 21.12.2021

Лавров призвал рассмотреть предложения по гарантиям безопасности в ОБСЕ

Предложения России по гарантиям безопасности должны рассматриваться на площадке ОБСЕ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T14:08

2021-12-21T14:08

2021-12-21T14:20

обсе

россия

в мире

сша

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760399857_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_af170700452ebc8300bca94db19ae1cd.jpg

СОЧИ, 21 дек - РИА Новости. Предложения России по гарантиям безопасности должны рассматриваться на площадке ОБСЕ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.МИД России 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации."У нас также есть понимание, что эти вопросы на определенном этапе необходимо всерьез рассматривать в рамках ОБСЕ, прежде всего, исходя из того, что именно там все страны Евроатлантики на высшем уровне подписались под принципом равной и неделимой безопасности", - сказал министр на пресс-конференции во вторник, напомнив, что все члены ОБСЕ обязались не укреплять свою безопасность за счет ущемления безопасности других.

https://ria.ru/20211217/garantii-1764329318.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

обсе, россия, в мире, сша, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров