https://ria.ru/20211221/bezopasnost-1764710555.html

Россия выступает за равную и неделимую безопасность в Евразии, заявил Путин

Россия выступает за равную и неделимую безопасность в Евразии, заявил Путин - РИА Новости, 21.12.2021

Россия выступает за равную и неделимую безопасность в Евразии, заявил Путин

Россия не требует для себя особых условий, выступает за равную и неделимую безопасность на всем евразийском пространстве, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T13:45

2021-12-21T13:45

2021-12-21T14:03

европа

россия

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия не требует для себя особых условий, выступает за равную и неделимую безопасность на всем евразийском пространстве, заявил президент РФ Владимир Путин."Хочу вновь подчеркнуть: мы не требуем для себя каких-то особых, эксклюзивных условий. Россия выступает за равную и неделимую безопасность на всем евразийском пространстве", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.

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европа, россия, в мире, владимир путин