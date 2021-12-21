https://ria.ru/20211221/bezopasnost-1764710555.html
Россия выступает за равную и неделимую безопасность в Евразии, заявил Путин
Россия выступает за равную и неделимую безопасность в Евразии, заявил Путин - РИА Новости, 21.12.2021
Россия выступает за равную и неделимую безопасность в Евразии, заявил Путин
Россия не требует для себя особых условий, выступает за равную и неделимую безопасность на всем евразийском пространстве, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T13:45
2021-12-21T13:45
2021-12-21T14:03
европа
россия
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия не требует для себя особых условий, выступает за равную и неделимую безопасность на всем евразийском пространстве, заявил президент РФ Владимир Путин."Хочу вновь подчеркнуть: мы не требуем для себя каких-то особых, эксклюзивных условий. Россия выступает за равную и неделимую безопасность на всем евразийском пространстве", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.
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13:45 21.12.2021 (обновлено: 14:03 21.12.2021)
Россия выступает за равную и неделимую безопасность в Евразии, заявил Путин
Президент Путин: Россия выступает за равную и неделимую безопасность во всей Евразии