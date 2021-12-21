https://ria.ru/20211221/bezopasnost-1764653179.html

Глава делегации России в Вене отметил поддержку Китая по безопасности

Глава делегации России в Вене отметил поддержку Китая по безопасности - РИА Новости, 21.12.2021

Глава делегации России в Вене отметил поддержку Китая по безопасности

Поддержка России со стороны Китая в вопросе по гарантиям безопасности ощутима, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T09:57

2021-12-21T09:57

2021-12-21T09:57

безопасность

китай

россия

константин гаврилов

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Поддержка России со стороны Китая в вопросе по гарантиям безопасности ощутима, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.Ранее в пресс-службе МИД КНР заявили РИА Новости, что предложения России Североатлантическому альянсу и Вашингтону по гарантиям безопасности способствуют повышению взаимного доверия между странами и снижают риск конфликтов."Конечно", - ответил Гаврилов в эфире на YouTube-канале Соловьёв Live, отвечая на вопрос, изменит ли баланс сил то, что Китай поддержал Россию в вопросе по гарантиям безопасности."Я думаю, мнение Китая очень важное. К нему прислушиваются как в Вашингтоне, так и в странах НАТО. Китай является нашим союзником, его поддержка в этом вопросе, конечно, ощутима", - добавил Гаврилов.МИД России 17 декабря опубликовал проекты договора с США и Соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211221/zapad-1764597961.html

китай

россия

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безопасность, китай, россия, константин гаврилов