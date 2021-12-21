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Глава делегации России в Вене отметил поддержку Китая по безопасности
Глава делегации России в Вене отметил поддержку Китая по безопасности - РИА Новости, 21.12.2021
Глава делегации России в Вене отметил поддержку Китая по безопасности
Поддержка России со стороны Китая в вопросе по гарантиям безопасности ощутима, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T09:57
2021-12-21T09:57
безопасность
китай
россия
константин гаврилов
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Поддержка России со стороны Китая в вопросе по гарантиям безопасности ощутима, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.Ранее в пресс-службе МИД КНР заявили РИА Новости, что предложения России Североатлантическому альянсу и Вашингтону по гарантиям безопасности способствуют повышению взаимного доверия между странами и снижают риск конфликтов."Конечно", - ответил Гаврилов в эфире на YouTube-канале Соловьёв Live, отвечая на вопрос, изменит ли баланс сил то, что Китай поддержал Россию в вопросе по гарантиям безопасности."Я думаю, мнение Китая очень важное. К нему прислушиваются как в Вашингтоне, так и в странах НАТО. Китай является нашим союзником, его поддержка в этом вопросе, конечно, ощутима", - добавил Гаврилов.МИД России 17 декабря опубликовал проекты договора с США и Соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
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безопасность, китай, россия, константин гаврилов
09:57 21.12.2021
 
Глава делегации России в Вене отметил поддержку Китая по безопасности

Глава делегации России в Вене Гаврилов отметил поддержку Китая в вопросах безопасности

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Поддержка России со стороны Китая в вопросе по гарантиям безопасности ощутима, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Ранее в пресс-службе МИД КНР заявили РИА Новости, что предложения России Североатлантическому альянсу и Вашингтону по гарантиям безопасности способствуют повышению взаимного доверия между странами и снижают риск конфликтов.
"Конечно", - ответил Гаврилов в эфире на YouTube-канале Соловьёв Live, отвечая на вопрос, изменит ли баланс сил то, что Китай поддержал Россию в вопросе по гарантиям безопасности.
"Я думаю, мнение Китая очень важное. К нему прислушиваются как в Вашингтоне, так и в странах НАТО. Китай является нашим союзником, его поддержка в этом вопросе, конечно, ощутима", - добавил Гаврилов.
МИД России 17 декабря опубликовал проекты договора с США и Соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
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"Они что, говорят?" Запад не знает, что ответить России
 
БезопасностьКитайРоссияКонстантин Гаврилов
 
 
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