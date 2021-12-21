https://ria.ru/20211221/bezopasnost-1764642019.html

Китай поддержал предложения России по гарантиям безопасности

Китай поддержал предложения России по гарантиям безопасности - РИА Новости, 21.12.2021

Китай поддержал предложения России по гарантиям безопасности

Предложения Москвы Североатлантическому альянсу и Вашингтону по гарантиям безопасности способствуют диалогу между странами, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T07:41

2021-12-21T07:41

2021-12-21T09:07

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китай

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сергей рябков

мид кнр

нато

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ПЕКИН, 21 дек — РИА Новости. Предложения Москвы Североатлантическому альянсу и Вашингтону по гарантиям безопасности способствуют диалогу между странами, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР.Семнадцатого декабря МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО, где в числе прочего есть пункты о нерасширении организации на восток, в частности на Украину. В ведомстве уточнили, что при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.Китай всегда выступал за то, чтобы страны на основе взаимного уважения надлежащим образом решали разногласия путем консультаций, добавляется в комментарии.Кроме нерасширения НАТО на восток, Москва предложила отказаться от развертывания дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они находились по состоянию на май 1997 года. Помимо этого, речь шла о запрете на любую военную деятельность НАТО в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.В Североатлантическом альянсе подтвердили, что получили документы, будут их изучать, но примут во внимание и мнение Киева.

https://ria.ru/20211220/bezopasnost-1764630076.html

https://ria.ru/20211220/predlozheniya-1764557020.html

киев

китай

пекин

восточная европа

россия

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в мире, киев, китай, пекин, сергей рябков, мид кнр, нато, восточная европа, россия