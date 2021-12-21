07:41 21.12.2021 (обновлено: 09:07 21.12.2021)
Китай поддержал предложения России по гарантиям безопасности
МИД КНР: предложения России по гарантиям безопасности повышают взаимное доверие в мире
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
© AP Photo / Mark Schiefelbein
ПЕКИН, 21 дек — РИА Новости. Предложения Москвы Североатлантическому альянсу и Вашингтону по гарантиям безопасности способствуют диалогу между странами, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР.
Семнадцатого декабря МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО, где в числе прочего есть пункты о нерасширении организации на восток, в частности на Украину. В ведомстве уточнили, что при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.
"Китай считает, что в нынешней обстановке российские предложения соответствуют основным нормам международных отношений, способствуют повышению взаимного доверия между странами, снижают риск конфликтов, отстаивают глобальную и региональную стратегическую стабильность", — сказали в Пекине.
Китай всегда выступал за то, чтобы страны на основе взаимного уважения надлежащим образом решали разногласия путем консультаций, добавляется в комментарии.
Кроме нерасширения НАТО на восток, Москва предложила отказаться от развертывания дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они находились по состоянию на май 1997 года. Помимо этого, речь шла о запрете на любую военную деятельность НАТО в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.
В Североатлантическом альянсе подтвердили, что получили документы, будут их изучать, но примут во внимание и мнение Киева.