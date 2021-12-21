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Константин Басманов: кредитные настроения бизнеса находятся на пике

Константин Басманов: кредитные настроения бизнеса находятся на пике - РИА Новости, 21.12.2021

Константин Басманов: кредитные настроения бизнеса находятся на пике

ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) на протяжении нескольких лет является партнером национальной премии "Бизнес-Успех", нацеленной на поддержку представителей малого и... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T15:01

2021-12-21T15:01

2021-12-21T15:01

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ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) на протяжении нескольких лет является партнером национальной премии "Бизнес-Успех", нацеленной на поддержку представителей малого и среднего бизнеса. О том, как чувствует себя сегодня бизнес, о доступности кредитов для предприятий МСБ, важности поддержки идей предпринимателей, и о том, зачем ПСБ выступает партнером номинаций национальной премии "Лучший молодежный проект" и "Лучший производственный проект", РИА Новости рассказал заместитель председателя банка Константин Басманов.- Константин Владимирович, ситуация с коронавирусом не могла не сказаться на работе малого и среднего бизнеса. Как вы оцениваете деловое самочувствие предпринимателей сегодня?- Ежемесячно наш банк проводит исследование деловой активности бизнеса, опрашивая около 1800 предпринимателей из всех регионов России. Индекс деловой активности (RSBI) в текущем году находился в зоне роста: предприниматели наращивали инвестиции в расширение бизнеса, набирали новых сотрудников и привлекали кредиты. При том, что в прошлом году, с самого начала пандемии, Индекс стабильно указывал на спад деловой активности.- Какие отрасли продемонстрировали большее снижение в сложный год?- Бизнес, работающий с производством, как показывают данные исследования, чувствовал себя значительно лучше, чем, например, предприятия, занятые в сфере услуг или торговли.При этом на фоне улучшения показателей индекса в целом продажи второй год подряд находятся в зоне спада. Наибольшее снижение продемонстрировала сфера услуг, особенно индустрия отдыха, красоты, сфера питания и развлечений. Это закономерная ситуация, мы видим, что меняются бизнес-модели и поведение людей в связи с действием противоэпидемиологических ограничений.- Еще один показатель Индекса - удовлетворенность условиями кредитования, каким показателем малый бизнес отвечает на этот вопрос?- Показатель удовлетворенности кредитованием у предпринимателей в этом году находится на пиковых значениях, и это, в том числе, связано с масштабной поддержкой государства в кредитовании. Кредитные продукты, которые можно было взять с помощью господдержки, привлекли и тех предпринимателей, которые до этого ни разу кредитами не пользовались. В цифрах уровень удовлетворенного спроса на кредиты, по данным исследования, находится в пределах 30% - почти 60% предпринимателей, которые подавали заявку на кредит, смогли его получить, что является хорошим показателем. Для сравнения, по итогам прошлых лет удовлетворенный спрос находился в пределах 20%. Во многом рост кредитования также объясняется тем, что ставки для МСБ находятся на уровнях ниже допандемийных.Если говорить о конкретных продуктах, то в этом году возросли запросы малого и среднего бизнеса на оборотное кредитование, гарантии на участие в госзакупках, а также на контрактное финансирование и строительство. Трендом сегодняшнего времени для МСП является активное кредитование на строительные проекты. Это связано с повышенным спросом на жилье, который запустил инвестиционный рост и, как следствие, рост ипотечного кредитования. В будущем мы ожидаем увеличенный спрос на финансирование, связанное с проектами по закупке стройматериалов, ремонтные работы, услуги, связанные с переездом, и похожими целями.- Стоит ли бизнесу рассчитывать на дальнейшую помощь государства, планируются ли дополнительные меры поддержки?- При постепенном восстановлении условий ведения деятельности объем антикризисной господдержки бизнеса, очевидно, будет снижаться, но меры господдержки все же останутся. Возможно, они будут не такие обширные, станут более точечными. К примеру, будут ориентированы на проекты, связанные с экспортом, производством, направлены на развитие молодежного предпринимательства.- ПСБ много лет является партнером национальной премии "Бизнес-Успех", нацеленной на помощь в реализации интересных бизнес-проектов МСП. Чем для банка интересны номинации "Лучший молодежный проект" и "Лучший производственный проект", спонсором которых вы являетесь?- Молодежное предпринимательство мы традиционно поддерживаем уже 10 лет - с самого начала вручения премии. Сейчас мы отмечаем его рост, молодые предприниматели демонстрируют более уверенную деловую активность по сравнению со старшими коллегами. Индекс RSBI показывает, что молодежный сегмент опережает более возрастной блок в среднем на 5 пунктов. Мы всегда с интересом поддерживаем молодежные проекты, видя в них большой потенциал.Участие в номинации "Лучший производственный проект" отражает нашу отраслевую специфику. ПСБ является банком с особой миссией - у нас есть задача содействовать развитию оборонно-промышленного комплекса (ОПК), и в такую работу вовлечен широкий круг МСП. Например, основные партнеры по кооперации с ОПК - производственные компании, которые делают материалы или оснастку.- Вы много лет являетесь членом жюри конкурса "Бизнес-Успех". Раскройте секрет, на что в первую очередь обращаете внимание?- Наряду с уверенностью и энергией, с которой выступают предприниматели, рассказывая о своем бизнесе, жюри смотрит и на то, как слова и заявления соотносятся с результатом. Для меня этот критерий является особо важным.Возможно, харизматичный предприниматель имеет больше шансов получить премию "Бизнес-Успех" просто потому, что человек бизнеса - это личность, которая двигает свое дело вперед, заряжая сотрудников и партнеров энергией, делясь идеями. Он организовывает вокруг себя мир и пространство, людей, деньги, ресурсы ради определенной цели - это и есть предпринимательский талант! И все же фактические результаты развития бизнеса не менее важны, чем энергетика и харизма, с которой предприниматель о себе заявляет.

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https://ria.ru/20210826/podderzhka-1747303723.html

https://ria.ru/20210908/banki-1749229104.html

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новости компаний - экономика, промсвязьбанк, псб (банк псб), россия, интервью