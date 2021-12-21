https://ria.ru/20211221/bank-1764682474.html
ВТБ, Mastercard и ЦУМ запускают кобрендовую карту
ВТБ, Mastercard и ЦУМ запускают кобрендовую карту - РИА Новости, 21.12.2021
ВТБ, Mastercard и ЦУМ запускают кобрендовую карту
ВТБ совместно с ЦУМом и платежной системой Mastercard запускают кобрендовые цифровые дебетовые карты ВТБ-ЦУМ-Mastercard Orange и ВТБ-ЦУМ-Mastercard Black для... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T12:24
2021-12-21T12:24
2021-12-21T12:24
новости компаний - экономика
втб
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4159b1a5e04cab3812ff18c9e612adc1.jpg
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. ВТБ совместно с ЦУМом и платежной системой Mastercard запускают кобрендовые цифровые дебетовые карты ВТБ-ЦУМ-Mastercard Orange и ВТБ-ЦУМ-Mastercard Black для клиентов. Владельцы новых карт будут получать кешбэк до 25% за покупки в ЦУМе и ДЛТ, а также в мобильном приложении и в интернет-магазине tsum.ru, сообщает пресс-служба банка.Владельцы цифровых карт ВТБ-ЦУМ-Mastercard Black смогут получать кешбэк до 25% от суммы покупок в ЦУМе и ДЛТ и 3% на остальные покупки. Держатели карт также получат доступ к преимуществам и услугам ВТБ Private Banking. Карта бесплатна на 1 год для владельцев карт лояльности ЦУМ Black или пакета "Прайм+" на льготных условиях.Держателям карты ЦУМ Orange начисляется кешбэк в размере до 15% от суммы покупок в ЦУМе и 1% на остальные траты. Владельцы карты Orange получат доступ к преимуществам и услугам пакета ВТБ "Привилегия Мультикарта". Кобрендовая карта ВТБ-ЦУМ-Mastercard Orange бесплатна на 1 год для владельцев карты лояльности ЦУМ Orange или Black."Сейчас основными конкурентными преимуществами на рынке private banking являются качественный сервис и экспертиза, поэтому мы стремимся предлагать нашим клиентам уникальные продукты и услуги. В преддверии новогодних праздников карта ВТБ-ЦУМ-Mastercard может стать одним из самых интересных и привлекательных подарков. Она позволяет не только копить и тратить бонусы в лучших модных универмагах – ЦУМе и ДЛТ, но и иметь доступ к премиальным пакетам услуг "Привилегия" и "Прайм+" банка ВТБ", – отметил старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking и "Привилегия" Дмитрий Брейтенбихер.
https://ria.ru/20211220/keshbek-1764520285.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a3f547ee43de9296d908dd0bc866a4e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, втб, россия
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. ВТБ совместно с ЦУМом и платежной системой Mastercard запускают кобрендовые цифровые дебетовые карты ВТБ-ЦУМ-Mastercard Orange и ВТБ-ЦУМ-Mastercard Black для клиентов. Владельцы новых карт будут получать кешбэк до 25% за покупки в ЦУМе и ДЛТ, а также в мобильном приложении и в интернет-магазине tsum.ru, сообщает пресс-служба банка.
Владельцы цифровых карт ВТБ-ЦУМ-Mastercard Black смогут получать кешбэк до 25% от суммы покупок в ЦУМе и ДЛТ и 3% на остальные покупки. Держатели карт также получат доступ к преимуществам и услугам ВТБ Private Banking. Карта бесплатна на 1 год для владельцев карт лояльности ЦУМ Black или пакета "Прайм+" на льготных условиях.
Держателям карты ЦУМ Orange начисляется кешбэк в размере до 15% от суммы покупок в ЦУМе и 1% на остальные траты. Владельцы карты Orange получат доступ к преимуществам и услугам пакета ВТБ "Привилегия Мультикарта". Кобрендовая карта ВТБ-ЦУМ-Mastercard Orange бесплатна на 1 год для владельцев карты лояльности ЦУМ Orange или Black.
"Сейчас основными конкурентными преимуществами на рынке private banking являются качественный сервис и экспертиза, поэтому мы стремимся предлагать нашим клиентам уникальные продукты и услуги. В преддверии новогодних праздников карта ВТБ-ЦУМ-Mastercard может стать одним из самых интересных и привлекательных подарков. Она позволяет не только копить и тратить бонусы в лучших модных универмагах – ЦУМе и ДЛТ, но и иметь доступ к премиальным пакетам услуг "Привилегия" и "Прайм+" банка ВТБ", – отметил старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking и "Привилегия" Дмитрий Брейтенбихер.