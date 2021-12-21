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ВТБ, Mastercard и ЦУМ запускают кобрендовую карту

ВТБ, Mastercard и ЦУМ запускают кобрендовую карту - РИА Новости, 21.12.2021

ВТБ, Mastercard и ЦУМ запускают кобрендовую карту

ВТБ совместно с ЦУМом и платежной системой Mastercard запускают кобрендовые цифровые дебетовые карты ВТБ-ЦУМ-Mastercard Orange и ВТБ-ЦУМ-Mastercard Black для... РИА Новости, 21.12.2021

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. ВТБ совместно с ЦУМом и платежной системой Mastercard запускают кобрендовые цифровые дебетовые карты ВТБ-ЦУМ-Mastercard Orange и ВТБ-ЦУМ-Mastercard Black для клиентов. Владельцы новых карт будут получать кешбэк до 25% за покупки в ЦУМе и ДЛТ, а также в мобильном приложении и в интернет-магазине tsum.ru, сообщает пресс-служба банка.Владельцы цифровых карт ВТБ-ЦУМ-Mastercard Black смогут получать кешбэк до 25% от суммы покупок в ЦУМе и ДЛТ и 3% на остальные покупки. Держатели карт также получат доступ к преимуществам и услугам ВТБ Private Banking. Карта бесплатна на 1 год для владельцев карт лояльности ЦУМ Black или пакета "Прайм+" на льготных условиях.Держателям карты ЦУМ Orange начисляется кешбэк в размере до 15% от суммы покупок в ЦУМе и 1% на остальные траты. Владельцы карты Orange получат доступ к преимуществам и услугам пакета ВТБ "Привилегия Мультикарта". Кобрендовая карта ВТБ-ЦУМ-Mastercard Orange бесплатна на 1 год для владельцев карты лояльности ЦУМ Orange или Black."Сейчас основными конкурентными преимуществами на рынке private banking являются качественный сервис и экспертиза, поэтому мы стремимся предлагать нашим клиентам уникальные продукты и услуги. В преддверии новогодних праздников карта ВТБ-ЦУМ-Mastercard может стать одним из самых интересных и привлекательных подарков. Она позволяет не только копить и тратить бонусы в лучших модных универмагах – ЦУМе и ДЛТ, но и иметь доступ к премиальным пакетам услуг "Привилегия" и "Прайм+" банка ВТБ", – отметил старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking и "Привилегия" Дмитрий Брейтенбихер.

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