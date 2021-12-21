https://ria.ru/20211221/avtobus-1764793683.html
В Мурманской области автобус въехал в остановку, пострадала пенсионерка
В Мурманской области автобус въехал в остановку, пострадала пенсионерка - РИА Новости, 21.12.2021
В Мурманской области автобус въехал в остановку, пострадала пенсионерка
Женщина 1955 года рождения пострадала в результате столкновения рейсового автобуса с остановкой в городе Кировске Мурманской области, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T18:36
2021-12-21T18:36
2021-12-21T18:36
происшествия
мурманская область
кировск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
МУРМАНСК, 21 дек – РИА Новости. Женщина 1955 года рождения пострадала в результате столкновения рейсового автобуса с остановкой в городе Кировске Мурманской области, сообщили в пресс-службе регионального УМВД."В городе Кировске произошло ДТП. Рейсовый автобус в результате заноса совершил столкновение с остановкой общественного транспорта. В результате аварии пострадала женщина 1955 года рождения, которая получила телесные повреждения", - говорится в сообщении.Сотрудники полиции устанавливаю обстоятельства ДТП.
https://ria.ru/20210814/dtp-1745755115.html
мурманская область
кировск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мурманская область, кировск
В Мурманской области автобус въехал в остановку, пострадала пенсионерка
Рейсовый автобус в Мурманской области врезался в остановку, пострадала пенсионерка