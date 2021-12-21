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В Мурманской области автобус въехал в остановку, пострадала пенсионерка

В Мурманской области автобус въехал в остановку, пострадала пенсионерка - РИА Новости, 21.12.2021

В Мурманской области автобус въехал в остановку, пострадала пенсионерка

Женщина 1955 года рождения пострадала в результате столкновения рейсового автобуса с остановкой в городе Кировске Мурманской области, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T18:36

2021-12-21T18:36

2021-12-21T18:36

происшествия

мурманская область

кировск

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МУРМАНСК, 21 дек – РИА Новости. Женщина 1955 года рождения пострадала в результате столкновения рейсового автобуса с остановкой в городе Кировске Мурманской области, сообщили в пресс-службе регионального УМВД."В городе Кировске произошло ДТП. Рейсовый автобус в результате заноса совершил столкновение с остановкой общественного транспорта. В результате аварии пострадала женщина 1955 года рождения, которая получила телесные повреждения", - говорится в сообщении.Сотрудники полиции устанавливаю обстоятельства ДТП.

https://ria.ru/20210814/dtp-1745755115.html

мурманская область

кировск

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происшествия, мурманская область, кировск